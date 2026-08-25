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    AirPods 5, iPhone 18 Pro ile birlikte tanıtılabilir

    Apple Event yaklaşıyor ve raporlara göre iPhone 18 Pro ve yeni Apple Watch'lar dışında başka ürünler de tanıtılacak. Gurman, AirPods 5 kulaklığı da bu lansmanda göreceğimizi söylüyor.

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    Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın Eylül ayındaki beklenen etkinliğinden önce önümüzdeki günlerde yeni bir Mac mini duyurabileceğini söyledi.

    AirPods 5 iki farklı sürümle geliyor

    Gurman ayrıca Apple'ın geliştirme aşamasında olan diğer birçok ürünü de detaylandırdı. Bunlar arasında, gelecek ay piyasaya sürülebilecek AirPods 5 de yer alıyor. Şirketin bir sonraki etkinliğinin 9 Eylül'de gerçekleşmesinin beklendiğini ve bu etkinlikte ilk katlanabilir iPhone'un, iPhone 18 Pro serisinin ve yeni Apple Watch'ların da tanıtılacağını söylüyor.

    Yaklaşan Apple Eylül etkinliğinde tanıtılacak ürünler arasında, Apple'ın giriş seviye kulaklığının güncellenmiş versiyonu olan yeni AirPods 5 de yer alacak. AirPods 5'in hem normal hem de gürültü engelleme özellikli versiyonu bekleniyor. Bu model en son 2024 yılında güncellenmişti. Bu arada, kameralı AirPods versiyonunun ise gelecek yıla kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

    AirPods 5'in hangi yeni özelliklere sahip olacağı belirsiz ancak AirPods 5'te AirPods Pro 3'e benzer şekilde dahili kalp atış hızı sensörü olabilir. AirPods 5'in daha üst düzey modelinde muhtemelen geliştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme özelliği de olacak. AirPods 5'in Ultra Geniş Bant çipine sahip olması beklenmiyor. UWB, AirPods Pro’ya özel olmaya devam edecek.

    Hangi AirPods modeli ne zaman çıktı?

    • AirPods 3 - Ekim 2021
    • AirPods Pro 2 - Eylül 2022
    • AirPods Pro 2 (USB-C şarj kutusuyla) - Eylül 2023
    • AirPods 4 - Eylül 2024
    • AirPods Pro 3 - Eylül 2025
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    J
    Jikoxmarley 3 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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