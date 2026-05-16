Popüler strateji oyunu Age of Empires, Mac'e geliyor: Çıkış tarihi duyuruldu

Tam Boyutta Gör Age of Empires II: Definitive Edition, Feral Interactive tarafından Mac platformuna uyarlanmış ve Apple Silicon işlemci gerektiren bir oyun olarak 28 Mayıs'ta Steam üzerinden macOS'e geliyor. Resmi Age of Empires sitesinin geçen ayın sonlarında doğruladığı üzere, 2026'nın sonlarında Mac App Store sürümü de planlanıyor ancak henüz bir tarih veya fiyat paylaşılmadı.

Age of Empires 2 Definitive Edition, güncellenmiş 4K grafikler ve tamamen yeniden düzenlenmiş müzikler içeriyor. Temel oyunu satın aldığınızda, Lords of the West, Dynasties of India ve Dawn of the Dukes olmak üzere üç büyük ek paket ücretsiz olarak dahil ediliyor. Daha fazla harita ve medeniyet istiyorsanız, lansman gününde ek indirilebilir paketler satın alabilirsiniz. Mevcut eklentiler arasında Return of Rome ve yakın zamanda piyasaya sürülen ve Güney Amerika'daki tarihi toplumlara odaklanan The Last Chieftains yer alıyor.

Age of Empires II: Definitive Edition Mac gereksinimleri

Age of Empires 2 Definitive Edition’ın Mac sürümü, M1 veya daha yeni işlemci, 8 GB RAM ve macOS 15.7 gerektiriyor. Intel çipli Mac'ler tamamen kapsam dışında bırakılıyor. Oyun, yeni piyasaya sürülen A18 Pro işlemcili MacBook Neo’da da çalışacak.

Age of Empires II: Definitive Edition, Mac'e geliyor

