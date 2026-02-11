Aile Bakanı Göktaş’tan oyun düzenlemesi hakkında yeni açıklama

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün katıldığı bir ödül töreninde dijital oyunlara getirilecek yasal düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, oyun yasağının gündemde olmadığını vurguladı ancak Türkiye'de temsilci atamayan platformlara yüzde 90'a varan bant daraltma cezası planlanıyor.

Temsilci bulundurma zorunluluğu doğrulandı

Bakan Göktaş, oyun platformlarına temsilci bulundurma zorunluluğu getirileceğini ve oyunların yaş derecelendirilmesi yapılacağını doğruladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı düzenleme ile Türkiye'de temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı oyun platformlarına yüzde 90’a varan bant daraltma cezası uygulanacak. Ayrıca tüm oyunlara yaş derecelendirmesi getirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şunları söyledi:

“Gençler son zamanlarda şu soruyu soruyor; ’Oyunları yasaklayacak mısınız?’ Buradan genç kardeşlerime bunu açık ve net şekilde söyleyeyim, hayır. Oyunları kapatmak, toptan yasaklamak gibi bir gündemimiz yok. Ancak bazı çevrelerin bilinçli şekilde kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Bu dezenformasyona teslim olmayacağız. Türkiye’de faaliyet gösteren yurt dışı kaynaklı oyun platformlarında, ulaşılabilir bir yasal temsilciyle kullanıcı haklarını koruyan bir sisteme geçmek istiyoruz. Bunun yanında oyunların hangi yaş grubuna uygun olduğunun önceden derecelendirilerek sunulmasını da önemsiyoruz. Bir sorunla karşılaşıldığında muhatabı belli, süreci hızlı ve sonuç alıcı bir düzen kurulmasını istiyoruz. Bazı çevrelerin bu hassas konuyu ’yasak geliyor’ diye sunmasını doğru bulmuyoruz. Gençlerin kaygıları üzerinden algı oluşturulmasına da izin vermeyeceğiz.”

Yasak yok fakat yüzde 90'a varan bant daraltma var

Üzerinde çalışan düzenlemeye göre Türkiye’den erişim miktarı belirli bir limtin üzerindeki Steam, Epic Games, Xbox Store, Playstation Store, App Store, Play Store gibi yurt dışı kaynaklı “oyun dağıtıcı” platformların Türkiye’de temsilci bulundurması zorunlu olacak.

Temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen oyun dağıtıcıları için cezalar kademeli olarak uygulanacak. İlk aşamada 1 milyon TL’den 30 milyon TL’ye kadar idari para cezası öngörülüyor. İhlalin devam etmesi durumunda ise internet bant genişliği önce yüzde 50, ardından yüzde 90'a varan oranda daraltılacak.

BTK, riskli görülen oyunların kaldırılmasını talep edebilecek. Ayrıca oyun sağlayıcılardan kurumsal yapı, algoritmalar ve veri işleme mekanizmaları dahil her türlü bilgiyi talep edebilecek.

