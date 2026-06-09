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    Airbus, insansız otonom helikopteri U145’i tanıttı: İlk uçuşu bu yıl

    Airbus, H145 helikopterinin tam otonom ve insansız versiyonu U145’i tanıttı. Kargo taşımacılığı başta olmak üzere sivil ve askeri görevler için geliştirilen model 2030’larda hizmete girecek.

    Airbus, insansız helikopteri U145’i tanıttı: İlk uçuşu bu yıl Tam Boyutta Gör
    Airbus Helicopters, uzun yıllardır kullanılan H145 helikopterinin insansız versiyonu olan U145 modelini duyurdu. Şirket, yeni platformun tam ölçekli maketini Berlin’de düzenlenen ILA hava gösterisinde sergileyecek. Airbus Helicopters yöneticisi Matthieu Louvot, yeni modelin şirketin kendini kanıtlamış H145 platformunun dayanıklılığını ve taşıma kapasitesini, gelişmiş otonom uçuş teknolojileriyle bir araya getirdiğini belirtti.

    2030’larda hizmete girecek

    Airbus’ın helikopter ve insansız hava sistemi portföyünü genişleten U145’in ilk uçuşunun ise içerisinde güvenlik pilotu bulunan bir konfigürasyonla 2026 yılının sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sistemin operasyonel hizmete girişinin ise 2030’lu yılların başında gerçekleşmesi hedefleniyor.

    Louvot, U145’in çok maksatlı bir insansız hava sistemi olarak geliştirileceğini aktardı. Ek olarak Avrupa’daki önde gelen otonom görev teknolojisi ortaklarıyla iş birliği yapılacağını ifade etti.

    Kokpit yok, yapay zeka var

    U145, Airbus’ın insanlı bir helikopter platformunu insansız hale getirdiği ikinci proje olarak öne çıkıyor. Şirket daha önce Cabri G2 helikopteri temel alınarak geliştirilen VSR700 programını hayata geçirmişti.

    Airbus, insansız helikopteri U145’i tanıttı: İlk uçuşu bu yıl Tam Boyutta Gör
    Airbus U145 tam otonom operasyonlara imkan tanıyacak özel sensör paketi ve yapay zeka sistemleriyle donatılacak. İnsanlı H145’ten farklı olarak U145’te fiziksel bir kokpit bulunmayacak. Bunun yerine platform, yük taşımacılığına odaklanan kapsamlı yapısal değişiklikler içerecek. Bu kapsamda helikoptere katlanabilir yükleme rampasına sahip entegre bir burun kapısı eklenecek.

    3.800 kilogram maksimum kalkış ağırlığına (MTOW) sahip olacak U145, belirli bir göreve bağlı kalmadan çok amaçlı kullanım anlayışıyla geliştiriliyor. Platformun öncelikli kullanım alanı yüksek hacimli kargo taşımacılığı olarak tanımlanırken farklı görev profillerine de uyarlanabilecek.

    Airbus, U145’in gelecekte afet yönetimi, yangınla mücadele, silahlı keşif görevleri ve gözetleme operasyonlarında kullanılabileceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra sistem, havadan bırakılan insansız sistemlerin taşınması ve konuşlandırılması için bir “dron ana gemisi” olarak da görev yapabilecek. Şirket bu alandaki çalışmalarında Avrupa savunma şirketi MBDA ile ortaklık yürütüyor.

    ABD’de benzer bir proje yürütülüyor

    Airbus’ın insansız hava sistemleri alanındaki çalışmaları yalnızca Avrupa ile sınırlı değil. Şirketin ABD iştiraki olan Airbus U.S. Space & Defense, Shield AI, L3 Harris ve Parry Lab ile birlikte ABD Deniz Piyadeleri için MQ-72C adlı ayrı bir proje üzerinde çalışıyor. MQ-72C, ABD ordusunda yaygın olarak kullanılan Lakota UH-72B helikopterinin tamamen otonom bir versiyonu olarak geliştiriliyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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