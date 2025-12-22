Agrotech, yeni nesil dronlar için stratejik işbirliği: 150 milyar dolarlık pazara giriliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Agrotech, yapay zeka destekli yeni nesil dron teknolojilerinde küresel ölçekte iddialı bir adım atarak Çin merkezli Joyance Teknoloji ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli GridStudio AI ile stratejik iş birliği anlaşmasına imza attı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada söz konusu anlaşmanın dron teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi ve uluslararası pazarlara sunulmasını kapsadığı bildirildi.

Anlaşma kapsamında 20 kg, 30 kg, 40 kg ve 50 kg taşıma kapasitelerine sahip dört farklı dron modeli eş zamanlı olarak geliştirilecek ve pazara sunulacak. İş bölümüne göre donanım tasarımı ve üretim süreçleri Joyance Teknoloji tarafından yürütülürken dronların yapay zeka ve yazılım altyapısı GridStudio AI tarafından sağlanacak. Bu yapı sayesinde hem donanımsal hem de yazılımsal açıdan ileri düzey çözümler sunan entegre bir ürün ailesi oluşturulması hedefleniyor.

Tarım, enerji ve acil durumlarda kullanılacak

Tam Boyutta Gör Yeni nesil dron modellerinin kullanım alanları oldukça geniş tutuluyor. Tarım teknolojileri başta olmak üzere afet yönetimi, enerji ve endüstriyel uygulamalarda aktif olarak görev alması planlanan sistemlerin tarımsal faaliyetlerde ilaçlama, gübreleme, tohumlama, bitki sağlığı analizi ve verim takibi gibi süreçleri desteklemesi öngörülüyor.

Afet ve acil durum senaryolarında ise termal görüntüleme destekli erken tespit, geniş alan taraması ve müdahale destek görevleri ön plana çıkıyor. Enerji ve endüstriyel alanlarda da özellikle güneş enerji santrallerinin temizliği, yüksek yapıların bakım ve kontrol operasyonları gibi zorlu görevlerde kullanılması planlanıyor.

Geliştirilecek dronlar, görev türüne göre modüler ekipmanlarla yapılandırılabilecek şekilde tasarlanacak. Ayrıca merkezi bir komuta kontrol sistemi üzerinden çoklu dron operasyonlarının ve eş zamanlı görev yönetiminin mümkün olacağı belirtildi. Bu yaklaşımın, operasyonel maliyetleri düşürürken hız ve verimliliği önemli ölçüde artırması amaçlanıyor.

İlk etapta 5 ülke hedefleniyor

Pazarlama ve satış tarafında ise ilk etapta Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Umman odaklı bir satış ve bayilik ağı kurulması planlanıyor. Bu sürecin ardından Afrika, Avrupa ve Orta Asya pazarlarına yönelik ihracat faaliyetlerinin başlatılması hedefleniyor.

Yapay zeka destekli akıllı dron teknolojilerinin önümüzdeki 5 yıl içinde 150 milyar ABD dolarının üzerinde bir pazar büyüklüğüne ulaşmasının beklendiği vurgulanırken, Agrotech’in bu pazarda ilk 18 ayda toplam 2.000 adet dron üretim ve satışına ulaşmayı hedeflediği açıklandı.

