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    AI Gözlük ve kulaklık savaşları yükleniyor! Qwenbook PC dünyasını şaşırtıyor: Snapdragon Summit 2.Gün

    Snapdragon Summit 2. gün: Yapay zeka gözlükler, Qualcomm'un 3,9 milyarlık Modular satın alması ve "Agentic PC" anlatısı var. Demo salonunda Çinli dev Alibaba'nın QwenBook'u da denedik!

    Cem Sünbül, Maui'den Snapdragon Summit 2026'nın 2. gün özetiyle burada. Bildiğiniz üzere Donanım Haber olarak Qualcomm'un desteğiyle her yıl gerçekleştirilen Snapdragon Summit'e katıldık. Dün size çipleri, 2 nanometreyi ve Xiaomi 18'i anlatmıştık; bugün ise Qualcomm rotayı tamamen değiştirdi. Telefon konuşulmadı. Bunun yerine gözlükler, kulaklıklar, yapay zeka yazılım altyapısı ve bilgisayarların geleceği konuşuldu.

    Günün ilk büyük başlığı, Qualcomm'un XR ve kişisel yapay zeka birimi başkanı Ziad Asghar'ın "The Personal AI Ecosystem" konuşmasıydı. Snapdragon AR1 ve AR1+ ile 1-bit yapay zeka modellerinin gözlük ve kulaklık gibi küçük cihazlarda nasıl çalıştırılabildiğini, görme engelliler için geliştirilen yapay zeka gözlüğünü ve Google'ın Shahram Izadi liderliğinde duyurduğu, Gentle Monster ve Warby Parker ortaklıklı Gemini destekli akıllı gözlüğü videoda ayrıntılarıyla anlatıyorum.

    İkinci büyük başlık, belki de günün en "mühendis dostu" ama bir o kadar da stratejik gelişmesiydi: Qualcomm'un 3,9 milyar dolara satın aldığı yapay zeka altyapı şirketi Modular. Chris Rattner'ın sahnede anlattığı Mojo programlama dili ve MAX çıkarım motorunun Hexagon NPU ile entegrasyonu, geliştiricilere telefon-bilgisayar-araba arasında tek bir ortak dil vaat ediyor.

    Üçüncü başlık ise Kedar Kondap'ın "The Agentic PC Is Here" sunumuyla geldi. Snapdragon X2 Elite'in yeni bir pazarlama anlatısıyla yeniden sunumunu, dünkü Googlebook videosunu izleyenler için bunun nasıl bir devam hikâyesi olduğunu da bağlıyoruz.

    Demo salonundan da bir ekstra var: Alibaba'nın QwenBook'unu birebir deneyimledik. Geçen yıl tanıtılıp "kaybolduğu" söylenen Humain dizüstü bilgisayarı da yine buradaydı. Çin'in olası fiyat avantajını, yapay zeka kullanım maliyetinin cihaz fiyatına nasıl yansıyabileceğini ve hangi ülkenin ürünü olursa olsun sormamız gereken veri güvenliği sorusunu da bu bölümde tartışıyoruz.

    Videoyu izledikten sonra sizce hangisi daha çarpıcıydı: dünkü çipler mi, yoksa bugünkü yapay zeka gözlükleri mi? Yorumlarda buluşalım. Bu video, Snapdragon Summit 2026 serimizin kapanışı niteliğinde, çünkü yarın büyük keynote yok — program geliştirici odaklı teknik oturumlara dönüyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.

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