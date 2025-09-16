Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapay zekalı teknolojileri devreye alıyor

Yapay zeka nerelerde kullanılacak?
Yapay zeka sadece Bakanlık bünyesindeki sistemlerde değil aynı zamanda çocukların korunması için de kullanılacak. Sosyal medya ve dijital mecralarda çocuklara zarar verebilecek içerikler, yapay zeka destekli sistemlerle daha etkin şekilde tespit edilerek önlenecek. Ayrıca çocukların güvenli dijital ortamda gelişimini destekleyecek uygulamalar hayata geçirilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde sunulan hizmetlerde yapay zeka destekli dijital asistanlar kullanıma sunulacak. Bu asistanlar 7/24 vatandaşların sorularını yanıtlayacak ve vatandaşı ilgili hizmete otomatik olarak yönlendirecek.
Başvuru süreçlerinde yapay zeka ile otomatik yönlendirmeler yapılacak. Evrak işlemlerinin hızlanması ve bürokratik yükün azalması planlanıyor.
Bakanlık, verileri analiz ederek geleceğe yönelik projelerde yapay zeka ile güçlendirilmiş karar destek mekanizmaları kullanacak. Projelerin projeksiyonları daha tutarlı şekilde yapılacak.
hayret vagbotlar çamur atmamış...