AI destekli Sesli Kitap Özetleri Spotify’a geliyor

Tam Boyutta Gör Spotify’ın Sesli Kitap Özetleri özelliği, kullanıcıların yarım bıraktıkları kitaplara hızlı ve zahmetsiz bir şekilde geri dönmesini sağlayan dikkat çekici bir yenilik olarak duyuruldu. Sesli kitap deneyimini daha akıcı hâle getirmeyi hedefleyen bu teknoloji, özellikle yoğun tempoda yaşayan, uykuya dalarken kitap dinleyen veya bir süre ara verdikten sonra kaldığı yeri hatırlamakta zorlanan dinleyicilere pratik bir çözüm sunuyor.

Spotify'dan hikâye takibini kolaylaştıran yenilik: Sesli Kitap Özetleri

Spotify, son yıllarda sesli kitap pazarına yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor ve bu yeni özellik, platformun kullanıcı odaklı yaklaşımının en güncel örneklerinden biri. Sesli Kitap Özetleri, dinleme sürecini daha sezgisel ve kullanıcı dostu hâle getirmek için geliştirildi. Teknolojinin merkezinde hem yapay zekâ destekli bir analiz sistemi hem de içerik üreticilerini koruyan etik bir çerçeve bulunuyor.

Sesli Kitap Özetleri, sadece kitabın daha önce dinlenmiş bölümünü analiz ederek özel bir özet oluşturuyor. Böylece dinleyicinin kitabı baştan dinlemesine gerek kalmadan hikâyeye yeniden adapte olmasını sağlıyor. Özellik, Spotify’da bir sesli kitaba geri döndüğünüldüğünde kitabın sayfasında yer alan özel Özet düğmesine dokunulması ile çalışıyor. Sistem, ilk özetinizi 15–20 dakikalık bir kitap dinleme süresinden sonra kullanıma hazırlıyor ve ilerledikçe dinleyiciye göre güncellenmiş yeni özetler sunuyor. Böylece kullanıcılar, uzun bir ara vermiş olsalar bile hikâyeye sorunsuz bir şekilde devam edebiliyorlar.

Teknolojinin arkasındaki yapay zekâ sistemi bilgiyi analiz ederken yazarın anlatım tarzını kopyalamıyor, kitabın seslendirmesini yeniden üretmiyor ve orijinal içeriğin yerine geçmiyor. Bu yaklaşım, hem içerik üreticilerinin haklarını koruyor hem de platformun etik standartlarını güçlendiriyor. Son olarak şu anda beta aşamasında olan Sesli Kitap Özetleri, iOS kullanıcıları için sınırlı sayıdaki İngilizce başlıkta erişilebilir durumda.

