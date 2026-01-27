Airbnb dahil 10 seyahat platformuna Türkiye’de erişim engeli talep edildi

TÜRSAB tarafından yapılan açıklamada 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon hizmetlerinin yalnızca TÜRSAB üyesi seyahat acentalarına tanınmış münhasır bir hak olduğu vurgulandı. Buna karşın yurt dışı merkezli bazı dijital seyahat portallarının Türkiye’de şirket kurmadan, vergi ödemeden ve herhangi bir resmi denetime tabi olmadan bu hizmetleri sunduğu ifade edildi.
Açıklamada yalnızca acentaların değil, tüketicilerin de mağdur edildiğine dikkat çekildi. TÜRSAB, bu portallar üzerinden yapılan işlemlerde yaşanabilecek sorunlarda tüketicilerin çoğu zaman başvurabileceği hukuki bir muhatap bulamadığını vurguladı.
Erişim engeli talep edilen platformlar
TÜRSAB’ın dava kapsamında erişim engeli talep ettiği seyahat portalları şunlar:
- Airbnb
- Expedia
- GetYourGuide
- Viator
- Isango
- ToursByLocals
- Agoda
- Trip.com
- Hotels.com
- Musement
TÜRSAB'ın daha önce açtığı dava sonucunda 2017 yılında Booking.com'un Türkiye'deki otel ve konaklama tesislerinin pazarlanması ve bu satışlara aracılık etmesine yönelik faaliyetleri mahkeme kararıyla durdurulmuştu.
