    AI yarışında yeni cephe: Meta, AMD ile stratejik anlaşma imzaladı

    Meta, AMD ile 6 gigawatt'lık AI çip anlaşması yaptı. Sevkiyat hedefleri tutarsa AMD, Meta'ya 160 milyon hisse verebilecek ve Meta şirkette yüzde 10'a kadar pay alabilecek.

    AI yarışında yeni cephe: Meta, AMD ile stratejik anlaşma imzaladı Tam Boyutta Gör
    Küresel ölçekte yapay zekâ yatırımları hız kazanırken, büyük teknoloji şirketleri donanım tarafında daha agresif ve yaratıcı anlaşmalara yöneliyor. Özellikle Nvidia'ya olan bağımlılık, alternatif tedarik kanallarını stratejik hale getirmiş durumda. Son olarak Meta, AMD ile dev bir AI çip anlaşması yaptı.

    GPU alımı hisse devrine bağlandı

    Meta, AMD'den MI450 mimarisi tabanlı Instinct GPU'lardan toplam 6 gigawatt kapasite satın alma konusunda uzlaştı. İlk 1 gigawatt'lık dağıtımın 2026'nın ikinci yarısında başlaması planlanıyor. Çipler, Meta'nın kendi iş yüklerine optimize edilmiş şekilde tedarik edilecek. Anlaşmanın en dikkat çekici kısmı ise ödeme yapısı.

    Sevkiyat ve performans hedeflerinin karşılanması halinde AMD, Meta'ya kademeli olarak 160 milyon adede kadar adi hisse verebilecek. Bu senaryoda Meta'nın AMD'deki payı yüzde 10 seviyesine kadar çıkabilecek. Hisselerin hak ediş süreci hem belirli sevkiyat eşiklerine hem de hisse fiyatı ve teknik/ticari kilometre taşlarına bağlanmış durumda. Kaçıranlar için benzer bir yapı daha önce AMD ile OpenAI arasında da kurulmuştu. 

    İş birliği yalnızca GPU ile sınırlı değil

    Anlaşma GPU tarafıyla da sınırlı kalmıyor. Meta, "milyonlarca" AMD EPYC işlemciyi veri merkezlerinde devreye almayı planlıyor. Ayrıca altıncı nesil EPYC işlemciler için lansman müşterisi olacağı belirtiliyor. Bu da iki şirket arasındaki veri merkezi iş birliğinin uzun vadeli ve çok katmanlı olduğunu kanıtlar nitelikte.

    Genel tabloya bakıldığında, yapay zekâ yarışında donanım tarafının artık yalnızca tedarik değil, aynı zamanda sermaye ve hisse yapıları üzerinden de yeniden şekillendiği görülüyor. Meta-AMD anlaşması, bu yeni dönemin en somut örneklerinden biri olmaya aday.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Forumdan Konular

    eczanede boy uzatma ilacı kalp pili fiyatları ssk karşılıyormu yapı kredi referans kodu seyrek sakal sakal neden çıkmaz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus 16-R1041NT
    HP Victus 16-R1041NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
