Hayvanınızın sağlığını gözlemleyen mama kabı

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Tam Boyutta Gör Evcil hayvan sahipleri için özellikle hayvanların sağlık takibinin yapılması büyük önem taşıyor. Bazı durumlarda geç kalınması hayvanın sağlığı açısından da riskli olabilir AI-Tails bu riskleri gidermek için geliştirildi.

AI-Tails nedir?

İsviçreli bir girişim tarafından geliştirilen AI-Tails standart bir mama ve su kabı görünümünde. Herhangi bir otomatik mama veya su takviyesi mevcut değil. Bu kısım yine kullanıcıya ait. Yapay zekâ ise kediniz yaklaştığında harekete geçiyor.

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Üst kısımda bulunan sensörler hayvanın ateşini ve yüz ifadelerini tarayarak bulut üzerindeki algoritmalara gönderiyor ve hayvanın sağlık durumu analiz ediliyor. Riskli bir durum varsa kullanıcı hem mini ekrandan hem de uygulama üzerinden bilgilendiriliyor. Ayrıca mama ve su seviyeleri de takip ediliyor.

Girişimin kurucusu kendi kedisinin aniden ölmesi sonrasında böyle bir fikri hayata geçirdiğini belirtiyor. İki yıl içerisinde köpekler için de benzer bir cihaz satışa sunulacak. AI-Tails sadece yüz sensörü ile 199$. Ateş ölçer dahil olursa 299$ oluyor. Mini ekranda veri yansıtma ücretsiz ancak uygulamadan detaylı bilgiler isterseniz ilk 6 ay ücretsiz sonraki kullanım aylık 21$ şeklinde abonelik gerekiyor.

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