Ağustos'ta en çok satan otomobiller açıklandı: Togg zirvede

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye otomotiv satışlarındaki daralma sürüyor. Ağustos ayında satışlar %20'nin üzerinde azalarak 81.031 adede geriledi.

Ağustos ayında otomobil satışları %25 düşüşle 61.529 adede kadar gerilerken hafif ticari araç satışları ise %1'e yakın artış ve 19.502 adetle toplam otomotiv pazarındaki daralmayı biraz olsun engelledi.

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Yılın ilk 8 aylık dönemine baktığımızda da durum pek farklı değil. Türkiye otomotiv pazarı Ocak-Ağustos döneminde %12'ye yakın düşüşle 719.996 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı %13,8 daralarak 564.241 adede, hafif ticari araç pazarı ise %4,4 düşüşle 155.755 adede geriledi.

2026 Ağustos en çok satan otomobiller

Model satışları özelinde Ağustos'un en çok satan otomobili Togg T10X oldu. Lideri yine Renault Duster ve Toyota Corolla gibi yerli üretim modeller takip ederken, Kia Sportage ise ilk 5 sırada yerli olmayan tek model oldu.

2026 Ağustos en çok satan otomobiller🚘 Sıra Model Adet 1. Togg T10X 2.939 2. Renault Duster 2.677 3. Toyota Corolla 2.368 4. Kia Sportage 1.947 5. Togg T10F 1.947 6. Renault Clio 1.894 7. KGM Torres 1.780 8. Hyundai i20 1.761 9. Renault Boreal 1.683 10. Hyundai Tucson 1.458

2026'nın ilk 8 ayında en çok satan otomobiller

Tam Boyutta Gör Ocak-Ağustos döneminde ise Clio'nun açık ara liderliği sürüyor. En yakın rakibine 9 bin adetten fazla fark atan modeli 22 bin adetle Toyota Corolla takip ediyor. Renault Megane Sedan üçüncü sırada yer alırken, Ağustos ayının lideri T10X ise dördüncü sırada bulunuyor.

2026'da en çok satan otomobiller🚙 Sıra Model Adet 1. Renault Clio 31.643 2. Toyota Corolla 22.009 3. Renault Megane Sedan 19.938 4. Togg T10X 17.783 5. Renault Duster 17.469 6. Fiat Egea Sedan 16.915 7. Toyota C-HR 16.709 8. Hyundai i20 15.635 9. Volkswagen Taigo 15.554 10. Peugeot 2008 13.379

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Ağustos'ta en çok satan otomobiller açıklandı: Togg zirvede

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