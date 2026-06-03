AirDrop daha fazla Android cihaza geliyor: İşte o modeller

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Tam Boyutta Gör Google, Android ve iPhone kullanıcılarının AirDrop ile dosya alışverişi yapmalarını sağlayan Quick Share özelliğinin daha fazla cihaza yayılacağını duyurdu. Şirket, en son Android Drop blog yazısında, “Quick Share artık daha fazla Android cihazda AirDrop ile doğrudan çalışıyor, bu nedenle iPhone arkadaşlarınızla -internet bağlantısı olsun veya olmasın- dosya paylaşımı her zamankinden daha sorunsuz" diye belirtti.

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Google, Quick Share'in AirDrop uyumluluğunu genişletmeye devam ediyor. Desteklenen son cihazlar şunlar:

Samsung: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, Galaxy Z Flip7, Z Fold7, Galaxy Z TriFold, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip6, Z Fold6

OnePlus: OnePlus 15

Xiaomi: Xiaomi 17T Pro

Vivo: Vivo X300 ve X300 Pro

Honor: Magic V6

Quick Share özelliğiyle AirDrop destekleyen Android telefonlar

Samsung cihazlar

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge (yeni)

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra (yeni)

Galaxy Z Flip7 (yeni)

Galaxy Z Fold7 (yeni)

Galaxy Z Flip6 (yeni)

Galaxy Z Fold6 (yeni)

Galaxy Z TriFold (yeni)

Google cihazlar

Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold, 10a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a

Pixel 8a

Diğer markalar

HONOR Magic V6 (yeni)

OnePlus 15 (yeni)

Xiaomi 17T Pro

OPPO Find X9, X9 Pro, X9 Ultra, X9s

OPPO Find N6

Vivo X300, X300 Pro, X300 Ultra

Quick Share, AirDrop'un Android'deki karşılığı olup, Google, Kasım 2025'te bu özelliğe AirDrop entegrasyonu ekledi. iPhone kullanıcıları, Quick Share özellikli Android cihazlara AirDrop ile dosya ve fotoğraf gönderebilirken, Android kullanıcıları da Quick Share'i kullanarak iPhone kullanıcılarına dosya ve fotoğraf gönderebiliyor.

Android cihazlarda, kullanıcıların "Apple cihazlarıyla paylaş" ayarının açık olduğundan ve iPhone kullanıcısının Denetim Merkezi aracılığıyla AirDrop görünürlüğünü "10 dakika boyunca herkese" olarak ayarladığından emin olmaları gerekiyor. Bundan sonra, Android'den iPhone'a dosya aktarımı, iPhone tarafındaki standart AirDrop aktarımıyla aynı.

iPhone'da, bir dosyayı Android akıllı telefona paylaşmak standart AirDrop arayüzü üzerinden yapılıyor. Dosya alan Android sahiplerinin Quick Share Alma modunun açık olduğundan emin olmaları gerekiyor, ardından dosyayı gönderen iPhone kullanıcısı, AirDrop listesinde Android cihazı görüyor.

Quick Share ile uyumlu olmayan Android cihazlar, bulut üzerinden iPhone kullanıcılarıyla içerik paylaşmak için kullanılabilecek QR kod oluşturabiliyor.

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