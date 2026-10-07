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    Yapay zeka nükleer bombayı Adobe'nin milyar dolarlık kalesine bıraktı: 7 yazılım açık kaynak hale geldi

    Adobe’nin 7 amiral gemisi uygulamasına %100 Rust ile yazılan açık kaynaklı ve ücretsiz alternatifler geliştirildi. ArtCraft ekosistemi şimdiden yoğun ilgi görmüş durumda.

    AI ile Adobe uygulamalarının ücretsiz alternatifleri geliştirildi Tam Boyutta Gör

    Adobe Photoshop, Premiere Pro ve Illustrator gibi popüler lisanslı yazılımlara açık kaynaklı ve tamamen ücretsiz alternatifler geliştirildi. ArtCraft adı verilen ekosistem kapsamındaki 7 uygulama, telif ihlaline takılmamak adına Rust diliyle sıfırdan kodlandı. Geliştirici, bu devasa süreci hızlandırmak için Claude Opus 5.5’in paralel çalışan yapay zeka ajanlarından yararlandığını belirtiyor.

    7 Adobe uygulamasına 7 açık kaynak alternatif

    Proje kapsamında Adobe’nin amiral gemilerine karşılık gelen şu alternatifler geliştiriliyor:

    • Photoshop >>PhotoCraft
    • Illustrator >>VectorCraft
    • Premiere Pro >>FilmCraft
    • Lightroom >>LightCraft
    • Acrobat Pro >>PrintCraft
    • After Effects >>EffectCraft
    • InDesign >> DesignCraft

    Tüm uygulamaların kaynak kodları GitHub üzerinden MIT veya Apache-2.0 lisanslarıyla açık şekilde paylaşılıyor. Geliştirici ekip, Adobe’nin kaynak kodunu kopyalamak yerine uygulamaların dış davranışlarını ve kamuya açık teknik dokümanlarını temel alarak hareket ettiklerini vurguluyor.

    Projeler henüz erken aşamada olsa da özellikle PhotoCraft şimdiden büyük ilgi gördü. GitHub’da 9 binden fazla yıldız ve 1.000’den fazla fork sayısına ulaşan PhotoCraft ile birlikte VectorCraft ve EffectCraft için yeni sürümler de yayınlandı.

    Windows, macOS ve Linux’ta çalışabiliyor

    AI ile Adobe uygulamalarının ücretsiz alternatifleri geliştirildi Tam Boyutta Gör

    Windows, macOS ve Linux sürümleri bulunan uygulamalar, WebAssembly desteği sayesinde doğrudan tarayıcı üzerinden de çalıştırılabiliyor. Öne çıkan PhotoCraft tarafında ise PSD ve PSB dosyalarını açma, düzenleme ve kaydetme imkanı sunuluyor. Katmanlar, maskeler, canlı metinler, ayar katmanları, vektörler ve fırça motoru gibi temel araçlar halihazırda işler durumda.

    Bununla birlikte uygulamalar tam işlevsel yapıda dğeil. Projenin genel işlevsel uyumluluğu yaklaşık yüzde 86 seviyesinde. Adobe’nin Firefly gibi yapay zeka araçları hesaba katıldığında bu oran yüzde 75’e geriliyor. Geliştiriciler de profesyonel kullanıcıların günlük iş akışlarını henüz tamamen buraya taşıyamayacağının farkında.

    Ancak projenin geliştirme hızı da etkileyici. Yedi uygulamanın bu kadar kısa sürede ortaya çıkmasının arkasında 22 Eylül 2026’da kullanıma sunulan Claude Opus 5.5 bulunuyor. Geliştirici, farklı alt sistemleri eş zamanlı yazmak için 6 ila 8 arasında paralel yapay zeka ajanını aynı anda çalıştırdığını ifade ediyor.

    ArtCraft projesinin en cazip yönü ise şüphesiz maliyet tarafı. Adobe’nin ABD fiyatlandırmasına göre Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects veya InDesign’ın her biri aylık 22,99 dolar. Acrobat Pro için 19,99 dolar, Lightroom içinse 11,99 dolar ödemek gerekiyor. Bu 7 uygulamayı paket olarak kullanmanın aylık faturası 146,93 dolara ulaşıyor. ArtCraft ekosisteminde ise herhangi bir ücretlendirme bulunmuyor.

    Kaynakça https://getartcraft.com/apps https://github.com/storytold
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    Editörün Seçimi Yorum
    Adobeyi şirket olarak sevmem ama burda konu adobeden çok emek vererek yapacağımız her şeyin artık dakikalar içinde kopyalanıp çalışabileceği gerçeğinin korkunçl...
    Yorumu gör »     Xilbalba
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    adobe, adobe photoshop ve
    7 etiket daha adobe premiere pro adobe illustrator Opus 5.5 ArtCraft Teknoloji Haberleri Yazılım Yapay Zeka
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