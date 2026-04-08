Yapay zeka istihdamı vurmaya başladı: 2026'da teknoloji sektöründe 80.000 kişi işten çıkarıldı

Tam Boyutta Gör Nikkei Asia’nın haberine göre, 2026'nın başından bu yana teknoloji sektöründe toplam 78.557 kişi işten çıkarıldı. Bu işten çıkarmaların %76’sından fazlası ABD’de gerçekleşti. Kesintilerin 37.638’i (%47,9’u) yapay zeka ve iş süreçlerindeki otomasyon nedeniyle insan gücüne duyulan ihtiyacın azalmasına bağlanıyor. Ancak Cognizant’ın Baş Yapay Zeka Sorumlusu Babak Hodjat, modern yapay zekanın iş gücü üzerindeki gerçek etkisinin tamamen görülmesinin bir yılı aşkın süre alacağını söylüyor.

Yapay zeka bahane mi ediliyor?

Hodjat, bu işten çıkarmaların doğrudan verimlilik artışıyla bağlantılı olup olmadığının belirsiz olduğunu belirterek, bazı şirketlerin fazla işe alım yaptıklarında ya da küçülmeye gittiklerinde suçu yapay zekaya atabildiklerini ifade ediyor. Buna rağmen, yapay zeka kaynaklı işten çıkarmaların zamanla artabileceğini, ancak şirketlerin gerçek verimlilik kazanımlarını görmesinin 6 ay ile 1 yıl arasında süreceğini ve bu geçiş döneminin sancılı olacağını vurguluyor.

Yapay zeka, ABD'de iş gücünün %12'sini ortadan kaldırabilir

Sektör açısından tablo pek iç açıcı görünmüyor. Oracle’ın yakın zamanda 10.000’den fazla çalışanını işten çıkardığı ve bunun veri merkezi yatırımlarına kaynak sağlamak amacıyla yapıldığı iddia ediliyor. Anthropic CEO’su Dario Amodei ve Ford CEO’su Jim Farley gibi isimler, yapay zekanın ABD’de giriş seviyesindeki beyaz yakalı işlerin yarısını ortadan kaldırabileceği uyarısında bulunuyor. Stanford University tarafından yapılan bir araştırma, özellikle yazılım geliştirme ve müşteri hizmetleri gibi giriş seviyesi işlerin şimdiden etkilenmeye başladığını gösterirken, MIT simülasyonları yapay zekanın ABD iş gücünün yaklaşık %12’sini, yani 1,2 trilyon dolarlık maaş kaybına yol açabileceğini öne sürüyor.

Tüm bu analizlere rağmen, bazı uzmanlar bu anlatıya karşı çıkıyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, bazı şirketlerin aslında başka nedenlerle yapacakları işten çıkarmaları yapay zeka ile gerekçelendirdiğini söylüyor. Altman’a göre hem gerçek yapay zeka kaynaklı iş kayıpları var hem de “AI washing” olarak adlandırılan, yapay zekanın bahane edilmesi durumu söz konusu. Yine de genel görüş, yapay zekanın iş gücü üzerinde ciddi bir dönüşüm yaratacağı yönünde.

İşe alımları arttıran şirketler de bulunuyor

Öte yandan bu eğilimin tersine hareket eden şirketler de bulunuyor. IBM’in 2026’da giriş seviyesi işe alımları üç katına çıkardığı ve yapay zekanın bu rollerde bile insan katkısına ihtiyaç duyduğunu savunduğu belirtiliyor. Ayrıca Avrupa Birliği verileri, yapay zekaya yatırım yapan şirketlerin daha fazla istihdam yaratma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Cognizant da kendi bünyesinde yapay zeka çalışmalarını hızlandırmış durumda. San Francisco ve Bengaluru’da AI laboratuvarları kuran şirket, müşterileri için özel yapay zeka ajanları geliştiriyor. Buna rağmen Hodjat, işten çıkarmak yerine çalışanları bu yeni araçlar konusunda eğitmeyi ve hatta daha fazla giriş seviyesi pozisyon açmayı planladıklarını belirtiyor.

Hodjat’a göre, mezun olan pek çok genç iş bulmakta zorlanacak ve gerekli uzmanlığa sahip olmayacak. Bu nedenle şirketlerin onları işe alıp, yapay zekayı kullanmayı iş içinde öğretmesi gerekecek.

