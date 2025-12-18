Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Airbnb için kritik karar: Danıştay, Maliye’nin uygulamasını durdurdu

    Danıştay, Airbnb üzerinden yapılan kısa süreli konut kiralamalarında, ek hizmet içermeyen faaliyetlerin ticari sayılmayacağına hükmederek Maliye’nin gelir vergisi ve KDV uygulamasını durdurdu.

    Airbnb için kritik karar: Maliye’nin uygulaması durduruldu Tam Boyutta Gör
    Danıştay, Airbnb ve benzeri dijital platformlar üzerinden konutunu kısa süreli kiraya veren gerçek kişilerden otomatik olarak yüzde 20 KDV ve ticari kazanç vergisi alınamayacağına hükmetti. Yüksek Mahkeme, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu uygulamaya dayanak oluşturan Genel Yazısı’nın ilgili bölümlerinin yürütmesini durdurdu.

    Danıştay 3. Dairesi tarafından verilen kararda, “Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi” alınmasının tek başına bir faaliyeti otomatik olarak ticari saymaya yeterli olmadığı vurgulandı. Kararla birlikte, Airbnb üzerinden konut kiralayan çok sayıda mükellef açısından tartışmalı vergi uygulamaları şimdilik askıya alınmış oldu.

    Maliye ticari kazanç görüşünde ısrarcıydı

    Ekonomim yazarı Abdullah Tolu’nun aktardığı bilgilere göre süreç, kısa süreli turizm amaçlı konut kiralamalarından elde edilen gelirlerin ticari kazanç mı yoksa gayrimenkul sermaye iradı mı olarak vergilendirileceği tartışmasına dayanıyor. Maliye, bu tür kiralamaların ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak gelir vergisi yanında KDV de uygulanması gerektiği görüşünü benimsemişti.

    Bu doğrultuda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 24 Ocak 2025 tarihli Genel Yazısı esas alınarak izin belgesi sahibi olmasına rağmen ticari kazanç mükellefiyeti açtırmayan binlerce kişiye geriye dönük olarak gelir vergisi, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yapıldı ve cezalar kesildi. Uygulamadan etkilenen bir mükellefin başvurusu üzerine konu Danıştay gündemine taşındı.

    Danıştay kararı ne diyor?

    Dosyayı inceleyen Danıştay 3. Dairesi, söz konusu Genel Yazı’nın mükelleflerin hak ve yükümlülüklerini doğrudan etkileyen, icrai nitelikte bir işlem olduğuna hükmederek Maliye’nin usule ilişkin itirazını yerinde bulmadı. Mahkeme kararında, bir faaliyetin ticari sayılabilmesi için otel, apart veya pansiyon işletmeciliğinde olduğu gibi bir organizasyon yapısının bulunması gerektiğine dikkat çekildi.

    Kararda öne çıkan temel değerlendirmeye göre kiralama faaliyeti otel, pansiyon veya apart işletmeciliği gibi bir ticari organizasyon kapsamında yürütülmüyor ve kahvaltı, günlük temizlik, ütü gibi ek hizmetler sunulmuyorsa, elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı niteliğini koruyor. Bu nedenle, söz konusu kazançların ticari kazanç olarak değerlendirilmesi ve KDV’ye tabi tutulması mümkün değil.

    Bu gerekçelerle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Genel Yazısı’nda yer alan ve 7464 sayılı Kanun kapsamındaki konut kiralamalarını ticari nitelikte sayarak mükellefiyet tesisini zorunlu kılan bölümlerinin yürütmesi durduruldu. Karar, Danıştay 3. Dairesi’nin 27 Ekim 2025 tarihli ve E.2025/2792 sayılı kararı olarak kayda geçti.

    Maliye’nin, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’na (VDDK) itiraz etmesi bekleniyor. Bu nedenle hukuki süreç devam ederken, uygulamanın nihai kaderi üst kurulun vereceği karara bağlı olacak.

    Ne anlama geliyor?

    Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı, gerçek kişilerin Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi alarak konutlarını kısa süreli kiraya vermeleri halinde elde ettikleri gelirin, ek hizmetler içeren bir ticari organizasyon bulunmadıkça ticari kazanç sayılamayacağını net biçimde ortaya koyuyor.  Dolayısıyla konutunu kısa süreli olarak kiraya veren ve bu faaliyeti profesyonel bir işletme boyutuna taşımayan gerçek kişiler açısından ticari kazanç ve KDV yükümlülüğü şimdilik askıya alınmış oldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honda civic fd6 multimedya tavsiye egzoz emisyon cezası egzozdan yağ atması land rover freelander 1.8 kronik sorunları eti mutlu kutu davet kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Exa Trend3 C3
    Exa Trend3 C3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum