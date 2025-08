Ağustos ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, yepyeni oyunlarla her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Microsoft, Ağustos ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunları duyurdu.

Ağustos 2025 Xbox Game Pass oyunları

Paylaşılan listeye göre, 14 Ağustos'a kadar kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 10 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Rain World, Citizen Sleeper 2: Starward Vector, Lonely Mountains: Snow Riders, MechWarrior 5: Clans, Orcs Must Die! Deathtrap, Assassin’s Creed Mirage, Aliens: Fireteam Elite, 9 Kings, Descenders Next ve He Is Coming olacak. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Rain World (Bulut, Konsol ve PC)

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Xbox Series X|S)

Lonely Mountains: Snow Riders (Xbox Series X|S)

MechWarrior 5: Clans (Xbox Series X|S)

Orcs Must Die! Deathtrap (Xbox Series X|S)

Assassin’s Creed Mirage (Bulut, Konsol ve PC) 7 Ağustos

Aliens: Fireteam Elite (Bulut, Konsol ve PC) 12 Ağustos

9 Kings (Game Preview) (PC) 14 Ağustos

Descenders Next (Game Preview) (Bulut, Konsol ve PC)

He Is Coming (Game Preview) (PC)

Ayrıca Ağustos ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Ağustos tarihinde platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Anthem, Farming Simulator 22 ve Persona 3 Reload olacak.

Anthem (Konsol ve PC) EA Play

Farming Simulator 22 (Bulut, Konsol ve PC)

Persona 3 Reload (Bulut, Konsol ve PC)

DLC Oyun güncellemeleri

A Sports Madden NFL 26: Early Access Trial – August 7

Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced – August 12

Sea of Thieves:Season 17 – August 14

Oyun İçi Avantajlar

Smite 2: Phantom Seas Poseidon Drop (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – August 6

Naraka Bladepoint: Phoenix Princess Bundle (Cloud, Console, and PC) – August 7

War Thunder: Game Pass Bonus (Cloud, Console, and PC) – August 12

Enlisted: Game Pass Bonus (Cloud, PC, and Xbox Series X|S) – August 12

Call of Duty: Warzone – Game Pass Pack 3(Cloud, Console, and PC) – August 14

Game Pass Ultimate Perks

Sea of Thieves: Rare Ruby Emote – August 5

