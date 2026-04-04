AirPods Max 2 parçalarına ayrıldı: 6 yıldır değişmeyen tasarım!

Apple, yeni çipi yerleştirip iç düzene hiç dokunmamış
AirPods Max 2’nin parçalarına ayrılması, Apple’ın genel iç tasarımını ilk modelle tamamen aynı tutarken, yalnızca H2 çipi gibi küçük donanım yükseltmeleri getirdiğini açıkça gösteriyor. iFixit, iç düzenin birincil nesil sürümle aynı olduğunu ve hatta aynı adımları izleyerek kulaklığın parçalarını ayırdıklarını belirtiyor.
Sökme işlemi, Apple'ın aynı modüler iç yapıyı koruduğuna dikkat çekiyor. Bu, teknisyenlerin cihazı anlamasına ve üzerinde çalışmasına yardımcı oluyor, ayrıca bazı araç ve bileşenlerin her iki nesilde de uyumlu kalmasını sağlayarak yeniden kullanımı destekliyor ve zaman içinde elektronik atıkları azaltıyor. Apple, kulaklığın içindeki yapıştırıcıya da büyük ölçüde güvenmeye devam ediyor; bu da onarımları daha karmaşık hale getiriyor ve özellikle yeterli deneyime sahip olmayan kullanıcılar ya da teknisyenler için sökme sırasında iç kabloların hasar görme riskini artırıyor.
iFixit, Apple'ın kendi kendine onarım programı aracılığıyla talimatlar ve bileşenler sunması ve pille USB-C bağlantı noktasını daha erişilebilir hale getirmesi durumunda AirPods Max'in onarılabilir olacağını ve çok daha uzun bir kullanım ömrüne sahip olabileceğini öne sürüyor. AirPods Max 2 tasarımında herhangi bir güncelleme olmadığı için, kulaklık tamir edilebilirlik notu olarak önceki modelle aynı puanı (10 üzerinden 6) alıyor.
MacBook fiyatına satılıyor!
AirPods Max 2, 37.000 TL fiyat etiketiyle Apple'ın en pahalı kulaklığı. Neredeyse bir dizüstü bilgisayarla (MacBook Neo) aynı fiyata satılıyor.
