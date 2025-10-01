Adobe Premiere artık iPhone’da: Android için de yolda

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Adobe, popüler video düzenleme uygulaması Premiere’in iPhone versiyonunu bugün kullanıma sundu. Şirket, bu ayın başlarında mobil uygulamayı piyasaya sürme planlarını duyurmuştu. Android sürümünün ise halen geliştirme aşamasında olduğunu belirtiyor.

Mobilde başlayıp masaüstünde devam etmek mümkün

Yeni Premiere mobil uygulaması ücretsiz olarak kullanılabiliyor ve kullanıcılara çoklu parça zaman çizelgesi üzerinde düzenleme yapma imkanı sunuyor. Video, ses, müzik ve metin ekleyebilmenin yanı sıra 4K HDR düzenleme, otomatik oluşturulan altyazılar ve mobil ekrana uygun şekilde renk ile gölge ayarlarını farklı kareler için özelleştirme seçenekleri sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Mobil cihazla çekilen videolarda genellikle arka plan gürültüsü oluşuyor. Adobe, bu sorunu gürültü azaltma ve diyalogları ön plana taşıma slider’ları ile çözmeyi kolaylaştırıyor. Uygulamaya ayrıca bir dizi yapay zeka destekli özellik de eklendi. Kullanıcılar, bir komut vererek arka plan sesleri oluşturabiliyor veya mırıldanarak ya da şarkı söyleyerek AI ile ses efektine dönüştürebiliyor. Adobe’nin Firefly modelleri sayesinde ise kullanıcılar görüntü ve sticker oluşturabiliyor, resimleri video geçişleri için dönüştürebiliyor.

Uygulama ücretsiz olsa da AI tabanlı özellikleri kullanmak için kredi satın almak gerekiyor. Adobe, kullanıcıların videolarında kullanabileceği fotoğraf, klip ve seslerden oluşan kendi stok kütüphanesini de ücretsiz sunuyor.

Yeni Premiere uygulamasıyla içerik üreticiler yolda bir projeye başlayıp Adobe Cloud üzerinden masaüstü uygulamasına aktarabilecek. Ancak şu an için masaüstünde başlatılan bir proje mobil cihazlara gönderilemiyor.

