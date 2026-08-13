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    AI yapımı Türk dizisi Surlar, Amazon Prime Video'da yayınlanarak bir ilki gerçekleştidi

    Tamamı yapay zekâ ile yapılan Türk dizisi Surlar (Castle Walls), bugün Amazon Prime Video'da yayınlanacak. Dizi, büyük platformlarından birinde yayılanan ilk AI yapımı olarak dikkat çekiyor.

    AI yapımı Türk dizisi Surlar, Amazon'da yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Ay Yapım'ın Ekim ayında "dünyanın tamamı yapay zekâ ile yapılmış ilk dizisi" olarak tanıttığı Surlar (Castle Walls), bugün Amazon Prime Video üzerinden izleyicilere sunuldu. Duyurulduğu günden beri uluslararası basının da dikkatini çeken yapım, böylece büyük dijital platformlardan birinde yayınlanan ilk AI yapımı dizi olarak dikkat çekici bir ilke imza attı.

    Surlar, Alamut Kalesi'nden İlham Alıyor

    15 dakikalık iki bölümden oluşan Surlar, Alamut Kalesi'nin gizeminden ilham alıyor. Alamut Kalesi, Assassin's Creed Mirage gibi yapımlar sayesinde dünya genelinde de tanınır hâle gelmiş durumda.  

    Ay Yapım bir süre önce Singapur’da AI Yapım adında yeni bir iştirak hayata geçirdiğini duyurmuştu. İştirak, lisanslı video eğitim modeli olan AYDNA 1.0’ı üretti ve bu dizi de o model ile yapıldı. Daha önce Mipcom fuarında da gösterilen Surlar, AI Yapım'ın sektör genelinde de adını duyurmasını sağladı.

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