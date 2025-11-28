Yapay zekâ çiplerinde yeni dönem: GPU çekirdekleri HBM'e taşınıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia ve Meta, yapay zekâ hızlandırıcılarının geleceğine yönelik yepyeni bir mimari planlıyor. Her iki şirket, SK hynix ve Samsung ile birlikte GPU çekirdeklerini doğrudan HBM bellek yığınının taban katmanına entegre eden yeni nesil "custom HBM" mimarisi için hazırlıklara başladı. Yeni mmari, hem performans hem de enerji verimliliği açısından fark yaratabilir.

GPU çekirdekleri HBM tabanına taşınıyor

Kaçıranlar için mevcut yapılarda HBM, GPU'dan gelen devasa veri yükünü yüksek bant genişliğiyle besliyor. Ancak GPU çekirdeklerinin taban katmana taşınması durumunda, veri hareketinin önemli bir kısmı bellek bloğunun içinde gerçekleşecek. Bu durum gecikmeyi azaltırken, güç tüketimini de düşürerek özellikle büyük dil modelleri ve yoğun hesaplama gerektiren AI görevlerinde daha dengeli bir performans sunacak.

Sektörde 2026'da beklenen HBM4'ün denetleyici tabanlı mimarisiyle önemli bir adım atılacağı biliniyor, ancak GPU çekirdeklerinin doğrudan taban kata entegre edilmesi bu adımın daha ileri bir versiyonu olabilir. Buna rağmen konseptin uygulanabilirliği kolay değil. GPU çekirdeklerinin HBM tabanına taşınması hem fiziksel alan hem de ısı yoğunluğu açısından zorlu bir mühendislik süreci demek.

AI odaklı hızlandırıcıların 2000W seviyelerinin üzerine çıkan güç tüketimleri düşünüldüğünde, böyle bir yapının birçok kritik unsuru yeniden tanımlaması gerekiyor. Bu bağlamda sektörün önümüzdeki dönemde daha agresif ve bütünleşik tasarımlara yönelmesi muhtemel.

