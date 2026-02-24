AI yarışında yeni cephe: Meta, AMD ile stratejik anlaşma imzaladı

GPU alımı hisse devrine bağlandı
Meta, AMD'den MI450 mimarisi tabanlı Instinct GPU'lardan toplam 6 gigawatt kapasite satın alma konusunda uzlaştı. İlk 1 gigawatt'lık dağıtımın 2026'nın ikinci yarısında başlaması planlanıyor. Çipler, Meta'nın kendi iş yüklerine optimize edilmiş şekilde tedarik edilecek. Anlaşmanın en dikkat çekici kısmı ise ödeme yapısı.
Sevkiyat ve performans hedeflerinin karşılanması halinde AMD, Meta'ya kademeli olarak 160 milyon adede kadar adi hisse verebilecek. Bu senaryoda Meta'nın AMD'deki payı yüzde 10 seviyesine kadar çıkabilecek. Hisselerin hak ediş süreci hem belirli sevkiyat eşiklerine hem de hisse fiyatı ve teknik/ticari kilometre taşlarına bağlanmış durumda. Kaçıranlar için benzer bir yapı daha önce AMD ile OpenAI arasında da kurulmuştu.
İş birliği yalnızca GPU ile sınırlı değil
Anlaşma GPU tarafıyla da sınırlı kalmıyor. Meta, "milyonlarca" AMD EPYC işlemciyi veri merkezlerinde devreye almayı planlıyor. Ayrıca altıncı nesil EPYC işlemciler için lansman müşterisi olacağı belirtiliyor. Bu da iki şirket arasındaki veri merkezi iş birliğinin uzun vadeli ve çok katmanlı olduğunu kanıtlar nitelikte.
Genel tabloya bakıldığında, yapay zekâ yarışında donanım tarafının artık yalnızca tedarik değil, aynı zamanda sermaye ve hisse yapıları üzerinden de yeniden şekillendiği görülüyor. Meta-AMD anlaşması, bu yeni dönemin en somut örneklerinden biri olmaya aday.