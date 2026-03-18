    MacBook fiyatına kulaklık: AirPods Max 2'deki tüm ses geliştirmeleri

    Apple, H2 çipiyle güçlendirilen yeni kulaklığı AirPods Max 2'yi tanıttı. MacBook Neo ile yakın fiyata satışa çıkan 2. nesil AirPods Max, yeni ve geliştirilmiş ses özellikleriyle geliyor.

    Apple AirPods Max 2 yeni ses özellikleri
    Apple, AirPods Max'i yeniledi ve en önemli yenilik, H1 çipinin yerini alan H2 çipi oldu. H2 çipi, AirPods 4, AirPods Pro 2 ve 3 modellerinde kullanılıyor ancak AirPods Max için yeni bir çip. Güncellenmiş yüksek dinamik aralıklı amplifikatörün yanı sıra birçok ses iyileştirmesi de getiriyor.

    AirPods Max'e yeni eklenen tüm ses özellikleri

    AirPods Max 2 yeni ses özellikleri

    • Gelişmiş aktif gürültü engelleme
    • Uyarlanabilir Ses
    • Şeffaf mod
    • Yüksek sesleri azaltma
    • Kişiselleştirilmiş ses seviyesi
    • Sohbet farkındalığı
    • Yüksek kaliteli ses iyileştirmeleri
    • Uyarlanabilir EQ
    • Ses izolasyonu
    • Ultra düşük gecikmeli ses

    AirPods Max 2, daha güçlü H2 çipi ve dış sesi algılayıp engelleyen yeni hesaplamalı ses algoritması sayesinde 1.5 kata kadar daha fazla aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Kulaklık, bulunduğunuz ortama göre ANC seviyesini ayarlayan Uyarlanabilir Ses özelliğini de destekliyor.

    Apple, Şeffaf modda seslerin daha doğal duyulması için H2 ve AirPods Max mikrofon dizisi için geliştirilmiş yeni bir dijital sinyal işleme algoritması kullandığını söylüyor. Kendi sesiniz daha gerçekçi duyulacak, diğer sesler de öyle. Şeffaf mod, AirPods Max mikrofonları aracılığıyla filtrelenen çevresel gürültü sayesinde çevrenizde olup bitenleri duymanızı sağlıyor. AirPods Max, çim biçme makineleri veya inşaat gibi yüksek çevresel sesleri otomatik olarak azaltan yüksek sesleri azaltma özelliğine de sahip.

    Ses İzolasyonu, gürültülü ortamlarda sesinizi izole ederek, arama yaparken insanların sizi duymasını sağlıyor. Konuşmaya başladığınızda, Sohbet Farkındalığı özelliği devreye giriyor ve dinlediğiniz şeyin sesini kısarken, gelen sesi duyabilmeniz için sesleri yükseltiyor. Konuşmayı bitirdiğinizde, ses önceki seviyesine dönüyor.

    Apple, H2 çipinin ve yeni yüksek dinamik aralıklı amplifikatörün sürücü için daha fazla alan sağladığını, bunun da daha zengin bas, daha doğal vokaller ve enstrümanların daha iyi duyulmasıyla sonuçlandığını söylüyor. Kulaklığın daha doğru ve tutarlı bas seslerinin yanı sıra daha doğal orta frekanslar ve tizler sunması beklenebilir.

    Apple, H2 çipi için Uyarlanabilir EQ'yu yeniden ayarladı ve özellik artık daha yüksek frekanslara kadar uzanıyor. Uyarlanabilir EQ, duyduklarınızı örneklemek için içe dönük mikrofonları kullanıyor ve çalmayı gerçek zamanlı olarak ayarlıyor.

    Apple, AirPods Max 2'deki H2 çipiyle gecikmenin daha düşük olduğunu söylüyor. AirPods Max, önceki modeldeki Bluetooth 5.0 yerine Bluetooth 5.3 bağlantısını kullanıyor.

    H2 çipi sayesinde, doğrudan sesle bağlantılı olmayan, Canlı Çeviri, kamera kumandası ve "Hey" kullanmadan Siri'yi etkinleştirme seçeneği gibi başka özellikler de geliyor. AirPods Max 2 ayrıca kişiselleştirilmiş uzamsal ses, hızlı eşleştirme, cihaz değiştirme ve daha fazlası gibi orijinal AirPods Max'in tüm diğer özelliklerine de sahip.

    AirPods Max 2 vs AirPods Max 1 karşılaştırma
    AirPods Max 2 AirPods Max
    Apple H2 çip Apple H1 çip
    1,5 kata kadar daha fazla Aktif Gürültü Engelleme Pro seviye Aktif Gürültü Engelleme
    Uyarlanabilir Ses ve Şeffaf Mod Şeffaf Mod
    Sohbet Farkındalığı -
    Ses İzolasyonu -
    Kişiselleştirilmiş Ses Yükseliği -
    Yüksek dinamik aralıklı özel amplifikatör -
    Dinamik kafa izleme özellikli Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses Dinamik kafa izleme özellikli Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses
    USB-C üzerinden Kayıpsız Ses ve ultra düşük gecikmeli ses USB-C üzerinden Kayıpsız Ses ve ultra düşük gecikmeli ses
    Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.0
    20 saate kadar dinleme süresi (Aktif Gürültü Engelleme açık) 20 saate kadar dinleme süresi (Aktif Gürültü Engelleme açık)
    36.999 TL -

    Yeni AirPods Max, gece yarısı, yıldız ışığı, mavi, mor ve turuncu renk seçeneğiyle 25 Mart'ta satışa çıkıyor. AirPods Max 2. nesil, 36.999 TL fiyat etiketiyle Apple'ın en pahalı kulaklığı.

