Adobe Premiere artık iPhone’da: Android için de yolda

Mobilde başlayıp masaüstünde devam etmek mümkün
Yeni Premiere mobil uygulaması ücretsiz olarak kullanılabiliyor ve kullanıcılara çoklu parça zaman çizelgesi üzerinde düzenleme yapma imkanı sunuyor. Video, ses, müzik ve metin ekleyebilmenin yanı sıra 4K HDR düzenleme, otomatik oluşturulan altyazılar ve mobil ekrana uygun şekilde renk ile gölge ayarlarını farklı kareler için özelleştirme seçenekleri sunuluyor.
Uygulama ücretsiz olsa da AI tabanlı özellikleri kullanmak için kredi satın almak gerekiyor. Adobe, kullanıcıların videolarında kullanabileceği fotoğraf, klip ve seslerden oluşan kendi stok kütüphanesini de ücretsiz sunuyor.
Yeni Premiere uygulamasıyla içerik üreticiler yolda bir projeye başlayıp Adobe Cloud üzerinden masaüstü uygulamasına aktarabilecek. Ancak şu an için masaüstünde başlatılan bir proje mobil cihazlara gönderilemiyor.Kaynakça https://techcrunch.com/2025/09/30/adobes-video-editing-app-premiere-arrives-on-iphones/ https://apps.apple.com/us/app/adobe-premiere-video-editor/id6742757464 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...