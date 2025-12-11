Giriş
    Adobe uygulamaları ChatGPT'ye entegre edildi

    Adobe, Photoshop, Adobe Express ve Acrobat'ın ChatGPT'ye entegre edildiğini duyurdu. Bu, kullanıcıların basit komutlarla Adobe uygulamalarının birçok özelliğini kullanabileceği anlamına geliyor.

    Adobe Photoshop, Acrobat ve Adobe Express uygulamaları ChatGPT Tam Boyutta Gör
    Adobe, Photoshop, Acrobat ve Adobe Express'i ChatGPT’de kullanıma sundu. Artık ChatGPT kullanıcıları, sohbet botu arayüzü üzerinden görüntüleri düzenleyebilecek, tasarımları kişiselleştirebilecek ve belgeleri yönetebilecek. Adobe, bu entegrasyonla araçlarını daha erişilebilir hale getirmek istediğini belirtiyor.

    Adobe Photoshop, Acrobat ve Adobe Express, ChatGPT'ye eklendi

    Adobe'ye göre, ChatGPT entegrasyonu kullanıcıların görüntüleri düzenlemesine, tasarımlar oluşturmasına ve PDF'leri basit komutlarla dönüştürmesine olanak tanıyarak birden fazla program veya arayüz arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

    ChatGPT’de Adobe uygulamaları nasıl kullanılıyor?

    Ayarlar - Uygulamalar ve Bağlantılar bölümünden uygulamaları ChatGPT'ye bağladıktan sonra, sohbet alanının yanındaki artı işaretine tıklayıp "Daha Fazla"yı seçerek uygulamaları bulabilirsiniz. Yeni özellikleri denemek için Adobe uygulamasının adını, ardından da istedikleri işlemi yazmanız yeterli. Örneğin; bir resmin arka planını düzenlemek istediğinizde, “Adobe Photoshop, bu resmin arka planını bulanıklaştırmama yardım et.” komutunu giriyorsunuz. ChatGPT sizi yönlendiriyor, bazen de ayrıntılı ayarlamalar için kaydırıcı veya başka kontrol seçenekleri sunuyor.

    En popüler özelliklerin çoğu mevcut

    ChatGPT için Adobe uygulamalarının bağımsız masaüstü yazılımında bulunan özelliklerin tamamını sunmadığını belirtmekte fayda var. Ancak, en popüler ve temel özelliklerin çoğu kullanılabiliyor. ChatGPT'deki Photoshop, parlaklık, kontrast ve pozlamayı ayarlayabiliyor, fotoğraftaki belirli alanları düzenleyebiliyor ve efektler uygulayabiliyor. Acrobat, kullanıcıların PDF'leri düzenlemesine, birleştirmesine, sıkıştırmasına ve dönüştürmesine, ayrıca yazıları kopyalamasına ve ayrıntıları gizlemesine olanak tanıyor. Adobe Express, davetiyeler ve sosyal medya grafikleri için şablonlar da dahil olmak üzere tasarımların oluşturulmasına ve özelleştirilmesine olanak tanıyor.

    Tüm ChatGPT kullanıcılarına ücretsiz

    Adobe uygulamaları, ChatGPT.com ve iPhone, iPad ve Mac için ChatGPT uygulaması genelinde tüm ChatGPT kullanıcıları için ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. Duyuruya göre, ChatGPT için Adobe Express Android'de de mevcut ve Android'de ChatGPT için Photoshop ve Acrobat desteği yakında gelecek.

