Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapay zekalı teknolojileri devreye alıyor

    Yapay zeka kamunun her alanında devreye giriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yakın zamanda kullanım sunulacak yapay zeka destekli teknolojileri açıkladı. 

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapay zekalı yeni dönem Tam Boyutta Gör
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan hizmetlerde yapay zeka destekli teknolojileri devreye alıyor. Yapay zeka destekli yeni uygulamalar ile mevcut hizmetlerin hızlanması ve geleceğe yönelik politikaların daha etkin planlanması sağlanacak.

    Yapay zeka nerelerde kullanılacak?

    Yapay zeka sadece Bakanlık bünyesindeki sistemlerde değil aynı zamanda çocukların korunması için de kullanılacak. Sosyal medya ve dijital mecralarda çocuklara zarar verebilecek içerikler, yapay zeka destekli sistemlerle daha etkin şekilde tespit edilerek önlenecek. Ayrıca çocukların güvenli dijital ortamda gelişimini destekleyecek uygulamalar hayata geçirilecek.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde sunulan hizmetlerde yapay zeka destekli dijital asistanlar kullanıma sunulacak. Bu asistanlar 7/24 vatandaşların sorularını yanıtlayacak ve vatandaşı ilgili hizmete otomatik olarak yönlendirecek.

    Başvuru süreçlerinde yapay zeka ile otomatik yönlendirmeler yapılacak. Evrak işlemlerinin hızlanması ve bürokratik yükün azalması planlanıyor.

    Bakanlık, verileri analiz ederek geleceğe yönelik projelerde yapay zeka ile güçlendirilmiş karar destek mekanizmaları kullanacak. Projelerin projeksiyonları daha tutarlı şekilde yapılacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yaş ağaç kesmek günah mıdır askerde kavga etmenin cezası izmir dershane persona 4 golden türkçe yama 1.5 blue dci nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum