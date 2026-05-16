Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Popüler strateji oyunu Age of Empires, Mac'e geliyor: Çıkış tarihi duyuruldu

    Tüm zamanların en sevilen strateji oyunlarından biri olan Age of Empires II: Definitive Edition, yıllar sonra Mac platformuna geliyor. Geliştirici ekip, çıkış tarihini resmi olarak duyurdu.

    Age of Empires II: Definitive Edition Mac çıkış tarihi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Age of Empires II: Definitive Edition, Feral Interactive tarafından Mac platformuna uyarlanmış ve Apple Silicon işlemci gerektiren bir oyun olarak 28 Mayıs'ta Steam üzerinden macOS'e geliyor. Resmi Age of Empires sitesinin geçen ayın sonlarında doğruladığı üzere, 2026'nın sonlarında Mac App Store sürümü de planlanıyor ancak henüz bir tarih veya fiyat paylaşılmadı.

    Age of Empires II: Definitive Edition, 28 Mayıs'ta macOS'e çıkış yapıyor

    Age of Empires 2 Definitive Edition, güncellenmiş 4K grafikler ve tamamen yeniden düzenlenmiş müzikler içeriyor. Temel oyunu satın aldığınızda, Lords of the West, Dynasties of India ve Dawn of the Dukes olmak üzere üç büyük ek paket ücretsiz olarak dahil ediliyor. Daha fazla harita ve medeniyet istiyorsanız, lansman gününde ek indirilebilir paketler satın alabilirsiniz. Mevcut eklentiler arasında Return of Rome ve yakın zamanda piyasaya sürülen ve Güney Amerika'daki tarihi toplumlara odaklanan The Last Chieftains yer alıyor.

    Age of Empires II: Definitive Edition Mac gereksinimleri

    Age of Empires 2 Definitive Edition’ın Mac sürümü, M1 veya daha yeni işlemci, 8 GB RAM ve macOS 15.7 gerektiriyor. Intel çipli Mac'ler tamamen kapsam dışında bırakılıyor. Oyun, yeni piyasaya sürülen A18 Pro işlemcili MacBook Neo’da da çalışacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kul hakkı dünyada çıkarmı sakalım çıkmıyor shell helix hx8 5w-30 yorumlar bim pil tiktok ücretsiz izlenme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A36 5G
    Samsung Galaxy A36 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Tuf Gaming A15 FA506NCGA78
    Asus Tuf Gaming A15 FA506NCGA78
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum