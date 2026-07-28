Ağustos ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

The Odyssey ve Spider-Man: Brand New Day gibi heyecanla beklenen filmlerin vizyona girdiği Temmuz ayından sonra Ağustos ayı biraz daha sönük geçecek. Ancak Ağustos ayında da dikkat çekici birkaç film sinemalara geliyor olacak. Diğer yandan Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital platformlarda da yeni filmler izleyici ile buluşacak.

Ağustos Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

Bu ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Ağustos ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

1️⃣ Köpek ve Yıldızlar (The Dog Stars)

Tam Boyutta Gör İlerleyen yaşına rağmen Hollywood'un en üretken yönetmenlerinden biri olmayan devam eden Ridley Scott, önümüzdeki ay sinemaseverlere yeni bir film daha sunacak.

Tür : Bilim-Kurgu, Aksiyon, Macera

: Bilim-Kurgu, Aksiyon, Macera Yönetmen : Ridley Scott

: Ridley Scott Oyuncular : Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce

: Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce Çıkış Tarihi: 28 Ağustos / Vizyon

Euphoria dizisiyle çıkış yapan Jacob Elordi'nin başrolünü üstlendiği The Dog Stars, dünya nüfusunun büyük bölümünün bir salgında öldüğü post-apokaliptik (kıyamet sonrası) bir dünyada geçiyor. Eski bir pilot olan Hig, küçük bir havalimanında köpeği ve huysuz bir askerle birlikte yaşıyor. Bu yalnız ve sessiz hayatı telsizde duyduğu tuhaf bir mesajla değişen Hig, bilinmezliğe doğru bir maceraya atılıyor.

2️⃣ Oak Caddesi'nin Sonu (The End of Oak Street)

Tam Boyutta Gör Konusuyla Jurassic World'ü akıllara getiren The End of Oak Street, Ağustos ayında çıkacak en dikkat çekici filmlerden biri olacak.

Tür : Gerilim, Gizem

: Gerilim, Gizem Yönetmen : David Robert Mitchell

: David Robert Mitchell Oyuncular : Anne Hathaway, Ewan McGregor, P.J. Byrne

: Anne Hathaway, Ewan McGregor, P.J. Byrne Çıkış Tarihi: 14 Ağustos / Vizyon

Aniden meydana gelen gizemli bir kozmik olay, Oak Caddesi’ni sıradan banliyö yaşamından koparıp tamamen bilinmeyen bir yere taşır. Bu yeni düzende Platt ailesi, hayatta kalabilmenin tek yolunun birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenmek olduğunu keşfeder. Tanınmaz hale gelen çevrelerinde yollarını bulmaya çalışırken, aile bağları onların en büyük gücü ve tek sığınağı olacaktır.

3️⃣ Son Ev (The Last House)

Tam Boyutta Gör The End of Oak Street ile oldukça benzer bir temayı işleyen The Last House ise Netflix'te izleyici ile buluşacak.

Tür : Gerilim, Gizem, Aksiyon

: Gerilim, Gizem, Aksiyon Yönetmen : Louis Leterrier

: Louis Leterrier Oyuncular : Greta Lee, Wagner Moura, Riley Chung

: Greta Lee, Wagner Moura, Riley Chung Çıkış Tarihi: 7 Ağustos / Netflix

Dört kişilik bir aile aniden evlerinde mahsur kalır ve hiçbir çıkış yolu bulamazlar. Kaynakları hızla tükenirken, aile bireyleri kendilerini tutsak eden ve giderek yaklaşan gizemli tehdide karşı hayatta kalmak için el ele vermelidir.

4️⃣ Davet (The Invite)

Tam Boyutta Gör Oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Olivia Wilde'nin yönettiği bu komedi filmi, eleştirmenlerden aldığı olumlu yorumlarla dikkat çekiyor.

Tür : Komedi, Gerilim, Drama

: Komedi, Gerilim, Drama Yönetmen : Olivia Wilde

: Olivia Wilde Oyuncular : Seth Rogen, Olivia Wilde, Edward Norton, Penelope Cruz

: Seth Rogen, Olivia Wilde, Edward Norton, Penelope Cruz Çıkış Tarihi: 21 Ağustos / Vizyon

Olivia Wilde ve Seth Rogen’ın canlandırdığı ev sahibi çift, Edward Norton ve Penelope Cruz tarafından canlandırılan yeni bir çifti akşam yemeğine davet eder. Başlangıçta nazik ve sıradan bir sosyal etkileşim gibi görünen gece, misafir çiftin ilişkilerine dair yaptıkları sıra dışı açıklamalar ve sundukları "davet" ile yön değiştirir. Ev sahiplerinin kendi ilişkilerindeki çatlaklar, misafirlerin kışkırtıcı tavırları ve kuralları belirsiz oyunlarıyla derinleşirken; karakterler arasındaki gerilim, fiziksel ve psikolojik sınırların sorgulandığı bir noktaya evrilir.

5️⃣ Coyote Acme'ye Karşı (Coyote v. Acme)

Tam Boyutta Gör Animasyon ve canlı aksiyonu bir araya getiren bu hibrit film, Road Runner ve Wile E. Coyote'nin hikâyesine yeni bir soluk getiriyor.

Tür : Macera, Aksiyon, Animasyon

: Macera, Aksiyon, Animasyon Yönetmen : Dave Green

: Dave Green Oyuncular : Will Forte, Lana Condor, John Cena

: Will Forte, Lana Condor, John Cena Çıkış Tarihi: 28 Ağustos / Vizyon

Wile E. Coyote, Road Runner'ı yakalama girişimleri sırasında kullandığı ve sürekli bozularak kendisine zarar veren ürünler nedeniyle Acme Corporation şirketine karşı hukuki bir süreç başlatır. Coyote'un yasal mücadelesinde onu temsil eden avukat ile Acme'nin savunmasını yürüten şirket avukatı mahkemede karşı karşıya gelir. 1990 tarihli The New Yorker makalesinden temel alınarak kurgulanan hikaye, Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi çeşitli animasyon karakterlerinin de bu yasal sürece tanık ve taraf olarak dahil olmasıyla gelişen olayları aktarmaktadır.

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6️⃣ Sadece Bir Gece (One Night Only)

Tam Boyutta Gör Tek gecelik ilişkilerin tüm yılın sadece bir gününde serbest olduğu kurgusal bir New York’ta geçen film, aşk konusunda şanssız fakat romantizme hâlâ inanan iki yabancının bu özel günde tesadüfen tanışmasını anlatıyor.

Tür : Romantik, Komedi

: Romantik, Komedi Yönetmen : Will Gluck

: Will Gluck Oyuncular : Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke

: Monica Barbaro, Callum Turner, Maya Hawke Çıkış Tarihi: 28 Ağustos / Vizyon

Yeni terk edilmiş Owen ile romantizme hâlâ inanan Allie, şehirde basit bir kaçamaklardan fazlasını arayan belki de tek bekârlardır. Karşılaştıkları anda aralarında bir kıvılcım doğar; ancak yanlış anlaşılmalar ve beklenmedik yan maceralar gecelerini karmaşık hâle getirir ve onları sürekli birbirlerinden uzak tutar. Şehir boyunca hem birbirlerine doğru hem de birbirlerinden kaçarken, aslında aradıkları şeyin sandıklarından çok daha yakın olabileceğini fark edebilirler.

7️⃣ Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar (Insidious: Out Of The Further)

Tam Boyutta Gör Son yılların en popüler korku serilerinden Insidious, Ağustos ayında altıncı filmiyle sinemalara geri dönecek.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Jacob Chase

: Jacob Chase Oyuncular : Sam Spruell, Lin Shaye, Maisie Richardson-Sellers

: Sam Spruell, Lin Shaye, Maisie Richardson-Sellers Çıkış Tarihi: 21 Ağustos / Vizyon

Çocukluğunu geçirdiği evde kızını büyüten genç anne Gemma, öteki dünyaya seyahat edebildiğini ve orada yaşayanları gerçek dünyaya geri getirebildiğini keşfeder.

8️⃣ Ziyaretçiler: Hesaplaşma (The Strangers: Chapter 3)

Tam Boyutta Gör Ağustos ayında yeni filmiyle sinemalara dönecek bir diğer korku serisi de The Strangers olacak.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Renny Harlin

: Renny Harlin Oyuncular : Madelaine Petsch, Hannah Galway, Ema Horvath, Gabriel Basso

: Madelaine Petsch, Hannah Galway, Ema Horvath, Gabriel Basso Çıkış Tarihi: 7 Ağustos / Vizyon

Serinin üçüncü ve final filminde; Maya'nın, onu hayatının kabusuna sürükleyen maskeli katillerle son kez yüzleşmesi gerekiyor. Korkutucu bir sonla birbirine bağlanan Maya ve Yabancılar, kaçınılmaz ve acımasız bir çarpışma rotasına kilitlenmiş durumda; bu hesaplaşma, artık birbirlerine hiç de yabancı olmadıklarını kanıtlıyor.

9️⃣ Fısıltı Adam (The Whisper Man)

Tam Boyutta Gör Ağustos ayında Netflix'te izleyici ile buluşacak bir diğer dikkat çekici film de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken The Whisper Man olacak.

Tür : Psikolojik Gerilim, Suç, Drama

: Psikolojik Gerilim, Suç, Drama Yönetmen : James Ashcroft

: James Ashcroft Oyuncular : Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott, Michael Keaton, John Carroll Lynch, Hamish Linklater

: Robert De Niro, Michelle Monaghan, Adam Scott, Michael Keaton, John Carroll Lynch, Hamish Linklater Çıkış Tarihi: 28 Ağustos / Netflix

Sekiz yaşındaki oğlu kaçırılan dul bir suç romanları yazarı, uzun zamandır görüşmediği ve emekli bir polis dedektifi olan babasından yardım umarken onlarca yıl önce "Fısıltı Adam" olarak bilinen hüküm giymiş bir seri katil vakasıyla oğlunun kaçırılması arasında bir bağlantı olduğunu keşfeder. Film, Alex North'un çoksatan romanından uyarlandı.

🔟 Fırtınadan Önce (Pressure)

Tam Boyutta Gör Normandiya Çıkarması’ndan önceki 72 saati konu alan filmin başrollerinde Oscar ödüllü Brendan Fraser, BAFTA ödüllü Andrew Scott ve Oscar adayı Kerry Condon bulunuyor.

Tür : Tarihi, Savaş, Drama

: Tarihi, Savaş, Drama Yönetmen : Anthony Maras

: Anthony Maras Oyuncular : Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon, Chris Messian, Damian Lewis

: Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon, Chris Messian, Damian Lewis Çıkış Tarihi: 14 Ağustos / Vizyon

Normandiya Çıkarması’ndan 72 saat önce, özgür dünyanın kaderi pamuk ipliğine bağlıdır. General Dwight D. Eisenhower ile Yüzbaşı James Stagg, kritik bir kararın eşiğindedir: Ya tarihin en büyük ve en tehlikeli deniz harekâtını başlatacaklar ya da savaşı kaybetme riskini göze alacaklardır.

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Ağustos ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film

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