Ağırlıksız batarya teknolojisi menzili %70 artırıyor

Tam Boyutta Gör Ekstra yük getirmeyen bir batarya yapmanın en kolay yolu bataryadan araç yapmanız. İsveç’teki , Chalmers Teknoloji Üniversitesi’de bu heyecan verici fikrin peşinden 20 yıldır koşuyor.

Chalmers Teknoloji Üniversitesi’ndeki araştırmacıların geliştirdiği karbon fiber kompozit batarya, alüminyum kadar dayanıklı olmayı başardı. Böylece şasiyi, kaputu, tavanı, tabanı ve hatta koltukların iskeletlerini bile batarya olarak kullanabilirsiniz.

En son ulaşılan 76 GPa değeri alüminyumun sertliğini geçmiş durumda, çekme dayanımı 100 MPa seviyesinde ve bu değer bir şeyler inşaa etmek için yeterli. Fakat batarya çevrim sayısı şimdilik 500-1000 seviyesinde. Araştırmacılar bu çevrim sayısını 2000’e çıkarmayı planlıyor. Batarya yoğunluğu ise 2021’de 24 Wh/kg iken bugün 30 Wh/kg seviyesine geldi ama araştırmacıların nihaii hedefi 100 Wh/kg.

Tam Boyutta Gör Otomobilin 500-650 kg metal aksamı, bu malzemeden üretilen batarya ile değiştirilirse 15 kWh bir batarya ağırlıksız olarak eklenebilecek. Üstelik metal aksam yerine karbon fiber temelli bir yapıya geçildiğinden bu ağırlık 325-425 kg’a düşecek. İleride 100 Wh/kg hedefi ile bu bir aracın ihtiyaç duyduğu 50 kWh miktarına erişebilecek.

Tam Boyutta Gör Şimdilik bu teknoloji gelişme aşamasında olsa bile bazı zorlukları yok değil. Nisan başında yayımlanan seri üretime uygunluk araştırmasına göre bu teknoloji, düşük hacimli seri üretim için hazır durumda. Bu teknoloji, özellikle ağırlığın aşırı önemli olduğu İHA, cep telefonu, dizüstü bilgisayar ya da akıllı saatler için kullanılabilecek. Ancak üretilen karmaşık kompozit yapı nedeniyle genelde insan emeğine dayalı bir üretim olduğu, bu yüzden lityum iyon pillere göre halen pahalı kalacağı görüşü hakim. Fakat bu geliştirilecek otomasyon teknikleri ve makinalar ile çözülebilir. Diğer bir zorluk ise kompozit yapının geri dönüştürülebilirliğinin çok düşük olması. Yani hayat evresini tamamlayan bataryalar, ciddi miktarda geri dönüştürülemez çöp oluşturabilir. Bu zorlıklar gelecek araştırma konuları arasında. Düşük yoğunluklu seri üretim kullanılmaya başlanırsa bu alandaki araştırmalar da artıp istediğimiz noktaya gelebilir.

Tam Boyutta Gör Örneğin özellikle batarya sorunu yaşayan üst düzey akıllı saatlerde kullanıldığında normal batarya da korunur ise şarj sıklığı ciddi manada düşürülebilir veya bunun yerine standart batarya küçültülüp saat hafifletilebilir.

