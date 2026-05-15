    Adobe Premiere sonunda Android'e geliyor: Google tarih verdi

    Adobe Premiere'ın Android sürümü için beklenen açıklama geldi. Google, uygulamanın çok yakında yayınlanacağını doğrularken YouTube Shorts desteğine de vurgu yaptı.

    Adobe'un popüler video düzenleme uygulaması Premiere, uzun süren bekleyişin ardından Android platformuna geliyor. Şirket geçen yıl uygulamanın Android sürümünün geliştirme aşamasında olduğunu doğrulamıştı ancak çıkış tarihi konusunda herhangi bir detay paylaşılmamıştı. Yeni açıklama ise Google'dan geldi.

    Google, Android 17 ile içerik üreticilerine yönelik geliştirilen yeni yerel araçları tanıtırken Adobe Premiere uygulamasının Android'e "yakında" geleceğini duyurdu. İlk olarak basına gönderilen metinde uygulamanın "bu yaz" yayınlanacağı belirtilse de daha sonra bu ifade kaldırıldı. Buna rağmen Premiere'ın Android çıkışının yakın olduğu doğrulandı.

    Google'ın açıklamasına göre Android sürümünde YouTube Shorts odaklı bazı özel özellikler de yer alacak. Kullanıcılar uygulama içerisinden özel şablonlara ve efektlere erişebilecek, hazırladıkları Shorts videolarını doğrudan paylaşabilecek. Kaçıranlar için Adobe Premiere'ın mobil sürümü ilk olarak iPhone için yayınlanmıştı. Daha sonra YouTube Shorts entegrasyonu gibi ek özellikler de uygulamaya dahil edildi. Ancak uygulama bugüne kadar yalnızca iOS platformunda kaldı.

    Android tarafında ise Adobe'un Premiere Rush uygulaması bir süre kullanılmış, ardından desteği sonlandırılmıştı. Bu nedenle Premiere'ın Android'e gelişi özellikle mobil içerik üreticileri açısından önemli bir gelişme olacak. Ayrıca Android sürümünün de yapay zeka araçlarıyla gelmesi bekleniyor.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    M0meNtS 1 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 1 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

