AirDrop daha fazla Android cihaza geliyor: İşte o modeller

Google, Quick Share'in AirDrop uyumluluğunu genişletmeye devam ediyor. Desteklenen son cihazlar şunlar:
- Samsung: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, Galaxy Z Flip7, Z Fold7, Galaxy Z TriFold, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip6, Z Fold6
- OnePlus: OnePlus 15
- Xiaomi: Xiaomi 17T Pro
- Vivo: Vivo X300 ve X300 Pro
- Honor: Magic V6
Quick Share özelliğiyle AirDrop destekleyen Android telefonlar
Samsung cihazlar
- Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge (yeni)
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra (yeni)
- Galaxy Z Flip7 (yeni)
- Galaxy Z Fold7 (yeni)
- Galaxy Z Flip6 (yeni)
- Galaxy Z Fold6 (yeni)
- Galaxy Z TriFold (yeni)
Google cihazlar
- Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a
- Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a
- Pixel 8a
Diğer markalar
- HONOR Magic V6 (yeni)
- OnePlus 15 (yeni)
- Xiaomi 17T Pro
- OPPO Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s
- OPPO Find N6
- Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra
Quick Share, AirDrop'un Android'deki karşılığı olup, Google, Kasım 2025'te bu özelliğe AirDrop entegrasyonu ekledi. iPhone kullanıcıları, Quick Share özellikli Android cihazlara AirDrop ile dosya ve fotoğraf gönderebilirken, Android kullanıcıları da Quick Share'i kullanarak iPhone kullanıcılarına dosya ve fotoğraf gönderebiliyor.
Android cihazlarda, kullanıcıların "Apple cihazlarıyla paylaş" ayarının açık olduğundan ve iPhone kullanıcısının Denetim Merkezi aracılığıyla AirDrop görünürlüğünü "10 dakika boyunca herkese" olarak ayarladığından emin olmaları gerekiyor. Bundan sonra, Android'den iPhone'a dosya aktarımı, iPhone tarafındaki standart AirDrop aktarımıyla aynı.
iPhone'da, bir dosyayı Android akıllı telefona paylaşmak standart AirDrop arayüzü üzerinden yapılıyor. Dosya alan Android sahiplerinin Quick Share Alma modunun açık olduğundan emin olmaları gerekiyor, ardından dosyayı gönderen iPhone kullanıcısı, AirDrop listesinde Android cihazı görüyor.
Quick Share ile uyumlu olmayan Android cihazlar, bulut üzerinden iPhone kullanıcılarıyla içerik paylaşmak için kullanılabilecek QR kod oluşturabiliyor.Kaynakça https://www.android.com/quick-share/with-iphone/#what-other-devices-work-with-quick-share https://www.macrumors.com/2026/06/02/google-airdrop-support-more-android-phones/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: