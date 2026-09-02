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    Ağustos'ta en çok satan otomobiller açıklandı: Togg zirvede

    Sıfır otomobil pazarındaki daralma sürerken, Ağustos ayındaki satışlarda liderliği Togg T10X elde etti. Peki 2026 Ağustos'ta en çok satan otomobiller hangileri? İşte en çok satan otomobillerin listesi

    Ağustos'ta en çok satan otomobiller açıklandı: Togg zirvede
    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye otomotiv satışlarındaki daralma sürüyor. Ağustos ayında satışlar %20'nin üzerinde azalarak 81.031 adede geriledi.

    Ağustos ayında otomobil satışları %25 düşüşle 61.529 adede kadar gerilerken hafif ticari araç satışları ise %1'e yakın artış ve 19.502 adetle toplam otomotiv pazarındaki daralmayı biraz olsun engelledi.

    Yılın ilk 8 aylık dönemine baktığımızda da durum pek farklı değil. Türkiye otomotiv pazarı Ocak-Ağustos döneminde %12'ye yakın düşüşle 719.996 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı %13,8 daralarak 564.241 adede, hafif ticari araç pazarı ise %4,4 düşüşle 155.755 adede geriledi.

    2026 Ağustos en çok satan otomobiller

    Model satışları özelinde Ağustos'un en çok satan otomobili Togg T10X oldu. Lideri yine Renault Duster ve Toyota Corolla gibi yerli üretim modeller takip ederken, Kia Sportage ise ilk 5 sırada yerli olmayan tek model oldu.

    2026 Ağustos en çok satan otomobiller🚘
    Sıra Model Adet
    1. Togg T10X 2.939
    2. Renault Duster 2.677
    3. Toyota Corolla 2.368
    4. Kia Sportage 1.947
    5. Togg T10F 1.947
    6. Renault Clio 1.894
    7. KGM Torres 1.780
    8. Hyundai i20 1.761
    9. Renault Boreal 1.683
    10. Hyundai Tucson 1.458

    2026'nın ilk 8 ayında en çok satan otomobiller

    Ağustos'ta en çok satan otomobiller açıklandı: Togg zirvede Tam Boyutta Gör
    Ocak-Ağustos döneminde ise Clio'nun açık ara liderliği sürüyor. En yakın rakibine 9 bin adetten fazla fark atan modeli 22 bin adetle Toyota Corolla takip ediyor. Renault Megane Sedan üçüncü sırada yer alırken, Ağustos ayının lideri T10X ise dördüncü sırada bulunuyor. 

    2026'da en çok satan otomobiller🚙
    Sıra Model Adet
    1. Renault Clio 31.643
    2. Toyota Corolla 22.009
    3. Renault Megane Sedan 19.938
    4. Togg T10X 17.783
    5. Renault Duster 17.469
    6. Fiat Egea Sedan 16.915
    7. Toyota C-HR 16.709
    8. Hyundai i20 15.635
    9. Volkswagen Taigo 15.554
    10. Peugeot 2008 13.379
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