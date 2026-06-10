AI tarafından yönetilen şirketler geliyor: İlk adımı Arjantin attı

Tam Boyutta Gör Arjantin'in Donald Trump'a benzetilen popülist (ve elbette ultra siyonist) başkanı Javier Milei, büyük şirketlerin, özellikle de teknoloji patronarının ekmeğine yağ sürecek adımlar atmaya devam ediyor. Daha seçim döneminde Elon Musk'ın desteğini arkasına alan Milei, AI tarafından yönetilen "insansız" şirketleri gerçeğe dönüştürmek için çalışmalara başladı.

Javier Milei, Financial Times'ta yayımlanan yeni yazısında, Arjantin’in yapay zekâ şirketleri için küresel bir merkez hâline gelmesini istediğini açıkladı. Milei’ye göre yapay zekânın önündeki en büyük engellerden biri devlet düzenlemeleri. Bu yüzden Arjantin’in yapay zekâya mümkün olduğunca az müdahâle eden bir sistem kurması gerektiğini savunuyor.

Milei’nin açıklamalarını dikkat çekici hâle getiren asıl unsur ise "insansız şirketler" fikri oldu. Arjantin hükümeti geçtiğimiz hafta Kongre’ye sunduğu yeni yasa tasarısında, yapay zekâya özel yeni bir hukuki çerçeve oluşturmayı planlıyor. Milei öncülüğünde çizilen bu çerçevede, yapay zekânın mümkün olduğunca regülasyonsuz bırakılması ve AI tarafından yönetilen yeni bir şirket kategorisinin oluşturulması öngörülüyor. Milei’ye göre bu şirketler doğrudan yapay zekâ ajanları veya robot sistemler tarafından işletilebilecek. Üstelik bu yapılarda insan hissedarların bulunması bile zorunlu olmayabilir.

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Bu yaklaşım, şirket kavramının bugüne kadarki temel tanımını da değiştirebilir. Çünkü mevcut hukuk sistemlerinde şirketler her ne kadar tüzel kişilik olarak kabul edilse de nihayetinde karar alma mekanizmasının merkezinde insanlar yer alıyor. Yönetim kurulları, CEO’lar ve hissedarlar şirketlerin sorumluluğunu üstlenen taraflar olarak görülüyor. Ancak yapay zekânın yönettiği şirketlerde hukuki sorumluluğun kime ait olacağı şimdiden büyük bir tartışma konusu hâline gelmiş durumda. Bir yapay zekâ sistemi yasa dışı bir karar aldığında ya da finansal manipülasyon yaptığında bunun sorumlusu kim olacak sorusu ise şu an için net bir cevaba sahip değil.

Milei’nin önerisinin arkasındaki temel motivasyonlardan biri teknoloji şirketlerini Arjantin’e çekmek. Nitekim Milei, özellikle yapay zekâ şirketlerine mümkün olan en cazip hukuki ve ekonomik zemini sunmak istediklerini açık açık ifade ediyor. Bu da Arjantin’in, küresel yapay zeka yatırımlarını çekmek için adeta vergi ve regülasyon yarışına girmeye hazırlandığını gösteriyor.

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Tam Boyutta Gör İnsanların yapay zekânın sebep olduğu sosyoekonomik dönüşüme karşı giderek daha tepkili hâle geldiği ve AI üzerinde daha fazla denetim talep ettiği bir dönemde Milei'nin Arjantin'i tam tersi bir yöne sürüklemek istemesi, hâliyle tartışma yaratmış durumda. Arjantin'de yaşanan bu durum, artık yapay zekâ ve sosyal medyaya kaymış olan bilgi akışının teknoloji patronlarının kontrolünde olmasının ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini de gözler önüne seriyor. Teknoloji patronları, ellerinde tuttukları X, Instagram, Google gibi platformları kullanarak Javier Milei gibi figürlerin iktidara gelmesine yardımcı olurken, Mileiler de iktidara geldikten sonra onların menfaatlerine hizmet ediyor. Ortaya çıkan bu tablo, bilgi akışı üzerindeki bu kontrolün, dünyanın bir yanında toplumların kaderini tayin edebileceğini bir kez daha gözler önüne sererken, bu karşı önlem almanın önemini de hatırlatıyor.

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AI tarafından yönetilen şirketler geliyor: İlk adım Arjantin'den

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