Airbus A350-1000ULR, 24 saatlik uçuşuyla rekor kırdı

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Tam Boyutta Gör Avustralyalı havayolu şirketi Qantas için geliştirilen özel Airbus A350-1000ULR, ticari havacılıkta yeni bir rekora imza attı. Uçak, Avustralya, Melbourne’den Fransa’nın Toulouse kentine 24 saat 24 dakika boyunca hiç durmadan uçarak bugüne kadarki en uzun ticari jet uçuşunu gerçekleştirdi.

Yaklaşık 23 bin 75 kilometrelik (14 bin 338 mil) yol kat eden test uçuşu, Qantas’ın gelecekteki ultra uzun menzilli uçuş projesi Project Sunrise kapsamında gerçekleştirildi. Bu proje, Avustralya’dan Avrupa ve ABD’ye aktarmasız uçuşlar düzenlemeyi hedefliyor.

Ek yakıt deposu eklendi

Rekor kıran uçak, standart A350-1000 modelinden farklı olarak daha uzun uçuşlar için modifiye edildi. Uçağa yaklaşık 20 bin 900 litre ek yakıt kapasitesi sağlayan ek yakıt deposu eklendi. Test sırasında uçakta beş pilot ve Airbus mühendisleri görev aldı. Pilotlar uzun uçuş süresini yönetebilmek için vardiyalı çalıştı. Uçakta ayrıca uzun menzilli uçuşlara uygun kabin sistemleri, geliştirilmiş yaşam destek çözümleri ve çift kişilik uçuş ekibi dinlenme bölümü bulunuyor.

Qantas’ın uçuşu, 2005 yılında Boeing 777-200LR tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 22 saat 42 dakika süren Hong Kong–Londra uçuş rekorunu geride bıraktı. Önceki rekor uçuş Hong Kong’dan Londra’ya yapılmış ve daha uzun bir rota izleyerek Pasifik üzerinden gerçekleştirilmişti.

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Sydney–Londra uçuşları 2027’de başlayabilir

Qantas, bu uçaklardan 12 adet sipariş verdi. Şirketin planına göre ilk uçakların teslimatları 2027’de başlayacak ve Project Sunrise kapsamında Sydney–Londra ile daha sonra Sydney–New York gibi dünyanın en uzun direkt yolcu rotaları hayata geçirilecek. Bu uçuşların yaklaşık 19 ila 22 saat sürmesi bekleniyor.

Şu anda dünyanın en uzun tarifeli ticari uçuş rekoru, Singapore Airlines’ın Airbus A350-900ULR uçağıyla gerçekleştirdiği New York-Singapur rotasına ait. Bu uçuş yaklaşık 18-19 saat sürüyor.

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Airbus A350-1000ULR, 24 saatlik uçuşuyla rekor kırdı

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