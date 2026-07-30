Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Her ay olduğu gibi Ağustos ayında da çok sayıda yeni oyun oyunseverlerle buluşacak. Ağustos ayında sevilen pek çok seriye yeni bir oyun eklenecek. A Plague Tale, Mortal Shell, Hell Let Loose gibi serilerin yeni oyunlara kavuşacağı bu dönemde Beast of Reincarnation gibi merakla beklenen yapımlar da oyuncularla buluşacak.

Ağustos Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun

Bu listemizde, önümüzdeki ay çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte Ağustos ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:

1️⃣ Beast of Reincarnation

Tam Boyutta Gör Pokémon serisiyle tanınan GAME FREAK’in geliştirdiği Beast of Reincarnation, stüdyonun alışılmış çizgisinin dışına çıkarak oyunculara daha karanlık ve zorlu bir aksiyon RPG deneyimi sunuyor.

Tür : Aksiyon-RPG

: Aksiyon-RPG Çıkış Tarihi : 4 Ağustos

: 4 Ağustos Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X (Game Pass)

Kıyamet sonrası (post-apokaliptik) bir Japonya’da geçen oyun, taşıdığı lanet yüzünden toplumdan dışlanan Emma ve onun sadık köpeği Koo’nun yozlaşmanın kaynağını yok etmek için çıktığı tehlikeli yolculuğu konu alıyor. Oyun, Emma’nın hızlı kılıç yeteneklerini, Koo’ya verilen sıra tabanlı stratejik komutlarla birleştiren hibrit bir dövüş sistemine sahip. Çorak arazilerde aniden beliren fırtınalı ormanlar ve zorlu boss dövüşleriyle dolu bu dünyada oyuncular; geniş yetenek ağaçları, ruh taşları ve farklı silah kombinasyonlarıyla kendi savaş stillerini oluşturarak hayatta kalmaya çalışacaklar.

2️⃣ Mortal Shell II

Tam Boyutta Gör İlk oyunu 2020 yılında çıkan Mortal Shell serisi, önümüzdeki ay çok daha iddialı bir devam oyunuyla geri dönecek.

Tür : Aksiyon-RPG, Soulslike

: Aksiyon-RPG, Soulslike Çıkış Tarihi : 20 Ağustos

: 20 Ağustos Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

İlk Mortal Shell, soulslike türüne özgün mekanikleri ve karanlık atmosferiyle kendine has bir hayran kitlesi yaratmıştı. Devam oyunu da yine soulslike türüne yakın duran bir deneyim sunacak. Oyuncular Harbinger adı verilen bir karakterle eski savaşçıların bedenlerini ele geçirerek, onların benzersiz güç ve yeteneklerini kullanabilecekler. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, bu kez karakter çeşitliliğinin daha fazla olacağını gösteriyor.

3️⃣ Resonance: A Plague Tale Legacy

Tam Boyutta Gör A Plague Tale evrenine yepyeni bir soluk getiren Resonance: A Plague Tale Legacy, serinin tanıdık karanlık atmosferini aksiyon ve mitoloji odaklı yeni bir macera ile genişletiyor.

Tür : Aksiyon-Macera

: Aksiyon-Macera Çıkış Tarihi : 27 Ağustos

: 27 Ağustos Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

A Plague Tale: Requiem’in 15 yıl öncesinde geçen oyunda, geçmişindeki sırları çözmeye çalışan cesur ve genç bir korsan olan Sophia’nın kontrolünü ele alıyoruz. Sophia’nın kaçış yolculuğu onu ölümcül engellerle, çetin patikalarla ve karmaşık bulmacalarla dolu Minotor Adası’na kadar sürüklüyor. Bir yandan kendisini amansızca takip eden orduya karşı hayatta kalma mücadelesi veren Sophia, diğer yandan mitlerin arkasına gizlenmiş korkutucu bir yaratıkla yüzleşmek ve kendi kaderiyle yankılanan gizemleri açığa çıkarmak zorunda.

4️⃣ Star Wars: Zero Company

Tam Boyutta Gör Ağustos ayında Star Wars oyunlarına bir yenisi daha eklenecek. Sıra tabanlı bir strateji oyunu olan Zero Company, oyuncuları Star Wars evreninin en çalkantılı dönemlerinden biri olan Klon Savaşları'na dâhil edecek.

Tür : Sıra Tabanlı Strateji

: Sıra Tabanlı Strateji Çıkış Tarihi : 27 Ağustos

: 27 Ağustos Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Eski bir Cumhuriyet subayı olan Hawks’ı kontrol ettiğimiz oyunda, galaksinin dört bir yanından toplanmış paralı askerlerden oluşan "Zero Company" adlı müfrezeyi yönetiyor olacağız. Tüm galaksiyi tehdit eden bir tehlikeye karşı kritik bir operasyon için görevlendirilen ekibimiz, imkânsız görünen zorlukların üstesinden gelmek için aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakmak zorunda. Oyuncular, her birinin kendine özgü yetenekleri ve geçmişi olan bu kırılgan müttefik grubunu stratejik kararlarla yönlendirerek savaşın gidişatını belirleyecekler.

5️⃣ Marvel Tokon: Fighting Souls

Tam Boyutta Gör PlayStation Studios ve Marvel Games ortaklığıyla geliştirilen Marvel Tokon: Fighting Souls, Marvel kahramanlarını 4v4 dövüşlerde karşı karşıya getiriyor.

Tür : Dövüş Oyunu

: Dövüş Oyunu Çıkış Tarihi : 6 Ağustos

: 6 Ağustos Platform: PC, PlayStation 5

Geniş bir kahraman ve kötü adam kadrosunu bir araya getiren oyun, 4v4 takımlı (tag team) dövüş mekanikleri üzerine kurgulanıyor. Anime estetiğinden esinlenen çizim tarzıyla dikkat çeken yapımda oyuncular, farklı karakterlerden takımlar kurarak Marvel evreninden tanıdık mekanlarda dövüşecekler. Yapımın temel odağı ise anlık karakter değişimlerine ve takım içi sinerjiye dayalı hızlı bir oynanış sunmak. Oyun hem tek kişilik hem multiplayer olarak oynanabilecek.

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6️⃣ Hell Let Loose: Vietnam

Oyuncuların savaş alanında karşı karşıya geldiği Hell Let Loose serisi, yeni oyunuyla birikte Vietnam'a taşınıyor.

Tür : Savaş Oyunu

: Savaş Oyunu Çıkış Tarihi : 13 Ağustos

: 13 Ağustos Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Vietnam Savaşı'nın atmosferini son derece gerçekçi bir şekilde yansıtmaya çalışan bu oyunda, oyuncular 50 v 50 savaşlarda karşı karşıya gelecek. Serinin temel oynanış dinamiklerini koruyan yapımda oyuncular; piyade, zırhlı birlikler, hava ve deniz unsurları ile destek silahlarının bir arada kullanıldığı karma bir harp alanında ekip içi iletişim ve taktiksel koordinasyonla zafer kazanmak için mücadele edecekler.

7️⃣ The Sinking City 2

Tam Boyutta Gör Lovecraft eserlerinden çıkmış gibi duran The Sinking City'nin yedi yıl sonra gelen devam oyunu, seriyi bu kez doğrudan bir hayatta kalma-korku deneyimine dönüştürüyor.

Tür : Korku, Survival (Hayatta Kalma)

: Korku, Survival (Hayatta Kalma) Çıkış Tarihi : 18 Ağustos

: 18 Ağustos Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

The Sinking City 2, oyuncuları 1920'lerin Amerika'sında, doğaüstü felaketlerin gölgesindeki tekinsiz bir atmosfere sürüklüyor. Tüm şehri etkisi altına alan doğaüstü bir sel felaketi sırasında geçen oyunda, ilk oyundan bağımsız bir hikâye anlatılıyor. Suların yükselmesiyle sürekli değişen çevre koşullarında hayatta kalmaya çalışan oyuncular; kabus gibi yaratıklarla savaşacak, terk edilmiş kentin çürüyen sokaklarını keşfedecek ve karakterlerini bu tekinsiz şehre çeken karanlık gizemi çözmeye çalışacaklar.

8️⃣ Anomaly President

Tam Boyutta Gör Ağustos ayında Türkiye çıkışlı bir oyun da oyuncularla buluşacak. Enis Kirazoğlu öncülüğünde geliştirilen Anomaliy President, 3 Ağustos'ta erken erişime açılacak.

Tür : Roguelite, Aksiyon-Macera

: Roguelite, Aksiyon-Macera Çıkış Tarihi : 3 Ağustos

: 3 Ağustos Platform: PC (Erken Erişim)

Anomaly President, oyuncuları dünyayı felakete sürükleyen yozlaşmış bir yönetimi devirme mücadelesine davet ediyor. Gündüzleri halkın desteğini kazanmaya çalışan bir başkan adayı, geceleri ise mevcut başkanın kontrolündeki suç çeteleriyle savaşıyor. Anomalilerle dolu bir dünyada geçen yapımda çılgın kombolar özel yeteneklerle birleşerek savaşlara çeşitlilik katacak. Ayrıca oyunda seçim otobüsü ve minik sevimli yardımcılar üzerinden ilerleyen bir üs kurma mekaniği de bulunuyor.

9️⃣ Mafia: The Old Country - Man of Honor

Tam Boyutta Gör Mafia: The Old Country, Ağustos ayında ilk ek paketine (DLC) kavuşacak. Hikâye odaklı bu ek paket, hikâyeyi yeni görevler ve karakterlerle genişletecek.

Tür : Aksiyon-Macera

: Aksiyon-Macera Çıkış Tarihi : 14 Ağustos

: 14 Ağustos Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

1905 kışında geçen DLC'de, Torrisi suç ailesinin sadık üyesi Enzo Favara'nın hikâyesine odaklanılmaya devam ediliyor. Hapisten yeni çıkan ve nüfuzunu yeniden kazanmak isteyen Ennio Salieri'ye yardım etmekle görevlendirilen Enzo; Valle Dorata bölgesindeki çete savaşlarının, sadakat testlerinin ve hesaplaşmaların ortasında kalıyor.

🔟 Aliens: Fireteam Elite 2

Tam Boyutta Gör Co-op odaklı Alien oyunu Aliens: Fireteam Elite, Ağustos ayında devam oyununa kavuşan bir diğer yapım olacak.

Tür : Co-Op Shooter

: Co-Op Shooter Çıkış Tarihi : 25 Ağustos

: 25 Ağustos Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

Xenomorph tehdidine karşı tam bir hayatta kalma mücadelesinin yaşanacağı oyunda oyuncular; koridorlarda pusu kuran, gölgelerden saldıran ve sürü halinde üstlerine gelen yaratık ordularına karşı birlikte hareket etmek zorunda. Daha gelişmiş düşman yapay zekâsı ve özelleştirilebilir "Specialist" sınıfı gibi yenilikler içeren yapımda; her sınıfın kendine özgü yeteneklerini taktiksel olarak kullanmak, sınırlı kaynakları yönetmek ve çatışmanın temposuna göre anlık stratejiler geliştirmek hayatta kalmanın temel anahtarını oluşturuyor.

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Ağustos ayında çıkacak dikkat çekici 10 oyun

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