Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük: Aina AI Ring

Yapay Zeka Özeti:
- Aina, ekranı ve mikrofonuyla öne çıkan yeni akıllı yüzüğünü duyurdu. Sağlık takibi yerine kontrol merkezine odaklanan Aina AI Ring; joystick, hoparlör ve yapay zeka desteğiyle geliyor. Cihaz sayesinde sesli notlar alabilir, yapay zeka asistanınızla konuşabilir, gelen aramaları yanıtlayabilir ve akıllı cihazlarınızı tek bir hareketle yönetebilirsiniz. 399 dolarlık fiyat etiketine sahip yüzüğün teslimatları 2027 başında başlayacak.
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Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Aina AI Ring özellikleri ile neler sunuyor?
Küçük ekran, akıllı telefona gelen bildirimleri gösteriyor ve yüzüğün hangi uygulamaları kontrol ettiğini belirtiyor. Küçük joystick gezinmeyi sağlarken, hareket desteği, kullanıcıların bağlı Mac veya akıllı telefonda görüntülenen uygulamaya veya içeriğe bağlı olarak farklı eylemleri tetiklemesine olanak tanıyor. Yüzük, müzik çalma ve Apple TV dahil olmak üzere akıllı ev cihazlarını kontrol etme özelliğine de sahip.
Aina, özellikle düzenli olarak birden fazla yapay zeka ajanıyla çalışan kişiler için, farklı uygulamalar ve arayüzler arasında geçiş yapmaya kompakt bir alternatif olarak AI Ring'i konumlandırıyor.
Aina yapay zekalı akıllı yüzük fiyatı ne kadar?
Yapay zeka destekli bu yüzük, 5 Kasım itibarıyla 399 dolar fiyatla ön siparişe açılacak. Tanıtım teklifi sona erdiğinde ise fiyat 499 dolara yükselecek. Aina, yüzüğün gönderimlerine Ocak 2027'de başlamayı planlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: