    Airbnb, taksicileri kızdıracak yeni hizmetini duyurdu

    Airbnb, tek noktadan seyahat platformu olma yolunda attığı bir diğer adım olarak yeni özel araç karşılama hizmetini tanıttı. Bu özellik dünya genelinde 125 şehirde kullanıma sunulacak.

    Airbnb özel araçla karşılama hizmeti Tam Boyutta Gör
    Airbnb, kara taşımacılığına sessiz ama stratejik bir adım attı. Ev paylaşım devi, kullanıcıların seyahatleri sırasında doğrudan Airbnb uygulaması üzerinden araç çağırmalarına olanak sağlamak için özel araç hizmeti sağlayıcısı Welcome Pickups ile iş birliğini yaptıklarını belirtti.

    Airbnb, özel araçla karşılama hizmetini başlatıyor

    Bu entegrasyon, gezginlerin artık Airbnb ekosisteminden ayrılmadan hem konaklama hem de ulaşım ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri anlamına geliyor. Bu, seyahat harcamalarından daha fazla pay almak ve kullanıcıların konaklama rezervasyonundan sonra Uber, Lyft veya yerel taksi uygulamalarına geçmelerini engellemek için hesaplanmış bir hamle.

    Welcome Pickups, dünya genelinde 170'ten fazla havalimanında faaliyet gösteriyor ve sabit fiyatlarıyla üst düzey kara taşımacılığına odaklanıyor. Bu konumlandırma, Airbnb'nin son yıllarda bütçe dostu konaklamaların ötesine geçerek daha yüksek harcama yapan gezginleri hedefleme stratejisiyle de örtüşüyor.

    Bu ortaklık, Airbnb'nin bu hizmetleri doğrudan işletmenin sermaye yoğun yükü olmadan tek noktadan seyahat hizmeti sunma stratejisinin devamı niteliğinde. Şirket, deneyimler, restoran rezervasyonları ve yerel aktivitelerle benzer entegrasyonları test ediyor. Her ortaklık, kullanıcıların seyahatlerini birden fazla platformda koordine etmek yerine Airbnb uygulamasında kalmaları için bir neden daha ekliyor.

    Finansal getirisi de oldukça önemli. Havaalanından alma, Airbnb'nin yönlendirme ücretleri veya gelir paylaşımı yoluyla para kazanabileceği yüksek kâr marjlı, yüksek sıklıkta gerçekleşen işlem türünü temsil ediyor. Yıllık milyonlarca misafirin konaklama rezervasyonu yaptığı düşünüldüğünde, küçük bir yüzdesinin bile araç rezervasyonuna dönüşmesi önemli bir gelir yaratabilir.

    Ancak riskler de var. Araçların gecikmesi veya gelmemeleri durumunda yeni müşteri hizmetleri sorunları ortaya çıkacak. Öte yandan, bu seçeneğin rezervasyon akışında ne kadar öne çıkacağı ve Airbnb'nin hizmeti yalnızca Welcome Pickups ile mi sürdüreceği belirsiz.

    halogen666 7 saat önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

