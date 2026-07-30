Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Airbus A350-1000ULR, 24 saatlik uçuşuyla rekor kırdı

    Avustralyalı havayolu şirketi Qantas için geliştirilen özel Airbus A350-1000ULR, 24 saat 24 dakika boyunca hiç durmadan uçarak bugüne kadarki en uzun ticari jet uçuşunu gerçekleştirdi.

    Airbus A350-1000ULR, 24 saatlik uçuşuyla rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Avustralyalı havayolu şirketi Qantas için geliştirilen özel Airbus A350-1000ULR, ticari havacılıkta yeni bir rekora imza attı. Uçak, Avustralya, Melbourne’den Fransa’nın Toulouse kentine 24 saat 24 dakika boyunca hiç durmadan uçarak bugüne kadarki en uzun ticari jet uçuşunu gerçekleştirdi.

    Yaklaşık 23 bin 75 kilometrelik (14 bin 338 mil) yol kat eden test uçuşu, Qantas’ın gelecekteki ultra uzun menzilli uçuş projesi Project Sunrise kapsamında gerçekleştirildi. Bu proje, Avustralya’dan Avrupa ve ABD’ye aktarmasız uçuşlar düzenlemeyi hedefliyor.

    Ek yakıt deposu eklendi

    Rekor kıran uçak, standart A350-1000 modelinden farklı olarak daha uzun uçuşlar için modifiye edildi. Uçağa yaklaşık 20 bin 900 litre ek yakıt kapasitesi sağlayan ek yakıt deposu eklendi. Test sırasında uçakta beş pilot ve Airbus mühendisleri görev aldı. Pilotlar uzun uçuş süresini yönetebilmek için vardiyalı çalıştı. Uçakta ayrıca uzun menzilli uçuşlara uygun kabin sistemleri, geliştirilmiş yaşam destek çözümleri ve çift kişilik uçuş ekibi dinlenme bölümü bulunuyor.

    Qantas’ın uçuşu, 2005 yılında Boeing 777-200LR tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 22 saat 42 dakika süren Hong Kong–Londra uçuş rekorunu geride bıraktı. Önceki rekor uçuş Hong Kong’dan Londra’ya yapılmış ve daha uzun bir rota izleyerek Pasifik üzerinden gerçekleştirilmişti.

    Sydney–Londra uçuşları 2027’de başlayabilir

    Qantas, bu uçaklardan 12 adet sipariş verdi. Şirketin planına göre ilk uçakların teslimatları 2027’de başlayacak ve Project Sunrise kapsamında Sydney–Londra ile daha sonra Sydney–New York gibi dünyanın en uzun direkt yolcu rotaları hayata geçirilecek. Bu uçuşların yaklaşık 19 ila 22 saat sürmesi bekleniyor.

    Şu anda dünyanın en uzun tarifeli ticari uçuş rekoru, Singapore Airlines’ın Airbus A350-900ULR uçağıyla gerçekleştirdiği New York-Singapur rotasına ait. Bu uçuş yaklaşık 18-19 saat sürüyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/qantas-airbus-jet-record-nonstop-flight https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7487825282620342272/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    a3 35 tfsi fistül ameliyatı olanlar forum sonax siyah cila otobüs firması nereye şikayet edilir bodrum askeri kamp yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum