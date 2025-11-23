Giriş
    AI talebi patladı: SK Hynix DRAM üretiminde artışa gidiyor

    SK Hynix, DRAM üretimini önümüzdeki yıl sekiz kat artırmayı planlıyor. Ancak küresel AI talebi o kadar yüksek ki bu dev üretim artışının bile bellek kıtlığını hafifletmeye yetmeyebilir.

    AI talebi patladı: SK Hynix DRAM üretiminde artışa gidiyor Tam Boyutta Gör
    Küresel bellek pazarında yaşanan sıkıntılar devam ederken, SK Hynix üretim kapasitesini tarihin en büyük artışlarından biriyle genişletmeye hazırlanıyor. Koreli üretici, 2026 yılına kadar DRAM üretimini sekiz katına çıkaracak. Hankyung tarafından paylaşılan rapora göre, şirketin Icheon tesisinde 1c DRAM üretim hacmini aylık 20.000 düzeyinden 140.000 seviyesine çıkarması bekleniyor.

    Kapasite artışı çözüm getirmeyecek

    SK Hynix tarafından planlanan kapasite artışı, özellikle GDDR7 modülleri ve düşük güç tüketimine sahip SOCAMM bellek çözümlerine ayrılacak. Bildiğiniz gibi bu ürünler, son aylarda hızla büyüyen AI sunucu pazarında büyük talep görüyor. 

    Kötü haber şu ki, sektörün içinden gelen değerlendirmeler, kapasite artışının kısa vadede tüketici pazarındaki kıtlığı çözmeyeceği yönünde. Üretim ölçeğinin bu kadar hızlı yükselmesine rağmen, mevcut talep seviyesi halen düşüş eğiliminde değil. Yapay zeka merkezli veri merkezi yatırımları, tedarikçilerin yetişmekte zorlandığı bir tüketim hızına ulaşmış durumda.

    Talep tarafındaki baskıyı anlamak için OpenAI'nin Stargate projesini örnek gösterebiliriz. Projenin tek başına ayda 900.000 DRAM wafer'ı gerektireceği, bu rakamın mevcut global arzın en az yüzde 40’ına denk geldiği belirtiliyor. Mevcut üreticiler kapasitelerini ne kadar hızlı artırırsa artırsın, böyle bir talebi karşılamak yıllar alacak.

    Üstelik bu hesaplamalara henüz HBM4 ve HBM4E gibi yeni nesil yüksek bant genişlikli belleklerin piyasaya girişinin yaratacağı ek talep dâhil değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
