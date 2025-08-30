Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka veri merkezleri devasa maliyetlerle ekonomiyi tehdit ediyor

    Uzmanlar, AI veri merkezlerinin artan maliyetlerinin küresel ekonomiye ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor. Yatırımların geri dönüşünün şüpheli olduğu ve sektörün bir balona dönüşeceği vurgulanıyor.

    AI veri merkezleri devasa maliyetlerle ekonomiyi tehdit ediyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanına yapılan yatırımlar son yıllarda hızla büyürken bu alandaki veri merkezlerinin gerçek maliyeti giderek daha fazla tartışma konusu oluyor. Uzmanlara göre, enerji ve donanım tüketimiyle çalışan bu devasa tesisler, bugünkü harcama temposu ile küresel ekonomiye ciddi bir yük bindirme riski taşıyor.

    AI veri merkezleri zararla başlıyor

    Praetorian Capital’in CIO’su Harris Kupperman, yaptığı kapsamlı analizde yeni inşa edilen AI veri merkezlerinin yıllık 40 milyar dolar değer kaybederken yalnızca 15–20 milyar dolar gelir üretebildiğini belirtiyor. Yani bu tesisler, daha çalışmaya başlamadan zarar hanesine yazılıyor. Kupperman’a göre çipler birkaç yıl içinde eskirken, bağlantı sistemleri de on yıl içinde yenilenmek zorunda kalıyor.

    Mevcut tabloya göre, şirketlerin yatırımlarını kârlı hale getirebilmesi için gelirlerini en az on kat artırması gerekiyor. Hatta benzer ölçekli iş alanlarıyla kıyaslandığında, sadece ABD’deki veri merkezlerinin 2025’te 480 milyar dolar gelir elde etmesi şart. Ancak New York Times’ın verilerine göre, küresel veri merkezi harcamalarının 2026’da 500 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

    Kupperman, bu durumu Netflix örneğiyle somutlaştırıyor: 300 milyon abonesinden yılda 39 milyar dolar kazanan Netflix ölçeğinde bir gelir için, AI şirketlerinin 3,6 milyardan fazla kullanıcıya ulaşması gerekir. Bu da gezegenin neredeyse yarısı anlamına geliyor. Kupperman’a göre mevcut gidişat ve gelir oranlarıyla devam edilirse duvara çarpmak kaçınılmaz çünkü dünya, yapay zekaya bu kadar çok ödeme yapma kapasitesine sahip değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    alt kata su sızması kiracı mı öder sakarya dershane yorumları araç klima sigortası neden atar 1000 mg klamoks antibiyotik içtikten kaç saat sonra alkol alınır hipernet nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM Era 50
    General Mobile GM Era 50
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum