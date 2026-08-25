Tam Boyutta Gör Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın Eylül ayındaki beklenen etkinliğinden önce önümüzdeki günlerde yeni bir Mac mini duyurabileceğini söyledi.

iPhone 18 Pro'yu farklılaştıracak özellikler 1 gün önce eklendi

AirPods 5 iki farklı sürümle geliyor

Gurman ayrıca Apple'ın geliştirme aşamasında olan diğer birçok ürünü de detaylandırdı. Bunlar arasında, gelecek ay piyasaya sürülebilecek AirPods 5 de yer alıyor. Şirketin bir sonraki etkinliğinin 9 Eylül'de gerçekleşmesinin beklendiğini ve bu etkinlikte ilk katlanabilir iPhone'un, iPhone 18 Pro serisinin ve yeni Apple Watch'ların da tanıtılacağını söylüyor.

Yaklaşan Apple Eylül etkinliğinde tanıtılacak ürünler arasında, Apple'ın giriş seviye kulaklığının güncellenmiş versiyonu olan yeni AirPods 5 de yer alacak. AirPods 5'in hem normal hem de gürültü engelleme özellikli versiyonu bekleniyor. Bu model en son 2024 yılında güncellenmişti. Bu arada, kameralı AirPods versiyonunun ise gelecek yıla kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

AirPods 5'in hangi yeni özelliklere sahip olacağı belirsiz ancak AirPods 5'te AirPods Pro 3'e benzer şekilde dahili kalp atış hızı sensörü olabilir. AirPods 5'in daha üst düzey modelinde muhtemelen geliştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme özelliği de olacak. AirPods 5'in Ultra Geniş Bant çipine sahip olması beklenmiyor. UWB, AirPods Pro’ya özel olmaya devam edecek.

Hangi AirPods modeli ne zaman çıktı?

AirPods 3 - Ekim 2021

AirPods Pro 2 - Eylül 2022

AirPods Pro 2 (USB-C şarj kutusuyla) - Eylül 2023

AirPods 4 - Eylül 2024

AirPods Pro 3 - Eylül 2025

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AirPods 5, iPhone 18 Pro ile birlikte tanıtılabilir

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