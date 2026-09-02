Ağustos'ta en çok satan otomobiller açıklandı: Togg zirvede

Ağustos ayında otomobil satışları %25 düşüşle 61.529 adede kadar gerilerken hafif ticari araç satışları ise %1'e yakın artış ve 19.502 adetle toplam otomotiv pazarındaki daralmayı biraz olsun engelledi.
Yılın ilk 8 aylık dönemine baktığımızda da durum pek farklı değil. Türkiye otomotiv pazarı Ocak-Ağustos döneminde %12'ye yakın düşüşle 719.996 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı %13,8 daralarak 564.241 adede, hafif ticari araç pazarı ise %4,4 düşüşle 155.755 adede geriledi.
2026 Ağustos en çok satan otomobiller
Model satışları özelinde Ağustos'un en çok satan otomobili Togg T10X oldu. Lideri yine Renault Duster ve Toyota Corolla gibi yerli üretim modeller takip ederken, Kia Sportage ise ilk 5 sırada yerli olmayan tek model oldu.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Togg T10X
|2.939
|2.
|Renault Duster
|2.677
|3.
|Toyota Corolla
|2.368
|4.
|Kia Sportage
|1.947
|5.
|Togg T10F
|1.947
|6.
|Renault Clio
|1.894
|7.
|KGM Torres
|1.780
|8.
|Hyundai i20
|1.761
|9.
|Renault Boreal
|1.683
|10.
|Hyundai Tucson
|1.458
2026'nın ilk 8 ayında en çok satan otomobiller
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Renault Clio
|31.643
|2.
|Toyota Corolla
|22.009
|3.
|Renault Megane Sedan
|19.938
|4.
|Togg T10X
|17.783
|5.
|Renault Duster
|17.469
|6.
|Fiat Egea Sedan
|16.915
|7.
|Toyota C-HR
|16.709
|8.
|Hyundai i20
|15.635
|9.
|Volkswagen Taigo
|15.554
|10.
|Peugeot 2008
|13.379