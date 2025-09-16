Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapay zekalı teknolojileri devreye alıyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan hizmetlerde yapay zeka destekli teknolojileri devreye alıyor. Yapay zeka destekli yeni uygulamalar ile mevcut hizmetlerin hızlanması ve geleceğe yönelik politikaların daha etkin planlanması sağlanacak.

Yapay zeka nerelerde kullanılacak?

Yapay zeka sadece Bakanlık bünyesindeki sistemlerde değil aynı zamanda çocukların korunması için de kullanılacak. Sosyal medya ve dijital mecralarda çocuklara zarar verebilecek içerikler, yapay zeka destekli sistemlerle daha etkin şekilde tespit edilerek önlenecek. Ayrıca çocukların güvenli dijital ortamda gelişimini destekleyecek uygulamalar hayata geçirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde sunulan hizmetlerde yapay zeka destekli dijital asistanlar kullanıma sunulacak. Bu asistanlar 7/24 vatandaşların sorularını yanıtlayacak ve vatandaşı ilgili hizmete otomatik olarak yönlendirecek.

Başvuru süreçlerinde yapay zeka ile otomatik yönlendirmeler yapılacak. Evrak işlemlerinin hızlanması ve bürokratik yükün azalması planlanıyor.

Bakanlık, verileri analiz ederek geleceğe yönelik projelerde yapay zeka ile güçlendirilmiş karar destek mekanizmaları kullanacak. Projelerin projeksiyonları daha tutarlı şekilde yapılacak.

