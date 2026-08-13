AI yapımı Türk dizisi Surlar, Amazon Prime Video'da yayınlanarak bir ilki gerçekleştidi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Ay Yapım'ın Ekim ayında "dünyanın tamamı yapay zekâ ile yapılmış ilk dizisi" olarak tanıttığı Surlar (Castle Walls), bugün Amazon Prime Video üzerinden izleyicilere sunuldu. Duyurulduğu günden beri uluslararası basının da dikkatini çeken yapım, böylece büyük dijital platformlardan birinde yayınlanan ilk AI yapımı dizi olarak dikkat çekici bir ilke imza attı.

Surlar, Alamut Kalesi'nden İlham Alıyor

15 dakikalık iki bölümden oluşan Surlar, Alamut Kalesi'nin gizeminden ilham alıyor. Alamut Kalesi, Assassin's Creed Mirage gibi yapımlar sayesinde dünya genelinde de tanınır hâle gelmiş durumda.

Ridley Scott ve Amazon'dan büyük bütçeli fantastik dizi 10 sa. önce eklendi

Ay Yapım bir süre önce Singapur’da AI Yapım adında yeni bir iştirak hayata geçirdiğini duyurmuştu. İştirak, lisanslı video eğitim modeli olan AYDNA 1.0’ı üretti ve bu dizi de o model ile yapıldı. Daha önce Mipcom fuarında da gösterilen Surlar, AI Yapım'ın sektör genelinde de adını duyurmasını sağladı.

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AI yapımı Türk dizisi Surlar, Amazon'da yayınlandı

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