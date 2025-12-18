Airbnb için kritik karar: Danıştay, Maliye’nin uygulamasını durdurdu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Danıştay, Airbnb ve benzeri dijital platformlar üzerinden konutunu kısa süreli kiraya veren gerçek kişilerden otomatik olarak yüzde 20 KDV ve ticari kazanç vergisi alınamayacağına hükmetti. Yüksek Mahkeme, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu uygulamaya dayanak oluşturan Genel Yazısı’nın ilgili bölümlerinin yürütmesini durdurdu.

Danıştay 3. Dairesi tarafından verilen kararda, “Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi” alınmasının tek başına bir faaliyeti otomatik olarak ticari saymaya yeterli olmadığı vurgulandı. Kararla birlikte, Airbnb üzerinden konut kiralayan çok sayıda mükellef açısından tartışmalı vergi uygulamaları şimdilik askıya alınmış oldu.

Maliye ticari kazanç görüşünde ısrarcıydı

Ekonomim yazarı Abdullah Tolu’nun aktardığı bilgilere göre süreç, kısa süreli turizm amaçlı konut kiralamalarından elde edilen gelirlerin ticari kazanç mı yoksa gayrimenkul sermaye iradı mı olarak vergilendirileceği tartışmasına dayanıyor. Maliye, bu tür kiralamaların ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak gelir vergisi yanında KDV de uygulanması gerektiği görüşünü benimsemişti.

Bu doğrultuda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 24 Ocak 2025 tarihli Genel Yazısı esas alınarak izin belgesi sahibi olmasına rağmen ticari kazanç mükellefiyeti açtırmayan binlerce kişiye geriye dönük olarak gelir vergisi, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yapıldı ve cezalar kesildi. Uygulamadan etkilenen bir mükellefin başvurusu üzerine konu Danıştay gündemine taşındı.

Danıştay kararı ne diyor?

Dosyayı inceleyen Danıştay 3. Dairesi, söz konusu Genel Yazı’nın mükelleflerin hak ve yükümlülüklerini doğrudan etkileyen, icrai nitelikte bir işlem olduğuna hükmederek Maliye’nin usule ilişkin itirazını yerinde bulmadı. Mahkeme kararında, bir faaliyetin ticari sayılabilmesi için otel, apart veya pansiyon işletmeciliğinde olduğu gibi bir organizasyon yapısının bulunması gerektiğine dikkat çekildi.

Kararda öne çıkan temel değerlendirmeye göre kiralama faaliyeti otel, pansiyon veya apart işletmeciliği gibi bir ticari organizasyon kapsamında yürütülmüyor ve kahvaltı, günlük temizlik, ütü gibi ek hizmetler sunulmuyorsa, elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı niteliğini koruyor. Bu nedenle, söz konusu kazançların ticari kazanç olarak değerlendirilmesi ve KDV’ye tabi tutulması mümkün değil.

Bu gerekçelerle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Genel Yazısı’nda yer alan ve 7464 sayılı Kanun kapsamındaki konut kiralamalarını ticari nitelikte sayarak mükellefiyet tesisini zorunlu kılan bölümlerinin yürütmesi durduruldu. Karar, Danıştay 3. Dairesi’nin 27 Ekim 2025 tarihli ve E.2025/2792 sayılı kararı olarak kayda geçti.

Maliye’nin, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’na (VDDK) itiraz etmesi bekleniyor. Bu nedenle hukuki süreç devam ederken, uygulamanın nihai kaderi üst kurulun vereceği karara bağlı olacak.

Ne anlama geliyor?

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı, gerçek kişilerin Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi alarak konutlarını kısa süreli kiraya vermeleri halinde elde ettikleri gelirin, ek hizmetler içeren bir ticari organizasyon bulunmadıkça ticari kazanç sayılamayacağını net biçimde ortaya koyuyor. Dolayısıyla konutunu kısa süreli olarak kiraya veren ve bu faaliyeti profesyonel bir işletme boyutuna taşımayan gerçek kişiler açısından ticari kazanç ve KDV yükümlülüğü şimdilik askıya alınmış oldu.

