AI yapımı Türk dizisi Surlar, Amazon Prime Video'da yayınlanarak bir ilki gerçekleştidi

Surlar, Alamut Kalesi'nden İlham Alıyor
15 dakikalık iki bölümden oluşan Surlar, Alamut Kalesi'nin gizeminden ilham alıyor. Alamut Kalesi, Assassin's Creed Mirage gibi yapımlar sayesinde dünya genelinde de tanınır hâle gelmiş durumda.
Ay Yapım bir süre önce Singapur’da AI Yapım adında yeni bir iştirak hayata geçirdiğini duyurmuştu. İştirak, lisanslı video eğitim modeli olan AYDNA 1.0’ı üretti ve bu dizi de o model ile yapıldı. Daha önce Mipcom fuarında da gösterilen Surlar, AI Yapım'ın sektör genelinde de adını duyurmasını sağladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: