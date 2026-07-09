Airbus ve MTU, dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli uçak motorunu geliştirilecek

7 Temmuz 2026'da duyurulan ortaklık, şirketlerin Haziran 2025'te Paris Air Show kapsamında imzaladığı mutabakat zaptının devamı niteliğinde. Ortak girişimin, gerekli düzenleyici onayların alınması ve Avrupa'daki sosyal süreçlerin tamamlanmasının ardından 2027 yılında faaliyetlerine başlaması planlanıyor.
Hidrojen yakıt hücreli elektrikli motor geliştirilecek
ZEROe hedefini destekleyecek
Yeni ortaklık, Airbus'ın ZEROe programının da önemli bir parçasını oluşturuyor. Şirket, 2035 yılına kadar dünyanın ilk sıfır emisyonlu hidrojenle çalışan ticari yolcu uçağını geliştirmeyi hedefliyor.
Hidrojen yakıt hücreleri, hidrojen ile oksijen arasında gerçekleşen elektrokimyasal reaksiyon sayesinde elektrik üretiyor. Bu süreçte yanma gerçekleşmediği için ortaya çıkan tek emisyon su buharı oluyor. Böylece uçuş sırasında karbondioksit (CO₂) ve azot oksit (NOx) emisyonlarının tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Airbus ve MTU, yalnızca motor geliştirmekle yetinmeyecek. İki şirket, hidrojenle çalışan ticari uçakların hizmete girebilmesi için gerekli düzenleyici altyapının oluşturulması ve hidrojen havacılık ekosisteminin geliştirilmesine de destek verecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: