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    Anlık Bildirim

    AFAD hayati uyarı bildirimi nedir? 12 Kasım AFAD mesajı niye geldi?

    Telefonunuza AFAD hayati uyarı bildirim mesajı gelmiş olabilir. Peki 12 Kasım'da deprem mi oldu? AFAD hayati uyarı bildirimi nedir ve AFAD bildirimi kapatma ve açma nasıl yapılır sorularının yanıtları
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    Günümüz akıllı telefonların neredeyse tamamında, acil durum uyarı sistemi yer alıyor. Herhangi bir acil durumda, ülkelerin yetkili birimlerince bu sistem üzerinden telefonlara acil durum uyarısı gönderilebiliyor. Türkiye'de de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, bildirim gönderilebiliyor. Hatta Türkiye'de ilk kez 12 Haziran'da kullanılan bildirim sistemi üzerinden telefonlara hayati uyarı bildirimi gönderilmiş, birçok telefondan AFAD siren sesi duyulmuştu. Söz konusu AFAD bildirimi, akıllara "AFAD neden bildirim gönderdi?" sorusunu getirirken, birçok vatandaş da "Deprem mi oldu?" diye merak etmeye başladı. Peki AFAD hayati uyarı bildirimi nedir? Android ve iPhone hayati uyarı bildirimi kapatma ve açma işlemi nasıl yapılır? İşte yanıtları:

    AFAD hayati uyarı bildirim mesajı nedir ❓

    afad uyarı mesajı Tam Boyutta Gör
    AFAD, Türkiye'de deprem, yangın, sel vb. gibi doğal afetlerde telefonlara uyarı mesajı gönderebiliyor. Peki AFAD hayati uyarı bildirimi mesajı nedir? Android ve iPhone AFAD hayati uyarı bildirimi, acil durumlarda akıllı telefonlara gönderilen sistem bildirimidir. AFAD uyarı mesajları sayesinde birçok vatandaş doğal afetlerden haberdar olabiliyor.

    12 Kasım AFAD deprem tatbikatı uyarı bildirimi 🚨

    12 Kasım afad hayati uyarı bildirimi Tam Boyutta Gör
    12 Kasım 1999'daki Düzce depreminin yıl dönümünde, tüm Türkiye genelinde deprem tatbikatı gerçekleştirilecek. Bu bağlamda 12 Kasım Cumartesi günü saat 18.57'de AFAD tarafından telefonlara hayati uyarı bildirim gönderilecek. Android ve iPhone telefonlara gönderilecek AFAD acil durum bildiriminde "AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır." yazacak.

    AFAD hayati uyarı bildirimi nasıl açılır/kapatılır ❓

    Hayati uyarı bildirimleri telefonlarda varsayıla olarak açıktır. Ancak Android ve iPhone hayati uyarı bildirimi açma ve kapatma işlemi farklılık gösterebiliyor. Bu bağlamda iPhone ve Android telefonlarda hayati uyarı bildirimlerini açmak veya kapatmak için yapmanız gerekenler şöyle:

    iPhone hayati uyarı bildirimi kapatma/açma 👇

    iPhone hayati uyarı bildirimi Tam Boyutta Gör

    1. Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Bildirimlere tıklayın.
    3. Ekranın en aşağısına inin.
    4. Hayati uyarı bildirimi sekmesini açın ya da kapatın.

    Android hayati uyarı bildirimi kapatma/açma 🔽

    Android hayati uyarı bildirimi Tam Boyutta Gör

    1. Telefonunuzun ayarlar uygulamasını açın.
    2. Arama barına "acil durum yazın".
    3. Gelen sonuçlardan "güvenlik ve acil durum" ekranına tıklayın.
    4. Açılan ekrandan "kablosuz acil durum uyarıları" kısmına tıklayın.
    5. Buradan hayati uyarı bildirimlerini açıp kapatabilirsiniz.

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