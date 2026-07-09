Airbus ve MTU, dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli uçak motorunu geliştirilecek

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Tam Boyutta Gör Avrupa'nın önde gelen havacılık şirketlerinden Airbus ile uçak motoru üreticisi MTU Aero Engines, dünyanın ilk tamamen elektrikli hidrojen yakıt hücreli uçak motorunu geliştirmek için güçlerini birleştirdi. İki şirket, bu amaç doğrultusunda yeni bir ortak girişim kuracak.

7 Temmuz 2026'da duyurulan ortaklık, şirketlerin Haziran 2025'te Paris Air Show kapsamında imzaladığı mutabakat zaptının devamı niteliğinde. Ortak girişimin, gerekli düzenleyici onayların alınması ve Avrupa'daki sosyal süreçlerin tamamlanmasının ardından 2027 yılında faaliyetlerine başlaması planlanıyor.

Hidrojen yakıt hücreli elektrikli motor geliştirilecek

Tam Boyutta Gör Kurulacak ortak şirket, tamamen elektrikli hidrojen yakıt hücreli uçak motorunun geliştirilmesi, test edilmesi, sertifikalandırılması ve ticarileştirilmesi süreçlerinden sorumlu olacak. Projede Airbus, ticari uçak geliştirme ve sıvı hidrojen teknolojilerindeki uzmanlığını ortaya koyarken, MTU Aero Engines ise motor tasarımı, yakıt hücresi geliştirme, sertifikasyon ve bakım konularındaki deneyimini projeye aktaracak.

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ZEROe hedefini destekleyecek

Yeni ortaklık, Airbus'ın ZEROe programının da önemli bir parçasını oluşturuyor. Şirket, 2035 yılına kadar dünyanın ilk sıfır emisyonlu hidrojenle çalışan ticari yolcu uçağını geliştirmeyi hedefliyor.

Hidrojen yakıt hücreleri, hidrojen ile oksijen arasında gerçekleşen elektrokimyasal reaksiyon sayesinde elektrik üretiyor. Bu süreçte yanma gerçekleşmediği için ortaya çıkan tek emisyon su buharı oluyor. Böylece uçuş sırasında karbondioksit (CO₂) ve azot oksit (NOx) emisyonlarının tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Airbus ve MTU, yalnızca motor geliştirmekle yetinmeyecek. İki şirket, hidrojenle çalışan ticari uçakların hizmete girebilmesi için gerekli düzenleyici altyapının oluşturulması ve hidrojen havacılık ekosisteminin geliştirilmesine de destek verecek.

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Airbus ve MTU, hidrojen yakıt hücreli uçak motorunu geliştirecek

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