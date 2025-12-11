Platform farklı, komuta aynı: AGMOSS testlerinde KARAOK’tan tam isabet

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ROKETSAN, ağ destekli muharebe kabiliyetlerini bir üst seviyeye taşıyan AGMOSS (Ağ Destekli Görev Yönetim ve Silah Sistemi) projesi kapsamında yürüttüğü son testlerle taktik füze yönetiminde başarıya ulaştığını duyurdu. Projede merkezi rol üstlenen KMC-U taktik füze yönetim sistemi, hem insansız hava araçları hem de insansız kara araçları üzerinden gerçekleştirilen KARAOK füze atışlarında yüksek hassasiyet sağladı. Böylece farklı platformlardan aynı komuta altyapısı üzerinden kontrol edilen atışların sahadaki etkinliği somut şekilde gösterilmiş oldu.

Tek ağdan tam kontrol sağlanıyor

ROKETSAN’ın açıklamasına göre KMC-U’nun AGMOSS mimarisine entegre edilmesi, operasyonel sahada tek merkezden komuta, gerçek zamanlı koordinasyon ve yüksek hassasiyetin mümkün hale gelmesinde belirleyici bir rol oynadı. Bu kapsamda yapılan testlerde, çeşitli İHA platformlarından fırlatılan KARAOK füzeleri hedeflerini hatasız şekilde vurdu.

Aynı projede İHA’lara ek olarak insansız kara araçları da test edildi. PUSU İKA ve PALEM İKA üzerinden KMC-U’ya bağlı şekilde gerçekleştirilen atışlarda KARAOK füzeleri tam isabet kaydetti.

Tam Boyutta Gör Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de entegre atış testleri sonrasında yaptığı değerlendirmede, farklı İKA platformlarından yapılan atışların başarıyla sonuçlanmasının Türkiye’nin komuta-kontrol, koordinasyon ve hassas vuruş kabiliyetindeki yüksek seviyeyi açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

AGMOSS testlerinin merkezinde yer alan KARAOK füzesi, kısa menzilli sınıfta yer alan, omuzdan ya da İKA üzerinden kullanılabilen modern bir tanksavar sistemi olarak öne çıkıyor. 125 mm çapındaki ve 16 kilogramdan daha hafif olan füze, tek personelle taşınabilir yapısı sayesinde yüksek mobilite sağlıyor. Sistem, ateşle-unut prensibiyle çalıştığından atış sonrası operatörün başka bir göreve geçebilmesine olanak tanıyor. Gece ve gündüz görev yapabilen kızılötesi arayıcı başlık, hava koşullarından bağımsız biçimde kararlı hedef takibi yaparak yüksek hassasiyet sağlıyor. KARAOK, hem doğrudan vuruş hem de üstten taarruz modlarıyla modern zırhlı tehditlere karşı etkin bir çözüm sunuyor.

Bu entegrasyonla birlikte meskun mahal ve yüksek riskli bölgelerde ilk temas artık ağır silahlı İKA’lar tarafından sağlanacak. Dar sokaklara, tuzaklı binalara ve pusu ihtimali yüksek alanlara uzaktan komuta edilen bu araçlar girebilecek. Operatörler ise kilometrelerce uzakta güvenli bir noktadan KMC-U üzerinden hedefi kilitleyip KARAOK füzesiyle imha sürecini yönetecek.

