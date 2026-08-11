Airbnb ve Booking Türkiye’de engellenebilir: Yeni kanun teklifinin detayları

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Tam Boyutta Gör Airbnb ve Booking gibi yurt dışı merkezli konaklama rezervasyon platformlarına yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Bu kanun teklifiyle birlikte yabancı konaklama platformlarına Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi lisans ve temsilci zorunluluğu geliyor. Kurallara uyan platformlar Türkiye'de hizmet verebilecek, uymayan platformlar ise erişime engellenecek.

Temsilci atamak zorunlu

Yabancı platformların Türkiye’deki konaklama yerlerine rezervasyon hizmeti sunabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması zorunlu olacak. Belge ücreti yıllık 5 milyon TL olarak belirlendi. Bu ücret her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirme yetkisine sahip olacak.

İzin belgesi alınabilmesi için Türkiye’de bir temsilci ataması, platformun dijital hizmet vergisi mükellefi olması ve Türkiye’deki vergi borçlarını ödemesi gerekiyor. Temsilci atamayan platformlara izin belgesi verilmeyecek.

Kurallara uymayan platformlara erişim engellenecek

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Yeni kanunla birlikte yabancı platformlara erişim engeli uygulanabilecek. Bakanlıktan izin belgesi almadan Türkiye’de faaliyet gösteren, izin belgesi iptal edilen veya belgesinin süresi sona eren yabancı dijital konaklama platformları için erişimin engellenmesine karar verilebilecek. Airbnb ve Booking gibi platformlar yükümlülüklerini yerine getirmezse erişim engellenecek.

Ayrıca platformların yükümlülüklerini yerine getirmesi yeterli olmuyor. Ülke yararına aykırı, kamu güvenini sarsıcı veya ülke turizmini baltalayıcı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen platformların izin belgesi iptal edilebilecek. Belgesi iptal edilen platformlar 6 ay boyunca yeniden izin belgesi talep edemeyecek.

Dijital Hizmet Vergisi ve Turizm Payı alınacak

Yabancı platformların Türkiye’ye ödeyeceği vergi oranları belirlendi. Buna göre Türkiye’de dijital ortamda elde edilen tüm hasılattan Dijital Hizmet Vergisi tahsil edilecek. Dijital hizmet vergisi; 2026 yılında %5 oranında, 2027 yılından itibaren ise %2,5 oranında uygulanacak.

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Dijital hizmet vergisine ek olarak tüm hasılat üzerinden on binde 7,5 oranında Turizm Payı alınacak. Turizm Payı, Türkiye’nin tanıtımının yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın reklam ve tanıtım çalışmalarında kullanılıyor. Turizm payı ve dijital hizmet vergisini ödemeyen platformların izin belgesi iptal edilecek.

Komisyon ve hizmet bedellerine sınırlama

Yabancı platformların Türkiye’deki rekabet ortamını engellememesi amacıyla platformların alabileceği komisyon ve hizmet bedellerine sınır uygulanacak. Kanun teklifine göre platformların alabileceği komisyon oranı KDV hariç satış bedelinin yüzde 17’sini geçemeyecek.

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Platformlar ayrıca hizmet veren işletmeleri kampanyalı satış yapmaya zorlayamayacak. İşletmelerin alternatif kanallardan aynı veya farklı fiyatlarla satış yapması ya da reklam vermesi kısıtlanamayacak. Bunun yanında platformlar, aracılık sözleşmesinde nesnel bir kriter bulunmadığı sürece işletmeleri sıralama veya tavsiye sisteminde geriye düşüremeyecek, hizmetlerini kısıtlayamayacak, askıya alamayacak veya sonlandıramayacak.

İlanlar için doğrulama yapılacak

Platformlarda yer alan konaklama işletmeleri ve turizm amaçlı kiralanan konutların ilanlarında, Bakanlık tarafından belirlenen belge numaralarının doğrulanarak kullanılması zorunlu olacak. Ayrıca platformlar, herhangi bir hizmet verilmediği veya hizmetin türü ile bedelinin aracılık sözleşmesinde belirtilmediği durumlarda hizmet sağlayandan ücret alamayacak.

Cezalar belli oldu

Turizm yetki belgesi veya işletme belgesi olmayan konaklama yerlerinin Airbnb, Booking gibi yabancı platformlarda ilanlarının yayınlanması halinde ilgili platforma 200 bin TL para cezası kesilecek.

Komisyon sınırının aşılması durumunda yaptırımlar izin belgesinin iptaline kadar gidecek. Platformun yüzde 17 sınırını aşarak aldığı ücretin 10 katı tutarında idari para cezası uygulanacak. Aynı ihlalin aynı yıl içinde ikinci kez gerçekleşmesi halinde ceza yüzde 50 artırılacak, üçüncü ihlalde ise izin belgesi iptal edilecek.

İşletmelerin sıralamasının haksız şekilde düşürülmesi veya hizmetlerinin kısıtlanması halinde 500 bin TL, müşteriye taahhüt edilen hizmetin eksik verilmesi veya hiç verilmemesi halinde ise sözleşme başına 50 bin TL ile 100 bin TL arasında idari para cezası uygulanacak.

Yabancı platformlara üç ay süre tanınacak

Teklifin yasalaşması halinde Türkiye’de halihazırda faaliyet gösteren yabancı dijital konaklama platformları için de geçiş süreci uygulanacak. Airbnb, Booking gibi yabancı platformların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığına izin belgesi almak için başvurması gerekecek. Yetki belgesi almadan Türkiye’de rezervasyon hizmeti sunan platformlara erişim engelli uygulanacak.

Kanun teklifi 10 Ağustos 2026 tarihinde TBMM Başlığına sunuldu. Kanun teklifi Meclis komisyonunda son hali aldıktan sonra TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin oylamasına sunulacak. Bu süreçte kanun teklifinin içeriğinde değişiklikler olabilir.

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Airbnb ve Booking Türkiye’de engellenebilir

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