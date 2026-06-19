Aile Bakanı Göktaş, Roblox ile ilgili tweetini sildi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Dün CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün paylaşımından sonra Roblox’a erişim yasağının kaldırıldığını ve platformun açıldığını duyurmuştuk. Sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Roblox ile ilgili paylaşım yapmış ve yürütülen çalışmaların olumlu sonuç verdiğini duyurmuştu. Bakan Göktaş, bu paylaşımını X’ten sildi.

Çocukların üstün yararı için yürüttükleri çalışmaların sonuç verdiğini belirten ’Bakan Göktaş, şunları söyledi:

“Yaş doğrulama, ebeveyn kontrolü ve yaşa uygun içerik ilkeleri kapsamında, Roblox tarafından ülkemize yönelik gerekli düzenlemeleri içeren sistem hayata geçirildi.

Amacımız yasaklamak değil; çocuklarımızın üstün yararını gözeterek onları dijital risklerden korumak ve teknolojiyi güvenli şekilde kullanmalarını sağlamaktır.

Çocuklarımızın dijital dünyada güvenle var olabilmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Roblox kapalı

Bakan’ın bu paylaşımına rağmen Roblox’a erişim sağlanamıyor. Dün bazı operatörlerde VPN’siz şekilde Roblox açılıyordu fakat bugün itibarıyla Roblox’a VPN’siz girmek mümkün değil. Roblox’un erişim engelinin kalkıp kalkmadığı ve ne zaman açılacağı konusunda soru işaretleri devam ediyor.

[bkzdh=

Roblox'un Türkiye'de uygulayacağı önlemler neler?

Roblox, Türkiye’de yasal mevzuata uyum sağlamak ve oyuncuların taleplerini Türkçe bir şekilde yerine getirmek için Türkiye’de “Roblox Turkey Teknolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi” adıyla yeni bir şirket kurdu.

Roblox platformunda kullanıcının yaşına göre katmanlı güvenlik sistemi devreye alındı. Kimlik doğrulamasıyla oyuncuların yaşı belirleniyor ve çocuklara daha güvenli bir ortam sunuluyor.

Roblox’un 16 Haziran’da dünya genelinde devreye aldığı yeni sistem şöyle:

Roblox Kids : 5-8 yaş arasındaki çocukların profili Roblox Kids olarak belirleniyor. Bu gruptaki hesaplar, Roblox’ta yalnızca kendi yaşına uygun oyunlara erişebiliyor. Sesli ve yazılı sohbet özellikleri tamamen devre dışı.

: 5-8 yaş arasındaki çocukların profili Roblox Kids olarak belirleniyor. Bu gruptaki hesaplar, Roblox’ta yalnızca kendi yaşına uygun oyunlara erişebiliyor. Sesli ve yazılı sohbet özellikleri tamamen devre dışı. Roblox Select : 9-15 yaş arasındaki gençler bu hesap seviyesine dahil ediliyor. Roblox Kids’e kıyasla kısmen kısıtlanmış içeriklerden oluşan oyun kütüphanesine erişiliyor. İletişim özellikleri ise bulunduğu ülkeye göre varsayılan şekilde aktif veya pasif oluyor. Türkiye’deki varsayılan ayar henüz belli değil.

: 9-15 yaş arasındaki gençler bu hesap seviyesine dahil ediliyor. Roblox Kids’e kıyasla kısmen kısıtlanmış içeriklerden oluşan oyun kütüphanesine erişiliyor. İletişim özellikleri ise bulunduğu ülkeye göre varsayılan şekilde aktif veya pasif oluyor. Türkiye’deki varsayılan ayar henüz belli değil. Gelişmiş Ebeveyn Kontrolü : Yaş doğrulama ve güvenlik araçları güçlendirildi. Ebeveynler çocuklarının platformdaki hareketlerini kısıtlayabiliyor ve daha kapsamlı bir şekilde takip edebiliyor.

: Yaş doğrulama ve güvenlik araçları güçlendirildi. Ebeveynler çocuklarının platformdaki hareketlerini kısıtlayabiliyor ve daha kapsamlı bir şekilde takip edebiliyor. İçerik ve İletişim Kısıtlamaları: Roblox moderatörleri tarafından yazılı ve sesli sohbetlerde daha sıkı denetim uygulanıyor. Uygunsuz kişiler platformdan uzaklaştırılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Aile Bakanı Göktaş, Roblox ile ilgili tweetini sildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: