    Airbnb dahil 10 seyahat platformuna Türkiye’de erişim engeli talep edildi

    TÜRSAB, Türkiye’de kayıt dışı faaliyet göstererek haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle aralarında Airbnb ve Expedia’nın da bulunduğu 10 seyahat portalı için erişim engeli talebiyle dava açtı.

    Airbnb dahil 10 seyahat platformuna erişim engeli talep edildi Tam Boyutta Gör
    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), turizm sektöründe kayıt dışı faaliyet göstererek haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle bazı uluslararası seyahat portallarına karşı hukuki süreç başlattı. Birlik, Türkiye’de herhangi bir şirket kuruluşu bulunmadan, vergi mükellefiyeti tesis edilmeden ve idari denetime tabi olmaksızın faaliyet yürütüldüğünü belirttiği platformlar için erişim engeli talebiyle dava açıldığını duyurdu.

    TÜRSAB tarafından yapılan açıklamada 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon hizmetlerinin yalnızca TÜRSAB üyesi seyahat acentalarına tanınmış münhasır bir hak olduğu vurgulandı. Buna karşın yurt dışı merkezli bazı dijital seyahat portallarının Türkiye’de şirket kurmadan, vergi ödemeden ve herhangi bir resmi denetime tabi olmadan bu hizmetleri sunduğu ifade edildi.

    Açıklamada yalnızca acentaların değil, tüketicilerin de mağdur edildiğine dikkat çekildi. TÜRSAB, bu portallar üzerinden yapılan işlemlerde yaşanabilecek sorunlarda tüketicilerin çoğu zaman başvurabileceği hukuki bir muhatap bulamadığını vurguladı.

    Erişim engeli talep edilen platformlar

    TÜRSAB’ın dava kapsamında erişim engeli talep ettiği seyahat portalları şunlar:

    • Airbnb
    • Expedia
    • GetYourGuide
    • Viator
    • Isango
    • ToursByLocals
    • Agoda
    • Trip.com
    • Hotels.com
    • Musement

    TÜRSAB’ın daha önce açtığı dava sonucunda 2017 yılında Booking.com’un Türkiye’deki otel ve konaklama tesislerinin pazarlanması ve bu satışlara aracılık etmesine yönelik faaliyetleri mahkeme kararıyla durdurulmuştu.

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 1 gün önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

