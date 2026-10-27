Afyonkarahisar, jeotermal enerjiyle ısıtılan konut sayısında lider

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Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, 17 Ekim Dünya Jeotermal Günü kapsamında Türkiye'nin jeotermal enerji potansiyeline ve kaynakların kullanım alanlarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde yaklaşık 170 bin konut jeotermal enerjiyle ısıtılıyor. Bu konutların 55 bin 610'u Afyonkarahisar'da bulunuyor. Böylece kent, Türkiye genelindeki jeotermal ısıtmalı konutların yaklaşık yüzde 33'üne ev sahipliği yapıyor. İzmir ise 41 bin 295 konutla ikinci sırada yer alıyor.

Öte yandan Türkiye, jeotermal kaynaklardan yalnızca elektrik üretiminde yararlanmıyor. Konut ısıtması, seracılık, termal turizm, balıkçılık ve madencilik gibi farklı alanlarda da bu kaynaklar kullanılıyor. Afyonkarahisar, özellikle konutların ısıtılması ve jeotermal kaynaklarla tarımsal üretim yapılması bakımından öne çıkıyor.

Jeotermal enerjiye 10 milyar dolarlık yatırım hedefi

Türkiye'nin jeotermal kaynaklardan elektrik üretme kapasitesi, Ekim 2026 itibarıyla 1.800 megavata (MW) ulaştı. Bu alanda faaliyet gösteren toplam 68 jeotermal elektrik santrali bulunuyor.

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Türkiye, jeotermal enerji alanında Avrupa'da 1. sırada, dünyada ise 4. sırada yer alıyor. Türkiye'nin jeotermal potansiyelini oluşturan alanların yüzde 78'i Batı Anadolu'da, yüzde 9'u İç Anadolu'da, yüzde 7'si Marmara'da, yüzde 5'i Doğu Anadolu'da, yüzde 1'i ise diğer bölgelerde bulunuyor. Jeotermal kaynakların yaklaşık yüzde 90'ı düşük ve orta sıcaklık seviyesinde olduğu için konut ısıtması, termal turizm ve endüstriyel uygulamalar gibi doğrudan kullanım alanlarına uygun. Kalan yüzde 10'luk bölümün ise elektrik üretiminde değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Türkiye'nin 2035 Ulusal Enerji Hedefleri kapsamında jeotermal enerji kurulu gücünün 4.500 MW seviyesine çıkarılması planlanıyor. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki 10 yıllık dönemde yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörülüyor.

Jeotermal enerji, tarımsal üretimde de giderek daha fazla kullanılıyor. Türkiye'de jeotermal kaynaklarla ısıtılan seraların toplam büyüklüğü 7 bin dönüme ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde tüzel kişilik kazanan 46 Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) 15'i jeotermal kaynaklardan yararlanıyor.

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Afyonkarahisar’da geliştirilen Cihangir Teknolojik Jeotermal Topraksız Tarım Sera Projesi de bu alandaki yatırımlar arasında yer alıyor. Yaklaşık 800 bin metrekarelik arazi üzerinde etaplar halinde hayata geçirilen proje, jeotermal enerjiyle desteklenen modern seracılığı ve ihracata yönelik üretimi bir araya getirmeyi amaçlıyor. Projenin ilk etabında yaklaşık 64 bin metrekarelik kapalı sera alanı planlanıyor. Bunun yaklaşık 60 bin metrekarelik bölümünde üretim yapılması ve yüksek kaliteli salkım domates yetiştirilmesi hedefleniyor. İlk etabın inşaatının tamamlanmasının ardından temizlik, dezenfeksiyon ve üretime hazırlık çalışmalarının yürütülmesi öngörülüyor. Mevcut takvime göre 2026'nın son çeyreğinde fide dikimi, 2027'nin ilk çeyreğinde ise ilk hasat hedefleniyor.

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