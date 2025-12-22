Agrotech, yeni nesil dronlar için stratejik işbirliği: 150 milyar dolarlık pazara giriliyor

Anlaşma kapsamında 20 kg, 30 kg, 40 kg ve 50 kg taşıma kapasitelerine sahip dört farklı dron modeli eş zamanlı olarak geliştirilecek ve pazara sunulacak. İş bölümüne göre donanım tasarımı ve üretim süreçleri Joyance Teknoloji tarafından yürütülürken dronların yapay zeka ve yazılım altyapısı GridStudio AI tarafından sağlanacak. Bu yapı sayesinde hem donanımsal hem de yazılımsal açıdan ileri düzey çözümler sunan entegre bir ürün ailesi oluşturulması hedefleniyor.
Tarım, enerji ve acil durumlarda kullanılacak
Afet ve acil durum senaryolarında ise termal görüntüleme destekli erken tespit, geniş alan taraması ve müdahale destek görevleri ön plana çıkıyor. Enerji ve endüstriyel alanlarda da özellikle güneş enerji santrallerinin temizliği, yüksek yapıların bakım ve kontrol operasyonları gibi zorlu görevlerde kullanılması planlanıyor.
Geliştirilecek dronlar, görev türüne göre modüler ekipmanlarla yapılandırılabilecek şekilde tasarlanacak. Ayrıca merkezi bir komuta kontrol sistemi üzerinden çoklu dron operasyonlarının ve eş zamanlı görev yönetiminin mümkün olacağı belirtildi. Bu yaklaşımın, operasyonel maliyetleri düşürürken hız ve verimliliği önemli ölçüde artırması amaçlanıyor.
İlk etapta 5 ülke hedefleniyor
Pazarlama ve satış tarafında ise ilk etapta Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Umman odaklı bir satış ve bayilik ağı kurulması planlanıyor. Bu sürecin ardından Afrika, Avrupa ve Orta Asya pazarlarına yönelik ihracat faaliyetlerinin başlatılması hedefleniyor.
Yapay zeka destekli akıllı dron teknolojilerinin önümüzdeki 5 yıl içinde 150 milyar ABD dolarının üzerinde bir pazar büyüklüğüne ulaşmasının beklendiği vurgulanırken, Agrotech’in bu pazarda ilk 18 ayda toplam 2.000 adet dron üretim ve satışına ulaşmayı hedeflediği açıklandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: