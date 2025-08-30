Yapay zeka veri merkezleri devasa maliyetlerle ekonomiyi tehdit ediyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanına yapılan yatırımlar son yıllarda hızla büyürken bu alandaki veri merkezlerinin gerçek maliyeti giderek daha fazla tartışma konusu oluyor. Uzmanlara göre, enerji ve donanım tüketimiyle çalışan bu devasa tesisler, bugünkü harcama temposu ile küresel ekonomiye ciddi bir yük bindirme riski taşıyor.

AI veri merkezleri zararla başlıyor

Praetorian Capital’in CIO’su Harris Kupperman, yaptığı kapsamlı analizde yeni inşa edilen AI veri merkezlerinin yıllık 40 milyar dolar değer kaybederken yalnızca 15–20 milyar dolar gelir üretebildiğini belirtiyor. Yani bu tesisler, daha çalışmaya başlamadan zarar hanesine yazılıyor. Kupperman’a göre çipler birkaç yıl içinde eskirken, bağlantı sistemleri de on yıl içinde yenilenmek zorunda kalıyor.

Mevcut tabloya göre, şirketlerin yatırımlarını kârlı hale getirebilmesi için gelirlerini en az on kat artırması gerekiyor. Hatta benzer ölçekli iş alanlarıyla kıyaslandığında, sadece ABD’deki veri merkezlerinin 2025’te 480 milyar dolar gelir elde etmesi şart. Ancak New York Times’ın verilerine göre, küresel veri merkezi harcamalarının 2026’da 500 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Kupperman, bu durumu Netflix örneğiyle somutlaştırıyor: 300 milyon abonesinden yılda 39 milyar dolar kazanan Netflix ölçeğinde bir gelir için, AI şirketlerinin 3,6 milyardan fazla kullanıcıya ulaşması gerekir. Bu da gezegenin neredeyse yarısı anlamına geliyor. Kupperman’a göre mevcut gidişat ve gelir oranlarıyla devam edilirse duvara çarpmak kaçınılmaz çünkü dünya, yapay zekaya bu kadar çok ödeme yapma kapasitesine sahip değil.

