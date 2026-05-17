Yapay zeka patlaması yeni bir kriz doğurdu: Fiber kablo bulmak zorlaşıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka patlaması, RAM ve NAND bellek krizinin yanında başka krizlere de yol açıyor. DigiTimes’ın haberine göre, yapay zeka veri merkezlerinin büyümesi, küresel optik fiber sektöründe ciddi bir tedarik krizine yol açtı. Çinli üreticiler siparişlerin 2027’nin başına kadar dolduğunu açıklarken, teslimat süreleri haftalardan aylara uzadı.

Çin’in önde gelen fiber üreticileri Hengtong ve FiberHome, üretim hatlarının tam kapasite çalıştığını belirtti. Özellikle yapay zeka odaklı veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek yoğunluklu bağlantı altyapısı, sektörde daha önce görülmemiş seviyede talep yarattı.

Sektör verilerine göre veri merkezi kaynaklı fiber talebi 2025 yılında yıllık bazda yaklaşık yüzde 76 arttı. 2027 itibarıyla bu alanın küresel fiber talebinin yüzde 30’unu oluşturması bekleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu oran 2024’te yüzde 5’in altındaydı.

Yapay zeka veri merkezleri 36 kat daha fazla fiber kullanıyor

Büyümenin temel nedeni, yapay zeka eğitim ve çıkarım kümelerinin geleneksel bulut altyapılarına kıyasla çok daha yoğun fiber bağlantısı gerektirmesi. Yapay zeka veri merkezlerinin standart CPU sunucu raflarına kıyasla yaklaşık 36 kat daha fazla fiber kullandığı belirtiliyor.

Ancak optik fiber üretiminde darboğaz sadece talep artışıyla sınırlı değil. Fiber üretiminde kullanılan cam ön form çubuklarının (preform) üretimi oldukça karmaşık ve yeni kapasite oluşturulması 18 ila 24 ay sürebiliyor. Bu da kısa vadede arzın hızla artırılmasını neredeyse imkansız hale getiriyor.

Fiyatlar yüzde 70 arttı

Üreticiler ayrıca geleneksel telekom altyapısında kullanılan G.652D tipi fiberlerden, yapay zeka veri merkezleri ve drone sistemlerinde tercih edilen daha kârlı G.657A fiberlere yönelmeye başladı. Bu değişim, telekom sektöründe kullanılan standart fiberlerde de ikinci bir kıtlık yarattı. Küresel fiber fiyatları, 2021’de fiber-kilometre başına yaklaşık 3,70 dolar seviyesinden bugün 6,30 dolara çıktığı belirtiliyor. Bu da yaklaşık yüzde 70’lik bir artış anlamına geliyor.

Teknoloji devleri ise tedarik sorununa karşı uzun vadeli anlaşmalar yapmaya başladı. Meta, Ocak ayında Corning ile 6 milyar dolarlık fiber tedarik anlaşması imzaladı. Ayrıca Nvidia da kısa süre önce Corning’e 300 milyon dolarlık yatırım yaparak ABD’de üç yeni fiber üretim tesisi kurulmasını destekledi.

Kuzey Amerika’da fiber talebinin bu yıl yüzde 22 ila 25 arasında büyümesi beklenirken, üretim kapasitesindeki artışın yüzde 12 ila 19 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle büyük ölçekli müşteriler için teslimat süreleri 20 haftaya kadar çıkarken, küçük alıcıların bazı siparişler için bir yıla yakın beklemek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

