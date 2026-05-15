Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Adobe'un popüler video düzenleme uygulaması Premiere, uzun süren bekleyişin ardından Android platformuna geliyor. Şirket geçen yıl uygulamanın Android sürümünün geliştirme aşamasında olduğunu doğrulamıştı ancak çıkış tarihi konusunda herhangi bir detay paylaşılmamıştı. Yeni açıklama ise Google'dan geldi.

Adobe Premiere sonunda Android'e geliyor

Google, Android 17 ile içerik üreticilerine yönelik geliştirilen yeni yerel araçları tanıtırken Adobe Premiere uygulamasının Android'e "yakında" geleceğini duyurdu. İlk olarak basına gönderilen metinde uygulamanın "bu yaz" yayınlanacağı belirtilse de daha sonra bu ifade kaldırıldı. Buna rağmen Premiere'ın Android çıkışının yakın olduğu doğrulandı.

Google'ın açıklamasına göre Android sürümünde YouTube Shorts odaklı bazı özel özellikler de yer alacak. Kullanıcılar uygulama içerisinden özel şablonlara ve efektlere erişebilecek, hazırladıkları Shorts videolarını doğrudan paylaşabilecek. Kaçıranlar için Adobe Premiere'ın mobil sürümü ilk olarak iPhone için yayınlanmıştı. Daha sonra YouTube Shorts entegrasyonu gibi ek özellikler de uygulamaya dahil edildi. Ancak uygulama bugüne kadar yalnızca iOS platformunda kaldı.

Android 17 (One UI 9.0) alacak Samsung telefonlar 2 gün önce eklendi

Android tarafında ise Adobe'un Premiere Rush uygulaması bir süre kullanılmış, ardından desteği sonlandırılmıştı. Bu nedenle Premiere'ın Android'e gelişi özellikle mobil içerik üreticileri açısından önemli bir gelişme olacak. Ayrıca Android sürümünün de yapay zeka araçlarıyla gelmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Adobe Premiere sonunda Android'e geliyor: Google tarih verdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: