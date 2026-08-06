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    AI talebi PC pazarını vurdu: Bu kez anakart fiyatları artıyor

    Anakart fiyatlarında yeni zam dalgası başladı. ASUS, AMD ve Intel tabanlı anakart modellerinde fiyat artışına giderken, yükselen PCB ve bileşen maliyetlerinin tüm üreticileri etkilemesi bekleniyor.

    AI talebi PC pazarını vurdu: Bu kez anakart fiyatları artıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka veri merkezi talebi, PC donanım pazarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak ASUS, nAMD ve Itel anakartlarda fiyat artışına giderken, diğer markalar da hazırlıklara başladı. Sektör kaynakları MSI ve Gigabyte gibi diğer üreticilerin de üçüncü çeyrekte benzer adımlar atacağını belirtiyor.

    Sektör kaynaklarına göre veri merkezlerinde kullanılan PCB, VRM, kapasitör ve güç bileşenlerine yönelik talebin hızla artması, tüketici odaklı PC donanımlarının üretim maliyetlerini yükseltti. Kurumsal müşterilerin daha yüksek fiyat ödemeye hazır olması nedeniyle birçok bileşen üreticisi kapasitesini bu segmente kaydırırken, PC üreticileri ise ya tedarik sıkıntısıyla karşılaşıyor ya da daha yüksek maliyetleri üstlenmek zorunda kalıyor.

    PCB maliyetleri yüzde 50 arttı

    Board Channels tarafından paylaşılan bilgilere göre, tüketici anakartlarında kullanılan PCB'lerin maliyeti 2026 yılı içerisinde en az yüzde 50 arttı. Bakır, yüzey montaj kapasitörleri, güç bileşenleri ve kontrol çipleri gibi diğer hammaddelerde de önemli fiyat artışları yaşanıyor. Buna karşın DIY (kendin topla) PC pazarındaki talebin zayıf seyretmesi, anakart üreticilerinin kâr marjlarını daha da baskılıyor.

    Üreticiler artan maliyetleri son kullanıcıya tam olarak yansıtamazken, düşen satış hacmi ve yükselen üretim giderleri nedeniyle kârlılıkta gerileme yaşanıyor. ASUS ise, Tayvan'daki distribütörlerine gönderdiği bildirimle ağustos ayı itibarıyla yeni fiyat listesini yürürlüğe aldı. Buna göre Z890, Z790 ve B860 serilerinde 20-30 RMB, B760 serisinde 20-25 RMB veH serisi modellerde 5-10 RMB seviyesinde fiyat artışı uygulanmaya başlandı. 

    AMD tarafında ise fiyatlar X870 serisinde 30-50 RMB (4 ila 7,41 dolar), B850 serisinin bazı modellerinde 20 RMB olarak uygulanacak. Eski nesil AMD 600 serisi AM5 anakartlar ve giriş seviyesindeki bazı modeller ise şimdilik zamdan etkilenmedi.

    Her ne kadar bu artışlar yaklaşık 5 ila 15 dolar seviyesinde görünse de, son dönemde bellek, ekran kartı ve işlemci fiyatlarında yaşanan yükselişlerin üzerine eklenmesi, yeni sistem toplamak isteyen kullanıcıların maliyetini daha da artırıyor.

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