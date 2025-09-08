AirPods Pro 3, iki farklı sürümle geliyor: İşte beklenen yenilikler

AirPods Pro 3 özellikleri nasıl olacak?
AirPods Pro 2, Eylül 2022’de iPhone 14 etkinliğinde tanıtıldı, Eylül 2023'te de USB-C şarj kutusu ve birkaç başka ince ayarla güncellendi. Hem kulaklığın hem de şarj kutusunun yeniden tasarlanacağı, yeni sağlık takibi özellikleri ve hatta kızılötesi sensörlere sahip olacağı yönündeki söylentilerle AirPods Pro 3, Apple'ın şimdiye kadarki en gelişmiş kulaklığı olabilir.
Ancak, 2026’da çıkacak AirPods Pro modelinin ufak kızılötesi kamera şeklinde daha önemli bir donanım yükseltmesine sahip olacağı söyleniyor. Kızılötesi kameralı AirPods, el hareketlerini tanıyabilecek ve Apple'ın Vision Pro başlığıyla birlikte gelişmiş uzamsal ses deneyimi sağlayabilecek.
AirPods Pro 3, Apple'ın bu yılın başlarında Powerbeats Pro 2'de ilk kez tanıttığı kalp atış hızı izleme özelliğini getirecek.