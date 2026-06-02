AI pazarında yeni dönem: Qualcomm Dragonfly tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Qualcomm, COMPUTEX 2026 etkinliğinde veri merkezi pazarına yönelik yeni markası Dragonfly'ı duyurdu. Şirketin CEO'su Cristiano Amon tarafından tanıtılan marka, gelecekte geliştirilecek sunucu işlemcileri, yapay zeka hızlandırıcıları ve özel tasarım veri merkezi çözümlerini kapsayacak.

Snapdragon'ın yanına yeni marka geliyor

Kaçıranlar için bugüne kadar daha çok Snapdragon mobil işlemcileriyle tanınan Qualcomm, son yıllarda Windows bilgisayarlar için geliştirdiği Snapdragon X serisiyle PC pazarında da varlığını artırmıştı. Dragonfly ise şirketin veri merkezi ve yapay zeka altyapısı alanındaki büyüme planlarının önemli bir parçası olacak.

Yeni marka, Qualcomm'un mevcut ürün ailelerinin yanına ekleniyor. Snapdragon akıllı telefonlar ve bilgisayarlara güç verirken, Dragonwing markası yapay zeka nesnelerin interneti (AIoT), endüstriyel sistemler ve robotik çözümlere odaklanıyor. Dragonfly ise doğrudan veri merkezlerini hedef alacak. Cristiano Amon ise, Qualcomm'un halihazırda büyük bulut hizmet sağlayıcıları ve sektör ortaklarıyla Dragonfly kapsamında çeşitli projeler yürüttüğünü açıkladı. Ancak etkinlikte herhangi bir ürün ya da teknik detay paylaşılmadı.

Şirketin stratejisi, uç cihazlardan veri merkezlerine kadar uzanan tüm bilişim ekosisteminde yer almak. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve yapay zeka destekli cihazlardan sonra veri merkezleri de Qualcomm'un büyüme planlarında önemli bir konuma sahip.

Şirket ayrıca gelecekte yapay zeka ajanlarının cihazlar arasında kesintisiz şekilde çalışacağını ve bunun da küresel ölçekte işlem gücü ihtiyacını ciddi ölçüde artıracağını belirtti. Qualcomm, Dragonfly markasıyla bu büyüyen altyapı pazarında güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor. Qualcomm'un veri merkezi planlarına ilişkin daha somut detayları ise 24 Haziran'da düzenlenecek Yatırımcı Günü etkinliğinde paylaşması bekleniyor.

