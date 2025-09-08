Giriş
    AirPods Pro 3, iki farklı sürümle geliyor: İşte beklenen yenilikler

    Apple'ın iPhone 17 serisiyle birlikte AirPods Pro 3 kulaklığını tanıtması bekleniyor. Yeni AirPods Pro'nun iki farklı sürümünün olacağı, kameralı modelin 2026'da çıkacağı söyleniyor.

    AirPods Pro 3 kulaklık beklenen yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Apple, yarın nihayet iPhone 17'yi tanıtacak ancak Apple Park'ta sergilenmesi beklenen tek yeni cihaz bu değil. Teknoloji devi, Apple Watch Series 11'in yanı sıra üç yıldır güncellenmeyen AirPods Pro kulaklığın yeni modelini de piyasaya sürebilir.

    AirPods Pro 3 özellikleri nasıl olacak?

    AirPods Pro‌ 2, Eylül 2022’de iPhone 14 etkinliğinde tanıtıldı, Eylül 2023'te de USB-C şarj kutusu ve birkaç başka ince ayarla güncellendi. Hem kulaklığın hem de şarj kutusunun yeniden tasarlanacağı, yeni sağlık takibi özellikleri ve hatta kızılötesi sensörlere sahip olacağı yönündeki söylentilerle AirPods Pro 3, Apple'ın şimdiye kadarki en gelişmiş kulaklığı olabilir.

    Ancak, 2026’da çıkacak ‌AirPods Pro‌ modelinin ufak kızılötesi kamera şeklinde daha önemli bir donanım yükseltmesine sahip olacağı söyleniyor. Kızılötesi kameralı AirPods, el hareketlerini tanıyabilecek ve Apple'ın Vision Pro başlığıyla birlikte gelişmiş uzamsal ses deneyimi sağlayabilecek.

    ‌AirPods Pro 3‌, Apple'ın bu yılın başlarında Powerbeats Pro 2'de ilk kez tanıttığı kalp atış hızı izleme özelliğini getirecek.

