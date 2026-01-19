Airbus, Çinli insansı robotları uçak üretiminde test edecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Avrupalı havacılık devi Airbus, Çin merkezli insansı robot geliştiricisi UBTech Robotics ile dikkat çekici bir iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında Airbus, şirketin Walker S2 adlı endüstriyel insansı robotunu satın alarak uçak üretim tesislerinde test etmeye başlayacak.

UBTech tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iş birliğinin şirketin insansı robotlarını Çin dışına taşıma ve dünyanın en zorlu üretim ortamlarında konumlandırma hedefinde yeni bir kilometre taşı olduğu vurgulandı. Airbus ile birlikte yürütülecek çalışmalar, robotların uçak montaj süreçlerinde hangi görevleri üstlenebileceğini ortaya koymayı amaçlıyor. Anlaşmanın finansal detayları paylaşılmadı.

En zorlu alanlardan birinde test edilecek

Anlaşma çerçevesinde insansı robotların havacılık üretim ortamlarında test edilmesi ve kademeli olarak devreye alınması hedefleniyor. Uçak üretimi yüksek hassasiyet, katı güvenlik standartları ve kesintisiz güvenilirlik gerektirdiği için robotik sistemler açısından en zorlayıcı endüstriyel alanlardan biri olarak görülüyor.

Walker S2 ise geçtiğimiz yıl temmuz ayında tanıtılmış ve doğrudan endüstriyel kullanım için tasarlanmıştı. Kabaca 175 cm boyundaki robot, gelişmiş eklem kabiliyetine sahip kolları ve elleriyle dikkat çekiyor. Görsel algılama sistemi sayesinde çevresini analiz edebilen Walker S2, üretim tesislerinde insan benzeri hareketlerle çalışabiliyor.

UBTech’in paylaştığı teknik bilgilere göre Walker S2, 15 kg taşıma kapasitesine sahip ve şirketin kendi geliştirdiği Co Agent yapay zeka platformu ile çalışıyor. Bu sistem, robotun hareketlerini koordine etmesine, nesneleri tanımasına ve üretim hattındaki farklı görevlere uyum sağlamasına olanak tanıyor.

Kesintisiz olarak çalışabilecek

Tam Boyutta Gör Tüm bunların yanında robotun öne çıkan asıl özelliği ise otonom batarya değiştirme sistemi. Bu teknoloji sayesinde Walker S2, uzun şarj molalarına ihtiyaç duymadan 24 saat kesintisiz çalışabiliyor. Sürekli üretim yapılan akıllı fabrikalar için bu özellik, verimlilik açısından kritik bir avantaj sağlıyor.

Dudak senkronizasyonu yapan robot insan gibi konuşmayı öğreniyor 2 gün önce eklendi

Walker S2, yalnızca havacılık sektöründe değil, farklı endüstrilerde de kullanılmaya başlandı. Çinli otomotiv üreticisi BYD ve elektronik üretim devi Foxconn, robotu tesislerine entegre eden şirketler arasında yer alıyor. Çin medyasına göre 26 Aralık itibarıyla Güney Çin’deki Liuzhou fabrikasında 1.000 adet Walker S2 üretilmiş durumda.

Şirket, 2025 itibarıyla toplam insansı robot siparişlerinin 1,4 milyar yuanı (yaklaşık 201 milyon dolar) aştığını açıkladı. UBTech ayrıca 2026 yılında 10 bin adetlik yıllık üretim kapasitesine ulaşmayı planladığını duyurdu.

Öte yandan Airbus anlaşması, UBTech’in son dönemde imzaladığı tek uluslararası iş birliği değil. Şirket, geçtiğimiz ay ABD’li yarı iletken üreticisi Texas Instruments ile de benzer bir anlaşma yaptı. Texas Instruments de Walker S2’yi kendi üretim hatlarında aktif olarak test ediyor. Bu gelişmeler, UBTech’in havacılık, yarı iletkenler, otomotiv ve tüketici elektroniği gibi farklı sektörlerde küresel ölçekte yayılma stratejisini hızlandırdığını gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Airbus, Çinli insansı robotları uçak üretiminde test edecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: