Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka istihdamı vurmaya başladı: 2026'da teknoloji sektöründe 80.000 kişi işten çıkarıldı

    2026'nın başından bu yana teknoloji sektöründe 78.557 kişi işten çıkarıldı. Bu kesintilerin %48'i yapay zeka ve otomasyon nedeniyle insan gücüne duyulan ihtiyacın azalmasına bağlanıyor.

    Nikkei Asia’nın haberine göre, 2026'nın başından bu yana teknoloji sektöründe toplam 78.557 kişi işten çıkarıldı. Bu işten çıkarmaların %76’sından fazlası ABD’de gerçekleşti. Kesintilerin 37.638’i (%47,9’u) yapay zeka ve iş süreçlerindeki otomasyon nedeniyle insan gücüne duyulan ihtiyacın azalmasına bağlanıyor. Ancak Cognizant’ın Baş Yapay Zeka Sorumlusu Babak Hodjat, modern yapay zekanın iş gücü üzerindeki gerçek etkisinin tamamen görülmesinin bir yılı aşkın süre alacağını söylüyor.

    Yapay zeka bahane mi ediliyor?

    Hodjat, bu işten çıkarmaların doğrudan verimlilik artışıyla bağlantılı olup olmadığının belirsiz olduğunu belirterek, bazı şirketlerin fazla işe alım yaptıklarında ya da küçülmeye gittiklerinde suçu yapay zekaya atabildiklerini ifade ediyor. Buna rağmen, yapay zeka kaynaklı işten çıkarmaların zamanla artabileceğini, ancak şirketlerin gerçek verimlilik kazanımlarını görmesinin 6 ay ile 1 yıl arasında süreceğini ve bu geçiş döneminin sancılı olacağını vurguluyor.

    Yapay zeka, ABD'de iş gücünün %12'sini ortadan kaldırabilir

    Sektör açısından tablo pek iç açıcı görünmüyor. Oracle’ın yakın zamanda 10.000’den fazla çalışanını işten çıkardığı ve bunun veri merkezi yatırımlarına kaynak sağlamak amacıyla yapıldığı iddia ediliyor. Anthropic CEO’su Dario Amodei ve Ford CEO’su Jim Farley gibi isimler, yapay zekanın ABD’de giriş seviyesindeki beyaz yakalı işlerin yarısını ortadan kaldırabileceği uyarısında bulunuyor. Stanford University tarafından yapılan bir araştırma, özellikle yazılım geliştirme ve müşteri hizmetleri gibi giriş seviyesi işlerin şimdiden etkilenmeye başladığını gösterirken, MIT simülasyonları yapay zekanın ABD iş gücünün yaklaşık %12’sini, yani 1,2 trilyon dolarlık maaş kaybına yol açabileceğini öne sürüyor.

    Tüm bu analizlere rağmen, bazı uzmanlar bu anlatıya karşı çıkıyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, bazı şirketlerin aslında başka nedenlerle yapacakları işten çıkarmaları yapay zeka ile gerekçelendirdiğini söylüyor. Altman’a göre hem gerçek yapay zeka kaynaklı iş kayıpları var hem de “AI washing” olarak adlandırılan, yapay zekanın bahane edilmesi durumu söz konusu. Yine de genel görüş, yapay zekanın iş gücü üzerinde ciddi bir dönüşüm yaratacağı yönünde.

    İşe alımları arttıran şirketler de bulunuyor

    Öte yandan bu eğilimin tersine hareket eden şirketler de bulunuyor. IBM’in 2026’da giriş seviyesi işe alımları üç katına çıkardığı ve yapay zekanın bu rollerde bile insan katkısına ihtiyaç duyduğunu savunduğu belirtiliyor. Ayrıca Avrupa Birliği verileri, yapay zekaya yatırım yapan şirketlerin daha fazla istihdam yaratma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

    Cognizant da kendi bünyesinde yapay zeka çalışmalarını hızlandırmış durumda. San Francisco ve Bengaluru’da AI laboratuvarları kuran şirket, müşterileri için özel yapay zeka ajanları geliştiriyor. Buna rağmen Hodjat, işten çıkarmak yerine çalışanları bu yeni araçlar konusunda eğitmeyi ve hatta daha fazla giriş seviyesi pozisyon açmayı planladıklarını belirtiyor.

    Hodjat’a göre, mezun olan pek çok genç iş bulmakta zorlanacak ve gerekli uzmanlığa sahip olmayacak. Bu nedenle şirketlerin onları işe alıp, yapay zekayı kullanmayı iş içinde öğretmesi gerekecek.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/tech-industry-lays-off-nearly-80-000-employees-in-the-first-quarter-of-2026-almost-50-percent-of-affected-positions-cut-due-to-ai https://asia.nikkei.com/business/technology/artificial-intelligence/nearly-80-000-tech-jobs-cut-in-q1-but-ai-s-full-impact-may-be-yet-to-come
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone borsa altın kodu 1.6 e-hdi motor kronik sorunları iphone arama tuş sesi kapatma yan yana izle megane 3 1.6 benzinli

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Hp 250R G9
    Hp 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum