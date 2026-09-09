AirPods 5 tanıtıldı: Yenilikler neler?

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Tam Boyutta Gör Apple’ın merakla beklenen yeni kablosuz kulaklık modeli AirPods 5’i tanıtıldı. İki yılın ardından yenilenen AirPods 5 ile küçük yenilikler geliyor. Ses kalitesi ve kullanılan teknolojilerde ufak iyileştirmeler sunuluyor. Asıl yenilik ise ANC özelliğinin standart hale gelmesi oldu. Çok daha büyük yenilikler sunması beklenen kameralı AirPods modeli ise sonraki yıllara kaldı.

AirPods 5 ile gelen yenilikler neler?

Apple’ın yeni AirPods 5 kulaklığı, önceki nesildeki tasarım anlayışını korurken daha dayanıklı hale geliyor. Serinin önceki versiyonlarında olduğu gibi silikonsuz tasarım ile konforlu dinleme deneyimi korunuyor. Yeni versiyonda IP57 seviyesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuluyor.

Önceki modelde aktif gürültü engelleme (ANC) özellikli ve ANC özelliği bulunmayan olarak iki farklı versiyon satışa sunulmuştu. AirPods 5'te ise ANC özelliği standart hale geliyor. AirPods 5'te ablosuz şarj özellikli ve kablosuz şarjsız olarak iki farklı model var.

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AirPods 5 ile birlikte H3 çipine geçiş yapılıyor. Bu değişiklik sayesinde kulaklığın ses işleme, bağlantı, verimlilik ve gürültü engelleme performansında iyileştirmeler geliyor. Ayrıca Siri AI ve anlık çeviri gibi özelliklere kavuluyor.

Daha güçlü aktif gürültü engelleme

ANC’li AirPods 5'te aktif gürülte engelleme performansı yüzde 50 oranında iyileştiriliyor. AirPods 5, gürültüleri çok daha iyi bir şekilde engelleyerek dış ortamdan etkilenmeyen müzik performansı vaat ediyor. Apple açık tip kulaklıklar arasında en iyi gürültü engelleme performansı olduğunu iddia ediyor.

AirPods 5'te şeffaf mod özelliği de mevcut. Çevrenizde olan biteni kulağınıza aktaran bu teknolojide şeffaflık şiddetini ayarlayabilir ya da otomatik modu kullanabilirsiniz.

Yukarı aşağı kaydırarak ses ayarlama özelliği

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AirPods 5'in sesi oynatıp durdurmaya yarayan butonu artık kaydırma destekli yapıya sahip. Kulaklığın yan tarafından aşağı yukaır kaydırarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Bu özellik sayesinde telefona dokunmadan ses şiddetini değiştirebileceksiniz.

Daha uzun dinleme süresi

AirPods 4 kullanıcılarının eleştirdiği konuların başında gelen pil performansı konusunda da ufak iyileştirmeler mevcut. Apple’ın açıklamasına göre AirPods 5'in standart versiyonu ANC açıkken 4 saat kesintisiz dinleme, kablosuz şarj kutulu versiyonu ise ANC açıkken 5 saat dinleme deneyimi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi 20 saate ulaşacak.

Kablosuz şarj kutulu AirPods 5

AirPods 5'in kablosuz şarj özelliksiz ve kablosuz şarj özellikli olarak iki farklı versiyonu mevcut. Kablosuz şarj kutulu versiyonu Qi kablosuz şarj cihazlarınız ve Apple Watch şarj aletiniz ile kablosuz olarak şarj edebilirsiniz. Ayrıca kablosuz şarj kutulu versiyonun kulaklıklarında daha büyük batarya mevcut. Bu sayede normal versiyon 4 saat kesintisiz dinleme süresi sunarken, kablosuz şarj kutulu versiyon 5 saat dinleme süresi vaat ediyor.

AirPods 5’in Öne Çıkan Özellikleri

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Geliştirişmiş aktif gürültü engelleme performansı

Kişiselleştirilmiş Çevresel Ses

Daha Uzun Pil Ömrü (5 saate kadar dinleme süresi)

Canlı Çeviri

USB-C

Siri AI

AirPods 5 fiyatı ve çıkış tarihi

AirPods 5’in ANC’siz versiyonu 9.999 TL, kablosuz şarj kutulu AirPods 5 ise 11.499 TL fiyatıyla satışa sunulacak. Kulaklıklar 12 Eylül saat 15.00'te ön siparişe açılacak, 18 Eylül tarihinde satışa çıkacak.

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AirPods 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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