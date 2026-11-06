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    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük: Aina AI Ring

    Aina, sıra dışı bir akıllı yüzük tanıttı. Geleneksel akıllı yüzüklerden farklı olarak, küçük bir ekran, joystick, mikrofon ve hatta hoparlör bulunuyor.          

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük Aina AI Ring Tam Boyutta Gör
    Donanım girişimi Aina, bugün ekran, joystick ve mikrofon içeren akıllı bir yüzük tanıttı. Bu cihaz sayesinde yapay zeka asistanlarınızla konuşabilir ve notlar alabilirsiniz. 399 dolar fiyat etiketine sahip olan yüzük, üzerinde bir hoparlör de barındırıyor; böylece gelen aramaları doğrudan yüzük üzerinden yanıtlayabiliyorsunuz.

    Aina AI Ring özellikleri ile neler sunuyor?

    Aina yapay zekalı akıllı yüzük özellikleri Tam Boyutta Gör
    Aina, sağlık takibine odaklanmak yerine, yüzüğü insanların zaten kullandığı yazılım ve cihazlar için giyilebilir bir kontrol cihazı olarak sunuyor. Mikrofonu sayesinde kullanıcılar not kaydedebiliyor, yapay zeka asistanlarına komutlar gönderebiliyor, anımsatıcı ayarlayabiliyor ve Wispr Flow veya Aina'nın kendi dikte motorunu kullanarak Mac'te metin dikte edebiliyor. Yerleşik hoparlör de kullanıcıların aramaları yanıtlamasına da olanak tanıyor.

    Küçük ekran, akıllı telefona gelen bildirimleri gösteriyor ve yüzüğün hangi uygulamaları kontrol ettiğini belirtiyor. Küçük joystick gezinmeyi sağlarken, hareket desteği, kullanıcıların bağlı Mac veya akıllı telefonda görüntülenen uygulamaya veya içeriğe bağlı olarak farklı eylemleri tetiklemesine olanak tanıyor. Yüzük, müzik çalma ve Apple TV dahil olmak üzere akıllı ev cihazlarını kontrol etme özelliğine de sahip.

    Aina, özellikle düzenli olarak birden fazla yapay zeka ajanıyla çalışan kişiler için, farklı uygulamalar ve arayüzler arasında geçiş yapmaya kompakt bir alternatif olarak AI Ring'i konumlandırıyor.

    Aina yapay zekalı akıllı yüzük fiyatı ne kadar?

    Yapay zeka destekli bu yüzük, 5 Kasım itibarıyla 399 dolar fiyatla ön siparişe açılacak. Tanıtım teklifi sona erdiğinde ise fiyat 499 dolara yükselecek. Aina, yüzüğün gönderimlerine Ocak 2027'de başlamayı planlıyor.

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