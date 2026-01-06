Giriş
    AirPods boyutunda powerbank tanıtıldı: 45W hızlı şarj ediyor

    Baseus, yeni ultra kompakt powerbank modelini tanıttı. PicoGo AC22 Ultra Mini, AirPods kadar küçük boyutta olmasına karşın 45W hızlı şarj desteği sunmasıyla dikkat çekiyor.

    Baseus PicoGo AC22 Ultra Mini powerbank Tam Boyutta Gör
    Baseus, 10.000 mAh kapasiteli, 45 W USB-C çıkışlı ve dahili kablolu PicoGo AC22 Ultra Mini power bank’i duyurdu. Kompakt tasarım, telefonlar, tabletler ve küçük dizüstü bilgisayarlar için hızlı şarjı destekliyor ve dijital durum göstergesine sahip.

    Baseus PicoGo AC22 Ultra Mini powerbank

    Baseus PicoGo AC22 Ultra Mini, 72 Wh değerinde çift hücreli bir tasarım etrafında oluşturulmuş 10.000 mAh kapasiteye sahip. Küçük boyutuna rağmen USB-C üzerinden 45 W'a kadar çıkış gücü sunuyor; bu da modern akıllı telefonları ve tabletleri hızlı şarj etmek ve daha küçük USB-C dizüstü bilgisayarları ya da el konsollarını şarj etmek için yeterli. Baseus, dahili kablo ve USB-C bağlantı noktası birlikte kullanılarak powerbank’in aynı anda iki cihazı şarj edebileceğini söylüyor.

    Dahili USB-C kablosu, ekstra kablo taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve powerbank'in çantadan veya cepten çıkar çıkmaz kullanıma hazır olmasını sağlıyor. Power bank ayrıca, kullanıcıların kalan kapasiteyi ve şarj durumunu bir bakışta kontrol edebilmeleri için gerçek zamanlı pil bilgilerini gösteren küçük bir dijital ekrana da sahip. USB-C üzerinden hem giriş hem de çıkış, 20 V ve 2,25 A'ya kadar birden fazla voltaj profilini destekliyor, böylece power bank çok çeşitli cihazlarla hızlı şarj protokollerini algılayabiliyor. Powerbank, USB-C kabloyla şarj ediliyor. Baseus, birden fazla cihaz bağlandığında toplam çıkışın 5 V/3 A olduğunu belirtiyor.

    PicoGo AC22 Ultra Mini powerbank fiyatı 60 dolar. Baseus, ürünü Şubat 2026'da piyasaya sürmeyi planlıyor.

