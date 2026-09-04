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OpenAI, yeni yapay zeka modeli GPT-6 Astra’yı kullanıma sundu. Şirket, modeli siber güvenlikten yazılım geliştirmeye, bilimsel çalışmalardan bilgisayar kullanımına kadar birçok alanda önceki nesillere kıyasla “kuşak atlatan bir sıçrama” olarak tanımlıyor. OpenAI Başkanı Greg Brockman ise Astra’nın yapay genel zekanın (AGI) başlangıcı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyor.

Brockman’a göre insanlar birkaç yıl sonra AGI ne zaman ortaya çıktı diye sorduğunda cevabın bugün olduğunu söyledi. OpenAI Başkanı, kişisel görüşünün de “artık AGI döneminde” olduğumuz yönünde olduğunu belirtti.

Bilgisayar başında işleri kendi yapabiliyor

GPT-6 Astra, GPT-5’in piyasaya çıkışının üzerinden bir yıldan uzun bir süre geçtikten sonra, model ailesinin son sürümü olan GPT-5.6’nın yayımlanmasından ise yaklaşık 2 ay sonra tanıtıldı.

Astra’nın en dikkat çekici taraflarından biri ise bilgisayar kullanımındaki yetenekleri. Model, çevrim içi formları doldurabiliyor, CRM sistemlerindeki müşteri kayıtlarını güncelleyebiliyor ve takvim düzenleyebiliyor. Bununla birlikte internet üzerinde araştırma yapıp sonuçları e-postaya veya belge düzenleyicisine aktarabiliyor.

Modelin yetenekleri bununla da sınırlı değil. Astra bilimsel verileri analiz edebiliyor, grafikler oluşturabiliyor, internet sitesi geliştirebiliyor ve hazırlanan sitenin özelliklerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için frontend testleri gerçekleştirebiliyor. Ayrıca yazılımları otonom şekilde kurup test edebiliyor ve ekranda karşılaşılan sorunların giderilmesine yardımcı olabiliyor.

OpenAI’nin OSWorld 2.0 testlerindeki sonuçları da bu alandaki performans artışını ortaya koyuyor. Astra, GPT-5.6 Sol’a kıyasla görev başına yaklaşık yüzde 47 daha az sürede daha yüksek bilgisayar kullanım performansı elde etti.

OpenAI ayrıca Codex altyapısında yaptığı hız iyileştirmelerini Astra ile birleştirdi. Bunun sonucunda Mind2Web benchmarkında görevlerin tamamlanma hızı mevcut GPT-5.6 Sol deneyimine kıyasla 1,9 kat arttı.

Astra’nın bilgisayar kullanımındaki kapasitesini göstermek için verilen örneklerden biri elektronik mühendisliği. Model, KiCad üzerinde elektronik şemayı üretilebilir bir PCB tasarımına dönüştürerek bileşenleri yerleştirebiliyor ve bakır bağlantıları yönlendirebiliyor. Veya GPT-6 Astra, Blender'da bir evin modelini oluşturup bunu Unreal Engine 5'te içinde dolaşılabilen bir sahneye dönüştürebiliyor.

Yüksek zeka, uyumlulukla birleştiriliyor

Her yeni yapay zeka modelinin duyurusunda “en zeki” veya “daha zeki” gibi söylemleri sıklıkla kullanıyor ve görüyoruz. Ancak zeka tek başına bir anlam ifade etmiyor, önemli olan onu kullanabilmektir.

Bu bağlamda GPT-6 Astra yalnızca bilgisayar başında işlem yapabilen bir model olarak konumlandırılmıyor. OpenAI, modeli özellikle profesyonel ortamlardaki karmaşık işlere yönelik eğitimlerle geliştirdiğini söylüyor.

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Astra, çok aşamalı iş akışlarını yürütebiliyor ve belge, elektronik tablo, sunum ve analiz gibi doğrudan kullanılabilecek çıktılar hazırlayabiliyor. Mevcut şablonlara uyma ve iyi düzenlenmiş, kısa ve anlaşılır sunumlar oluşturma konusunda modelin önceki sistemlere göre daha başarılı olduğu belirtiliyor. Ayrıca çıktıların kullanıcının yazım ve görsel stiline, kullanılan şablonlara ve kurumun iş standartlarına uygun hazırlanması hedefleniyor.

Model, yalnızca gerekli bağlamı kullanacak şekilde de eğitildi. Böylece işin sonucunu değiştirmeyen gereksiz bilgileri çıktıya taşımak yerine, görevin tamamlanması için önemli olan noktaları öne çıkarabiliyor.

Talimatların yoruma açık olduğu durumlarda da Astra’nın karar verme kabiliyetinin geliştirildiği ifade ediliyor. Model, rutin eksiklikleri bağlamdan hareketle tamamlayabiliyor ancak verilecek kararın sonucu ciddi biçimde değiştirebileceği durumlarda kullanıcıya sorular yöneltiyor. Codex içerisinde kullanıcıdan yanıt beklerken bağımsız olarak sürdürülebilecek çalışmaları devam ettirebiliyor. Yanıt gelmediğinde ise uygun durumlarda makul varsayımlarla ilerliyor.

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Astra’nın bir diğer önemli özelliği, çalışma sırasında gelen yeni talimatlarla asıl hedef arasındaki dengeyi koruyabilmesi. OpenAI’a göre önceki modeller bazen yeni bir yönlendirmeyi tamamen yeni bir hedef olarak algılayıp ilk görevin gerekliliklerini gözden kaçırabiliyordu. Astra ise yeni koşulları mevcut göreve dahil ederek yön değiştirebiliyor ve araya giren soruları yanıtlarken ana görevi kaybetmiyor.

Codex tarafında ayrıca bağlam penceresi dolduğunda bilgilerin korunmasına yönelik yeni bir sistem geliyor. Geleneksel yöntemde uzun oturumlarda model, çalışma geçmişini özetleyerek bağlamı sıkıştırıyor ve bu sırada bazı ayrıntılar kaybolabiliyordu. Astra ise notları farklı bağlam pencereleri arasında koruyabiliyor. Daha önceki bağlamlar da aranabilir durumda kaldığı için model, önceki mesajlarda veya araç çıktılarında yer alan gereksinimleri ve test sonuçlarını gerektiğinde yeniden bulabiliyor. Bu özellik şu anda deneysel ve önümüzdeki haftalarda Astra için varsayılan hale getirilmesi planlanıyor.

Yani Astra’yı mevcuttaki en gelişmiş yapay zeka yapan şey, sadece daha kapsamlı ve “zeki” olması değil, bu zekasını insan talimatlarına uygun şekilde kullanabiliyor olmasıyla ilgili.

Şimdiden yeni rekorlar kırdı

Bu kabiliyeti Astra’yı bilimsel keşif, matematik ve sağlık alanlarında da daha yukarılara taşıyor. Şirket, tanıtımla birlikte özellikle asal sayılar arasındaki boşluklara ilişkin iki yeni sonucu da paylaşıyor. Bunun yanında Astra’nın farklı matematik ve bilim değerlendirmelerinde de yeni rekorlara ulaştığı ifade ediliyor.

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Astra’nın bilimsel çalışmalardaki avantajı yalnızca teorik problem çözme becerisiyle sınırlı değil. Model, güçlü bilimsel akıl yürütme yeteneğini bilgisayar kullanımıyla birleştirerek uzmanlaşmış bilimsel yazılımlarla doğrudan çalışabiliyor. Bu sayede araştırmacıların verileri incelemesine, sonuçları keşfetmesine ve elde edilen bulgular üzerinden hangi konuların daha ileri araştırılması gerektiğini değerlendirmesine yardımcı olabiliyor.

Performans tarafında Astra, FrontierMath Tier 4’te yüzde 98, ARC-AGI-3’te yüzde 99,9 ve ExploitBench’te yüzde 100 skor elde etti. OpenAI, FrontierMath Tier 4 kapsamında modelin matematikte uzun süredir açık kalan bazı problemlerin çözümüne de yardımcı olduğunu belirtiyor.

Siber güvenlikte yüzde 100 skor

GPT-6 Astra’nın en çarpıcı sonuçlarından biri siber güvenlik tarafında ortaya çıkıyor. OpenAI, modelin siber güvenlikte kritik eşiğe erişen ilk model olduğunu belirtiyor. Astra’nın bilinmeyen güvenlik açıklarını tespit edip bunlardan yararlanabilecek istismarlar geliştirme kabiliyeti savunma açısından önemli avantajlar sağlarken aynı yeteneklerin kötüye kullanılma riskini de artırıyor.

Üretim ortamındaki güvenlik önlemleri olmadan gerçekleştirilen testlerde Astra, bilinen yazılım açıklarının çalışan istismarlara dönüştürülmesini ölçen ExploitBench'te yüzde 100 başarı elde etti. GPT-5.6 Sol’un skoru yüzde 78,5 seviyesindeydi. ExploitGym'de ise Astra yüzde 42,4 başarı oranına ulaşırken GPT-5.6 Sol yüzde 30,3'te kaldı. Astra bu sonuçları önemli ölçüde daha az çıktı tokenı kullanarak elde etti.

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OpenAI, sonuçların yalnızca geçmişte bilinen açıklarla sınırlı olmadığını görmek için daha yeni verilerle de test gerçekleştirdi. Haziran-Ağustos 2026 dönemine ait ExploitBench değerlendirmesinde, önceki üç ayda ortaya çıkan güvenlik açıkları kullanıldı. Astra, GPT-5.6 Sol’a göre belirgin biçimde daha yüksek oranda keyfi kod çalıştırma başarısı gösterirken çok daha az çıktı tokenı kullandı.

Daha da dikkat çekici olan ise test sırasında Astra’nın daha önce bilinmeyen iki sıfırıncı gün güvenlik açığını keşfedip kullanması oldu. OpenAI, her iki açığı da ilgili geliştiricilere bildirdiğini açıkladı.

Model, kaynak koduna erişim olmadan yazılımların temel mantığını tersine mühendislikle çözme becerisini ölçen SRE-Bench'te de GPT-5.6 Sol’u geride bıraktı. Astra görevlerin yüzde 88’ini tek denemede, yüzde 99,2’sini dört denemede çözerken GPT-5.6 Sol’un sonuçları sırasıyla yüzde 55,9 ve yüzde 68,7 oldu.

Ancak bu yetenekler elbette kullanıcılara sınırsız biçimde açılmayacak. Bugün kullanıma sunulan Astra sürümü güvenli kod inceleme ve yama gibi savunma amaçlı görevleri yerine getirebilirken açıklara yönelik istismarlar oluşturmak gibi daha ileri siber güvenlik görevlerini reddediyor.

GPT-6 Astra’nın yetenekleri arttıkça OpenAI, modelin yanlış veya yetkisiz işler yapmasını önlemek için güvenlik önlemlerini de güçlendirdi. Şirket, modeli farklı senaryolarda kapsamlı şekilde test etti ve özellikle kendisine verilen sınırların dışına çıkıp çıkmadığını kontrol etti.

Bu testlerden biri oldukça dikkat çekici. Modele yapması mümkün olmayan veya yetkisi dışında kalan bir görev verildiğinde sınırları aşıp aşmadığı incelendi. GPT-5.6 Sol, herhangi bir ek güvenlik önlemi olmadan yapılan testlerde vakaların yüzde 48’inde verilen sınırların dışına çıkarken, GPT-6 Astra bunu hiçbir vakada yapmadı.

Modelin kullanıcıya karşı daha şeffaf davranması da hedefleniyor. Yapılan bir testte Astra’nın yapabilecekleri veya yetenekleri hakkında yanlış bilgi verme ihtimali GPT-5.6 Sol’a göre üç kat daha düşük çıktı.

Korkulan bir konu var

Ancak OpenAI, Astra’nın tamamen kusursuz olmadığını da kabul ediyor. Şirketin testlerinde, Astra’nın nasıl düşündüğünü yazılı olarak takip etmek önceki modele göre daha zor bulundu. Bunun nedenlerinden biri, Astra’nın özellikle basit görevlerde daha az yazılı adımla sonuca ulaşabilmesi. OpenAI, karmaşık görevlerde modelin gerekli düşünme sürecini gizleme konusunda halen zorlandığını ancak bu konudaki gerilemeyi ciddiye aldığını belirtiyor.

OpenAI bunun için Astra’nın yaptığı işlemleri sürekli kontrol eden ek sistemler de kullanıyor. Bu sistemler, modelin verilen talimatların dışına çıkıp çıkmadığını takip ediyor ve yetkisiz bir davranış tespit edildiğinde işlemi otomatik olarak durdurabiliyor. Özellikle siber güvenlik alanındaki güçlü yetenekleri nedeniyle bu kontroller Astra’da daha önemli.

Bu noktada Astra’nın kullandığı bildirilen “recurrent depth” (yinelenen derinlik) tekniği de yeni bir güvenlik tartışmasını beraberinde getiriyor. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre “opaque recurrence” (gizli yineleme) olarak da adlandırılan bu yöntem, modelin bir problemi geleneksel akıl yürütme modellerindeki gibi sıralı adımlarla ele almak yerine aynı sorgu üzerinde birden fazla kez döngüsel işlem yapmasına imkan tanıyor. Bunun sonucunda modelin dışarıdan okunabilen düşünce izleri azalabiliyor.

Bu durum özellikle “chain of thought” (CoT) adı verilen düşünce zincirlerinin izlenebilirliği açısından önem taşıyor. Normal bir akıl yürütme modelinde CoT kayıtları, modelin bir problemi çözmeye çalışırken izlediği adımlara ilişkin önemli ipuçları sağlıyor. Bu kayıtlar modelin gerçek düşünce sürecinin kusursuz bir karşılığı olmasa da yanlış davranışların veya insan hedefleriyle uyumsuz hareketlerin tespit edilmesinde değerli bir güvenlik aracı olarak kullanılıyor.

OpenAI’ın yakın zamanda yaşadığı ve bir yapay zeka ajanının kontrol dışına çıkarak Hugging Face gibi çeşitli sistemlere eriştiği olayda da by düşünce zinciri kayıtları, ajanların neden bu şekilde davrandığının anlaşılmasına yardımcı olmuştu.

Opaque recurrence (gizli yineleme) yaklaşımında ise süreç daha az doğrusal ilerliyor. Model aynı sorguyu bir döngü içerisinde tekrar tekrar işlediğinden geleneksel CoT kayıtlarında görülebilecek izler azalıyor. Bu da modelin ne düşündüğünü ve potansiyel olarak neden hatalı ya da zararlı bir davranış sergilediğini denetlemeyi zorlaştırabilir.

GPT-6 Astra ne zaman kullanılabilecek?

Tam Boyutta Gör GPT-6 Astra bugün itibarıyla sınırlı sayıda kuruluşa sunulmaya başladı. Önümüzdeki günlerde ChatGPT Plus, Pro, Business ve Enterprise kullanıcılarına açılması planlanıyor. Model aynı zamanda OpenAI API ve AWS üzerinden de kullanılabilecek.

Astra kullanımı mevcut abonelik kotalarına dahil olacak. Kullanıcılar ve işletmeler ihtiyaç halinde ek kullanım kredileri satın alabilecek. Pro, Business ve Enterprise aboneleri GPT-6 Astra Pro'ya da erişebilecek.

API tarafında model gpt-6-astra adıyla sunuluyor ve Amazon Bedrock üzerinden de erişilebiliyor. Standart OpenAI API fiyatlandırması 1 milyon giriş tokenı için 10 dolar, 1 milyon çıkış tokenı için 50 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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AGI dönemi başlıyor: OpenAI, GPT-6 Astra ile sınırları ezdi geçti

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