Airbus, insansız otonom helikopteri U145’i tanıttı: İlk uçuşu bu yıl

2030’larda hizmete girecek
Airbus’ın helikopter ve insansız hava sistemi portföyünü genişleten U145’in ilk uçuşunun ise içerisinde güvenlik pilotu bulunan bir konfigürasyonla 2026 yılının sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sistemin operasyonel hizmete girişinin ise 2030’lu yılların başında gerçekleşmesi hedefleniyor.
Louvot, U145’in çok maksatlı bir insansız hava sistemi olarak geliştirileceğini aktardı. Ek olarak Avrupa’daki önde gelen otonom görev teknolojisi ortaklarıyla iş birliği yapılacağını ifade etti.
Kokpit yok, yapay zeka var
U145, Airbus’ın insanlı bir helikopter platformunu insansız hale getirdiği ikinci proje olarak öne çıkıyor. Şirket daha önce Cabri G2 helikopteri temel alınarak geliştirilen VSR700 programını hayata geçirmişti.
3.800 kilogram maksimum kalkış ağırlığına (MTOW) sahip olacak U145, belirli bir göreve bağlı kalmadan çok amaçlı kullanım anlayışıyla geliştiriliyor. Platformun öncelikli kullanım alanı yüksek hacimli kargo taşımacılığı olarak tanımlanırken farklı görev profillerine de uyarlanabilecek.
Airbus, U145’in gelecekte afet yönetimi, yangınla mücadele, silahlı keşif görevleri ve gözetleme operasyonlarında kullanılabileceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra sistem, havadan bırakılan insansız sistemlerin taşınması ve konuşlandırılması için bir “dron ana gemisi” olarak da görev yapabilecek. Şirket bu alandaki çalışmalarında Avrupa savunma şirketi MBDA ile ortaklık yürütüyor.
ABD’de benzer bir proje yürütülüyor
Airbus’ın insansız hava sistemleri alanındaki çalışmaları yalnızca Avrupa ile sınırlı değil. Şirketin ABD iştiraki olan Airbus U.S. Space & Defense, Shield AI, L3 Harris ve Parry Lab ile birlikte ABD Deniz Piyadeleri için MQ-72C adlı ayrı bir proje üzerinde çalışıyor. MQ-72C, ABD ordusunda yaygın olarak kullanılan Lakota UH-72B helikopterinin tamamen otonom bir versiyonu olarak geliştiriliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.