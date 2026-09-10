Ağustos 2026 tarihin en sıcak ve en nemli ayı oldu

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Tam Boyutta Gör 2026 yaz dönemi küresel iklim açısından yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Bilim insanlarına göre Ağustos 2026, hem şimdiye kadar kaydedilen en sıcak hem de atmosferde en fazla su buharının bulunduğu ay oldu. İnsan kaynaklı küresel ısınmanın yanı sıra güçlenen El Nino olayı da bu tabloyu daha belirgin hale getirdi.

İklim bilimci Zeke Hausfather ve meteorolog Ben Noll tarafından paylaşılan analizlere göre, Ağustos ayındaki sıcaklık ve nem değerleri dünyanın gelecekte karşılaşabileceği iklim koşullarına dair önemli işaretler veriyor.

Ağustos, sıcaklık rekorunu açık ara geçti

Hausfather'ın ERA5 veri seti üzerinden yaptığı incelemeye göre Ağustos 2026, 1940'a kadar uzanan kayıtlar içinde dünyanın en sıcak ağustos ayı oldu.

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Küresel ortalama sıcaklık, sanayi öncesi dönemin seviyesinin 1,65 santigrat derece üzerinde ölçüldü. Böylece Ağustos 2024'te kırılan önceki rekor yaklaşık 0,14 santigrat derece aşılmış oldu.

Hausfather'ın değerlendirmesine göre 2026'nın tarihteki en sıcak yıl olma ihtimali yüzde 75'e ulaştı.

Atmosferdeki su miktarı da rekor seviyeye çıktı

Rekor yalnızca sıcaklıkla sınırlı kalmadı. Noll'un aynı veri setine dayanan analizine göre Ağustos 2026, dünya genelinde atmosferik nemin de şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığı ay olarak kayıtlara geçti.

Tam Boyutta Gör Atmosferdeki nemi ölçmek için kullanılan yağışa dönüşebilir su miktarı, ağustos ayında 2,74 santimetreye ulaştı. Bu değer, atmosferdeki tüm su buharının yoğunlaştırılması halinde oluşacak sıvı suyun derinliğini ifade ediyor.

Ölçülen değer, Temmuz 2024'teki önceki rekorun üzerine çıktı. Daha sıcak bir atmosferin daha fazla su buharı taşıyabilmesi, şiddetli yağış riskinin de artmasına neden oluyor. Bu durumun etkileri dünyanın farklı bölgelerinde aşırı hava olaylarıyla kendini göstermiş veya gösterebileceği ifade ediliyor. Bunlar ani sel felaketleri olarak belirtiliyor.

Sıcaklık arttıkça atmosfer daha fazla nem taşıyor

Küresel sıcaklıkların sera gazı emisyonları nedeniyle yükselmesi, atmosferdeki su buharı miktarını da artırıyor. Bunun temel nedeni, ısınan yüzeylerden daha fazla suyun buharlaşması ve atmosferin daha fazla nem tutabilmesi.

Bilim insanlarının "genişleyen atmosferik sünger" olarak tanımladığı mekanizmaya göre atmosfer, gezegenin sıcaklığı her 1 santigrat derece arttığında yaklaşık yüzde 7 daha fazla suyu buharlaştırma, taşıma ve daha sonra yağış olarak bırakma kapasitesine sahip oluyor. Üstelik su buharı da bir sera gazı olduğundan, atmosferdeki nem artışı küresel ısınmayı daha da güçlendiriyor.

Artık ihtimal değil: Küresel ısınmada 1,5 derece hedefi aşılacak 6 gün önce eklendi

Küresel sıcaklık ve nemdeki yükselişin üzerine bu yıl güçlü bir El Nino olayının eklenmesi, koşulları daha da sıra dışı hale getiriyor. Güncel model tahminlerine göre El Nino’nun aralık ayında zirveye ulaşması bekleniyor. Bu dönemde tropikal Pasifik Okyanusu'nun deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın yaklaşık 4 santigrat derece üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

El Nino, tropikal Pasifik'in orta ve doğu kesimlerinden atmosfere yükselen ısı ve su buharını artırıyor. Bunun sonucunda küresel ortalama sıcaklık yükselirken, dünya genelindeki hava dolaşımı ve yağış düzenleri de değişiyor.

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