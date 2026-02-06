Giriş
    AirDrop desteği daha fazla Android telefona geliyor

    Google, Pixel 10 ile sınırlı olan Quick Share üzerinden AirDrop desteğini genişletmeye hazırlanıyor. Yakında daha fazla Android cihazı iPhone, iPad ve Mac ile doğrudan dosya paylaşabilecek.

    AirDrop desteği daha fazla Android telefona geliyor Tam Boyutta Gör
    Google, Android ve Apple ekosistemleri arasındaki dosya paylaşım bariyerini daha da azaltacak önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, şu anda yalnızca Pixel 10 serisiyle sınırlı olan AirDrop uyumlu Quick Share desteğini çok yakında daha fazla Android cihaza genişleteceğini doğruladı.

    Quick Share ile AirDrop entegrasyonu genişliyor

    Google’ın Android mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Eric Kay, Android Authority’nin katıldığı bir basın toplantısında yaptığı açıklamada bu yıl içerisinde çok daha fazla Android cihazın Apple’ın AirDrop sistemiyle doğrudan iletişim kurabileceğini belirtti. Kay, Pixel 10 modelleriyle başlatılan bu entegrasyonun artık test aşamasını geçtiğini ve Android ekosisteminin geneline yayılması için iş ortaklarıyla birlikte çalıştıklarını vurguladı.

    Kay’in verdiği bilgilere göre Google, Quick Share’i geliştirirken yalnızca iPhone’larla değil, aynı zamanda iPad ve MacBook gibi Apple ürünleriyle de uyumlu çalışmasına büyük önem verdi. Bu sürecin başarıyla tamamlanmasının ardından şirket, desteği genişletmek için Android üreticileriyle koordinasyona başladı. Kay, yakın zamanda bu konuda “heyecan verici duyurular” yapılacağını da özellikle belirtti.

    Mevcut durumda AirDrop ile doğrudan veri alışverişi yapabilen tek Android cihazlar Google Pixel 10 serisiyle sınırlı. Android’in daha önce Nearby Share olarak bilinen, güncel adıyla Quick Share özelliği, bu modellerde Apple cihazlarıyla kablosuz dosya transferine izin veriyor. Google, henüz hangi Android üreticilerinin veya modellerinin bu güncellemeyi alacağına dair net bir liste paylaşmış değil. Ancak geçtiğimiz aylarda yonga üreticisi Qualcomm, AirDrop uyumluluğunun kendi ekosistemlerine de geleceğine dair imalarda bulunmuştu. AirDrop’un yanı sıra Google, iOS’tan Android’e geçişi de kolaylaştıracak. Amaç, eksik aktarılan veriler, kaybolan mesajlar ve benzeri problemlerin önüne geçmek.

