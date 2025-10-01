Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Adobe Premiere artık iPhone’da: Android için de yolda

    Adobe, popüler video düzenleme uygulaması Premiere’i iPhone’a taşıdı. Uygulama, 4K HDR düzenleme, AI destekli ses ve görsel özellikler ile içerik üreticilere esnek düzenleme imkanı sunuyor.

    Adobe Premiere artık iPhone’da: Android için de yolda Tam Boyutta Gör
    Adobe, popüler video düzenleme uygulaması Premiere’in iPhone versiyonunu bugün kullanıma sundu. Şirket, bu ayın başlarında mobil uygulamayı piyasaya sürme planlarını duyurmuştu. Android sürümünün ise halen geliştirme aşamasında olduğunu belirtiyor.

    Mobilde başlayıp masaüstünde devam etmek mümkün

    Yeni Premiere mobil uygulaması ücretsiz olarak kullanılabiliyor ve kullanıcılara çoklu parça zaman çizelgesi üzerinde düzenleme yapma imkanı sunuyor. Video, ses, müzik ve metin ekleyebilmenin yanı sıra 4K HDR düzenleme, otomatik oluşturulan altyazılar ve mobil ekrana uygun şekilde renk ile gölge ayarlarını farklı kareler için özelleştirme seçenekleri sunuluyor.

    Adobe Premiere artık iPhone’da: Android için de yolda Tam Boyutta Gör
    Mobil cihazla çekilen videolarda genellikle arka plan gürültüsü oluşuyor. Adobe, bu sorunu gürültü azaltma ve diyalogları ön plana taşıma slider’ları ile çözmeyi kolaylaştırıyor. Uygulamaya ayrıca bir dizi yapay zeka destekli özellik de eklendi. Kullanıcılar, bir komut vererek arka plan sesleri oluşturabiliyor veya mırıldanarak ya da şarkı söyleyerek AI ile ses efektine dönüştürebiliyor. Adobe’nin Firefly modelleri sayesinde ise kullanıcılar görüntü ve sticker oluşturabiliyor, resimleri video geçişleri için dönüştürebiliyor.

    Uygulama ücretsiz olsa da AI tabanlı özellikleri kullanmak için kredi satın almak gerekiyor. Adobe, kullanıcıların videolarında kullanabileceği fotoğraf, klip ve seslerden oluşan kendi stok kütüphanesini de ücretsiz sunuyor.

    Yeni Premiere uygulamasıyla içerik üreticiler yolda bir projeye başlayıp Adobe Cloud üzerinden masaüstü uygulamasına aktarabilecek. Ancak şu an için masaüstünde başlatılan bir proje mobil cihazlara gönderilemiyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2025/09/30/adobes-video-editing-app-premiere-arrives-on-iphones/ https://apps.apple.com/us/app/adobe-premiere-video-editor/id6742757464
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 1 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    muhabbet kuşu kusması nasıl geçer outlet telefon ne demek sansar kedi yer mi flo iade ve değişim şartları terleme hapı kullananlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum