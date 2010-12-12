ADSL Satın Almak İsteyen Önce İnternete Bakıyor!

TurkNet'in verilerine göre, ADSL hizmeti satın almak isteyen bir tüketici önce interneti kullanıyor. İnterneti arkadaş çevresi, televizyon, satış noktası ve gazete/dergi izliyor.

Türkiye'nin önde gelen yeni nesil telekom operatörlerinden TurkNet'in çağrı merkezi görüşmelerinden elde ettiği verilere göre, ADSL satın alma kararlarında en çok internet etkili oluyor. Buna göre, gerek evinde interneti olan ama memnun olmadığı için alternatif arayanlar, gerekse evinde internet olmayan ve internet araştırmasını işyerinde, okulda, vb. yapanlar, ADSL tercihlerini belirlemeden önce interneti enine boyuna tarıyorlar.

ADSL satın alımını etkileyen ikinci mecra ise arkadaş çevresi. Ağızdan ağza yayılan tavsiyeler, ADSL hizmeti almak isteyen tüketicilerin kararlarında önemli etkiye sahip. Üçüncü sırada televizyon bulunuyor. Yaygın biçimde kullanılan ve geniş kitlelere ulaşan televizyon, ADSL tercihlerinde tüketicileri yönlendirebiliyor. Yetkili satış noktaları da ADSL kararlarında etkili oluyor. Özellikle TurkNet'inki gibi Türkiye geneline yayılan satış noktaları, tüketicilerin akıllarına takılan tüm sorulara bire bir yanıt bulabildikleri kanallar olarak önem taşıyor. ADSL kararlarında rolü olan bir diğer kanal ise gazete ve dergi gibi basılı mecralar. Etkisi önceki mecralara göre daha az olsa da, basılı mecralar, tüketiciler tarafından ADSL araştırmalarında kullanılabiliyor.

En avantajlı kampanya TurkNet'te



ADSL kullanıcılarının TurkNet'i tercih etmelerinde avantajlı hizmet ve kampanyalarının önemli rolü bulunuyor. Halihazırda en avantajlı kampanyayı sunan operatör olduklarını söyleyen TurkNet Bireysel İnternet Hizmetleri Ürün Müdürü Gaye Tatari, tam 10 ay boyunca indirimli ADSL hizmeti verdiklerini belirtiyor. TurkNet, ADSL abonelerine modem hediyeli ve hediyesiz olmak üzere iki kampanya seçeneği sunuyor. Modem hediyeli kampanyada 6 ay, modem hediyesiz kampanyada ise 10 ay süreyle indirimli ADSL hizmeti veriliyor. 1 Mb hızında ve 4 GB kotalı 26,99 TL'lik ADSL paketini 10 ay boyunca ayda 9,99 TL'ye sunan TurkNet, bu oranlarla abonelerine yüzde 52 indirim yapmış oluyor.

TurkNet, telekom sektöründe yeni başlayan ADSL taşıma uygulamasından yararlanmak isteyen kullanıcılara operatör değişikliği konusunda önemli kolaylıklar da sağlıyor. Buna göre, kullanıcıların şahsi iptal başvurusu ile vakit kaybetmelerini önlemek için taşıma sürecini kendi yönetiyor. Böylece kullanıcılar, yerlerinden bile kıpırdamaksızın, yalnızca 0212 444 88 66 no'lu TurkNet çağrı merkezini arayarak operatör değişikliği yapabiliyorlar. GSM numara taşınabilirliğinde yaşanan kolaylığı ADSL operatör değişikliğine de yansıtan TurkNet, kullanıcılarına herhangi bir internet kesintisi yaşamadan bir operatörden diğerine hızlıca geçerek hızlı internet ve avantajlı ADSL kampanyalarından yararlanma imkanı sunuyor.

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