Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Platform farklı, komuta aynı: AGMOSS testlerinde KARAOK’tan tam isabet

    AGMOSS projesi kapsamında KMC-U sistemiyle farklı insansız kara ve hava platformlarından yapılan KARAOK atışları tam isabetle sonuçlandı. Testler, yeni otonom muharebe anlayışını doğruladı.

    AGMOSS testlerinde KARAOK füzelerinden tam isabet Tam Boyutta Gör
    ROKETSAN, ağ destekli muharebe kabiliyetlerini bir üst seviyeye taşıyan AGMOSS (Ağ Destekli Görev Yönetim ve Silah Sistemi) projesi kapsamında yürüttüğü son testlerle taktik füze yönetiminde başarıya ulaştığını duyurdu. Projede merkezi rol üstlenen KMC-U taktik füze yönetim sistemi, hem insansız hava araçları hem de insansız kara araçları üzerinden gerçekleştirilen KARAOK füze atışlarında yüksek hassasiyet sağladı. Böylece farklı platformlardan aynı komuta altyapısı üzerinden kontrol edilen atışların sahadaki etkinliği somut şekilde gösterilmiş oldu.

    Tek ağdan tam kontrol sağlanıyor

    ROKETSAN’ın açıklamasına göre KMC-U’nun AGMOSS mimarisine entegre edilmesi, operasyonel sahada tek merkezden komuta, gerçek zamanlı koordinasyon ve yüksek hassasiyetin mümkün hale gelmesinde belirleyici bir rol oynadı. Bu kapsamda yapılan testlerde, çeşitli İHA platformlarından fırlatılan KARAOK füzeleri hedeflerini hatasız şekilde vurdu.

    Aynı projede İHA’lara ek olarak insansız kara araçları da test edildi. PUSU İKA ve PALEM İKA üzerinden KMC-U’ya bağlı şekilde gerçekleştirilen atışlarda KARAOK füzeleri tam isabet kaydetti.

    AGMOSS testlerinde KARAOK füzelerinden tam isabet Tam Boyutta Gör
    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de entegre atış testleri sonrasında yaptığı değerlendirmede, farklı İKA platformlarından yapılan atışların başarıyla sonuçlanmasının Türkiye’nin komuta-kontrol, koordinasyon ve hassas vuruş kabiliyetindeki yüksek seviyeyi açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

    AGMOSS testlerinin merkezinde yer alan KARAOK füzesi, kısa menzilli sınıfta yer alan, omuzdan ya da İKA üzerinden kullanılabilen modern bir tanksavar sistemi olarak öne çıkıyor. 125 mm çapındaki ve 16 kilogramdan daha hafif olan füze, tek personelle taşınabilir yapısı sayesinde yüksek mobilite sağlıyor. Sistem, ateşle-unut prensibiyle çalıştığından atış sonrası operatörün başka bir göreve geçebilmesine olanak tanıyor. Gece ve gündüz görev yapabilen kızılötesi arayıcı başlık, hava koşullarından bağımsız biçimde kararlı hedef takibi yaparak yüksek hassasiyet sağlıyor. KARAOK, hem doğrudan vuruş hem de üstten taarruz modlarıyla modern zırhlı tehditlere karşı etkin bir çözüm sunuyor.

    Bu entegrasyonla birlikte meskun mahal ve yüksek riskli bölgelerde ilk temas artık ağır silahlı İKA’lar tarafından sağlanacak. Dar sokaklara, tuzaklı binalara ve pusu ihtimali yüksek alanlara uzaktan komuta edilen bu araçlar girebilecek. Operatörler ise kilometrelerce uzakta güvenli bir noktadan KMC-U üzerinden hedefi kilitleyip KARAOK füzesiyle imha sürecini yönetecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor yağı raf ömrü bilgisayar mouse görmüyor ajan salt 2 alkol oranı yüksek tadı güzel içkiler kokmayan alkol

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OnePlus 12R
    OnePlus 12R
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX B14WFK-450XTR
    MSI KATANA 15 HX B14WFK-450XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum